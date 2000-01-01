2016年05月06日
【お菓子の香梅】震災の影響による営業休止のお知らせ
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この度の熊本地震の影響により 西邦工業 ステンレス製クーラーキャップ貫通配管用 （CK300S） バンドー化学 摩擦ベルト Vベルトスタンダード Ｅ形 サイズ451～460
商品を出荷後、メールにてご連絡します。
複層ガラスは工場完成品でのお届けとなります。トリプルガラスは当店にて組込みしてお届けいたします。
（但し離島、遠隔地（北海道、沖縄含む）はプラス料金が発生します）。
受付時間 月～金9:00～18:00 日祝・年末年始・夏季休暇を除く
|外観色
内観色
中桟無し網戸
室内窓枠取付用アングル
Low-E複層硝子(アルゴンガス入)
|10～15日程度で発送予定(土日祝除く)
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※注文個数によりお届け日が変わることがあります。
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