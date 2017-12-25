 >  >  > サンドビック コロドリル４６０　超硬ソリッドドリル　ＣＯＡＴ GC34 460.1-0992-074A1-XM

サンドビック コロドリル４６０　超硬ソリッドドリル　ＣＯＡＴ GC34 460.1-0992-074A1-XM 【24個】 [409-7327] [CONDOR

詞：太田螢一
ドイツ語訳詞: 天沼春樹
曲：上野耕路

戒厳令(デモ・テープ) is taken from GUERNICA IN MEMORIA FUTURI ~ゲルニカ20周年記念盤~ as track #14 on Disc 1
“Belagerungszustand (戒厳令)” is a song released by ゲルニカ and included on their third album 電離層からの眼指し as track #9.

夜のアウトバーン 走り抜け
激しく降り続く雨の中
アスファルトは黑いビニールに
フロン卜・ガラスの水滴に
急を告げるカーラジオ

闇を引き裂く戒厳令
ぁぁ 戒厳令

目に飛び込む黑いサイドカー
将校達の重いブーツの音
汚れなぎ少女の悲鳴が
通行止めの向こうから聞こえる

闇を引き裂く戒厳令
ぁぁ 戒厳令

サイレンが街を包む今宵は死神のマン卜
赤レンガを叩く雨は地獄へと向かう人々の悲しみの涙
小烏たちの自由と平和への歌不安絕望に
女たちの祈りは悪魔への呪いへと変わりゆく

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Die Autobahn in der Nacht
Durchfährt im heftigen Regen
Der Asphalt wird das schwarze Plastik
Den Tropfen der Frontscheibe
Warnt das Autoradio vor Kreis
Die Belagerungszustand reisst die Nacht
Ach,Ach,Belagerungszustand
Plözlich erscheint der schwarze Beiwagenmaschine
Der schwere Ton des Dffiziersscheibes
Hilfeschrei eines reinen Mädchens
Bört man hinter “Gesperrt” hevor
Die Belagerungszustand reisst die Nacht
Ach,Ach,Belagerungszustand
Die Sirene heult jetzt in der ganzen Stadt
Wie Mantel Totenengels
Der Regen fällt auf den roten Backstein
Wie die traurige Trane deren
die nach Hölle gehen,Wie traurige Träne
Die Vögel singen die Fried und die Freiheit,aber
klingt es leider boffununglos
Das Gebet der Frauen zum heiligen Kreuze
weckselt ja mit dem Fluch über schwarze den Teufel

Categorized in: 歌詞
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