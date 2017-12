サンドビック コロドリル４６０　超硬ソリッドドリル　ＣＯＡＴ GC34 460.1-0992-074A1-XM 【24個】 [409-7327] [CONDOR

サンドビック コロドリル460 超硬ソリッドドリル COAT GC34 460.1-0992-074A1-XM 【24個】 [409-7327] [CONDOR 詞:太田螢一

ドイツ語訳詞: 天沼春樹

曲:上野耕路 戒厳令(デモ・テープ) is taken from GUERNICA IN MEMORIA FUTURI ~ゲルニカ20周年記念盤~ as track #14 on Disc 1

“Belagerungszustand (戒厳令)” is a song released by ゲルニカ and included on their third album 電離層からの眼指し as track #9. 夜のアウトバーン 走り抜け

激しく降り続く雨の中

アスファルトは黑いビニールに

フロン卜・ガラスの水滴に

急を告げるカーラジオ 闇を引き裂く戒厳令

ぁぁ 戒厳令 目に飛び込む黑いサイドカー

将校達の重いブーツの音

汚れなぎ少女の悲鳴が

通行止めの向こうから聞こえる 闇を引き裂く戒厳令

ぁぁ 戒厳令 サイレンが街を包む今宵は死神のマン卜

赤レンガを叩く雨は地獄へと向かう人々の悲しみの涙

小烏たちの自由と平和への歌不安絕望に

女たちの祈りは悪魔への呪いへと変わりゆく ===================================== Die Autobahn in der Nacht

Durchfährt im heftigen Regen

Der Asphalt wird das schwarze Plastik

Den Tropfen der Frontscheibe

Warnt das Autoradio vor Kreis

Die Belagerungszustand reisst die Nacht

Ach,Ach,Belagerungszustand

Plözlich erscheint der schwarze Beiwagenmaschine

Der schwere Ton des Dffiziersscheibes

Hilfeschrei eines reinen Mädchens

Bört man hinter “Gesperrt” hevor

Die Belagerungszustand reisst die Nacht

Ach,Ach,Belagerungszustand

Die Sirene heult jetzt in der ganzen Stadt

Wie Mantel Totenengels

Der Regen fällt auf den roten Backstein

Wie die traurige Trane deren

die nach Hölle gehen,Wie traurige Träne

Die Vögel singen die Fried und die Freiheit,aber

klingt es leider boffununglos

Das Gebet der Frauen zum heiligen Kreuze

Tag