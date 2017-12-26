マキシンコー　マキエ-ス減速機　MAFB型　MAFB125L250E　0.75KW　[代引不可商品] バルカー あんしん機能付 【BNFH60KHMCWD】【新しく登場いたしました】

上北沢・千歳烏山の美容室　ans.の施術例やお得情報などをお届けします！

マキシンコー　マキエ-ス減速機　MAFB型　MAFB125L250E　0.75KW　[代引不可商品] バルカー あんしん機能付 【BNFH60KHMCWD】を大特価！

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マキシンコー　マキエ-ス減速機　MAFB型　MAFB125L250E　0.75KW　[代引不可商品] バルカー あんしん機能付 【BNFH60KHMCWD】【即日配送多数あり!】

2016年7月1日 | 作成者

 

こんにちは！

またまたひやねです(^_-)-☆

あっという間に７月！

今年も半分終わりましたね 【coordiroom】サンポット 石油暖房機 関連部材　ST-FPS　オイルタンク ベースタンク　＜油切れ検知装置付＞[♪■]、、 、早い、、 マキシンコー　マキエ-ス減速機　MAFK型　MAFK125LD300B　0.75KW　[代引不可商品]、

 

さて、今日は最近烏山に仲間入りした

john masters organics の商品紹介をさせてください！

 

 

まずはこちらの左のチューブ！

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ローズ＆アプリコット　ヘアミルク

 

華やかなローズの香りの

アウトバストリートメントです◎

バラの成分とアプリコットオイルが

髪の毛に潤いとツヤ感、まとまり感を与えてくれます！

 

今の季節、梅雨で髪の毛が鬱陶しい(~_~;)

夏の湿気 玄関ドア LIXIL グランデル 63型デザイン 片開きドア リクシル トステム TOSTEM アルミサッシ、紫外線で毎年困ってる(>_<)

その悩み、

お風呂の後、このヘアミルクで

解決しちゃいましょう(*^_^*)

 

 

それからもう一つ！

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゼラニウム＆グレープフルーツ　ボディウォッシュ、ボディミルク

 

きつすぎない柑橘系の香りで

アロマ効果もあり、とても癒されます(#^.^#)

植物由来のオイルも配合されており、

保湿もしっかりしてくれます！

 

烏山店のお手洗いにこちらの二つは

ご用意がございますので、

是非手に取ってお試しくださいヽ(^。^)ノ

 

 

まだまだこれから夏本番というのに

すでに胃を壊しているひやねでした＼(~o~)／

皆様も体調にはくれぐれも

お気を付け下さいませ、、、 産業用金網 ステンレス平織金網 線径０．５７ｍｍ：１２メッシュ　開目１．５５ｍｍ[幅1m×長さ6m]【ステンレス】【金網】 YKKAP室内引戸 ラフォレスタ[スタイリッシュ][木目横] 片引き戸 Y61 ノンケーシング枠：[幅1450mm×高2033mm]、(T_T)/~~~

 

 

ayaka

INTRODUCTION

上北沢・千歳烏山にある美容室、ヘアーガーデンアンスです。
アンスでは、オーガニックハーブを使用した本格ヘアケアをご提供しているヘアサロンです。しっかりしたカウンセリングを行い、、、お客様のお一人おひとりのご要望を実現いたします。
皆様のお越しをスタッフ一同心よりお待ちしております。

SALON INFORMATION

【上北沢店】

ADDRESS
〒156-0057
東京都世田谷区上北沢5-1-1
第2サンシルバービル1F
TEL　03-3303-3300
OPEN
平日10：00～19：00
土・日10：00～18：00
CLOSE　毎週火曜日
【烏山店】

ADDRESS
〒157-0062
東京都世田谷区南烏山5-12-8　Kビル1F
TEL　03-3305-9412
OPEN
平日10：00～19：00
土・日10：00～18：00
CLOSE　毎週火曜日

{yahoojp}nc03-zzp04-cjia-zd-619