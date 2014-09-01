BL13772 【吸水用マット】ECOマット吸水 ＃15 グレー トイレ [電気柵 [スーパーセール中エントリーしてポイント5倍]を豊富に取り揃えております

2016/12/15

年末年始のお知らせ



2016年12月29日（木）の午後～

2017年1月4日（水）まで年末年始休暇を頂きます 。

振り替えで12月28日（水）の午後は診療致します。

急な痛みでお困りの方は下関市歯科医師会休日歯科救急センターまでお問い合わせ下さい。

お電話：083-234-8020

住所：下関市貴船町3-1-37



宜しくお願い致します。