BL13772 【吸水用マット】ECOマット吸水 ＃15 グレー トイレ [電気柵 [スーパーセール中エントリーしてポイント5倍]を豊富に取り揃えております

2017-12-26
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お待たせしないためにも予約制となります。急患の際はご相談ください。
現在の歯の状態などについて問診票にご記入いただきます。
歯や口腔内で気になることや、診療に対するご要望などを医療スタッフがおうかがいいたします。
レントゲンや口腔内カメラなどの撮影を行ない、医師による診察を経て状態を診断します。。
検査や診察をもとに治療計画を立て、患者様にわかりやすくご説明いたします。
患者様にご納得いただければ治療をスタートいたします。
年末年始のお知らせ
2016年12月29日（木）の午後～
2017年1月4日（水）まで年末年始休暇を頂きます 。
振り替えで12月28日（水）の午後は診療致します。
急な痛みでお困りの方は下関市歯科医師会休日歯科救急センターまでお問い合わせ下さい。
お電話：083-234-8020
住所：下関市貴船町3-1-37
宜しくお願い致します。
年末年始のお知らせ
12月29日（月）の午後～1月4日（日）まで年末年始休暇を頂きます 。
振り替えで12月24日（水）の午後は診療致します。。
急な痛みでお困りの方は下関市歯科医師会休日歯科救急センターまでお問い合わせ下さい。
お電話：083-234-8020
住所：下関市貴船町3-1-37
宜しくお願い致します。
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Google Map大きい地図を見る住所〒752-0974
山口県下関市長府土居の内町4-13診療時間9:00～12:30／14:00～18:30休診日水曜、土曜午後・日曜・祭日
〒752-0974
山口県下関市長府土居の内町4-13