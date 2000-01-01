いつも熊本駅 えきマチ１丁目熊本〈お菓子の香梅〉をご利用いただきありがとうございます。この度の熊本地震の影響により 西邦工業 ステンレス製クーラーキャップ貫通配管用 （CK300S） バンドー化学 摩擦ベルト Vベルトスタンダード Ｅ形 サイズ451～460

ご注文の前に必ずお読みください。 納期 10～14日程度でのお届けとなります（土日祝除く）。

商品を出荷後、メールにてご連絡します。 出荷状態 工場出荷状態となる為、現地で組立が必要となります。

複層ガラスは工場完成品でのお届けとなります。トリプルガラスは当店にて組込みしてお届けいたします。 送料 離島・遠隔地以外送料無料。

（但し離島、遠隔地（北海道、沖縄含む）はプラス料金が発生します）。 配送 配送方法は「当社指定の配送方法」をご選択ください。

配送には保険を適用しております。保険適用条件内のお届けから3日以内に開梱の上、検品をお願いいたします。 その他注意事項 オプション選択項目の増減金額、送料等は自動計算・自動返信メールには反映されませんのでご注意ください。

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お届け時の商品間違い、商品破損については商品代替えのみの対応となり、いかなる原因だとしても二次的な被害の保証は一切承っておりませんのでご理解の上でのご購入をお願いします。 お支払方法 すべてのお支払方法が選択可能です。 商品のお問合せ LIXILお客様相談センター 0120-126-001

受付時間 月～金9:00～18:00 日祝・年末年始・夏季休暇を除く

外観色 ブラック(T) オータムブラウン(G) シャイングレー(K) ナチュラルシルバー(D) ホワイト(W)

内観色 クリエダークP(S) クリエモカP(C) クリエラスクP(B) クリエベールP(P) プレシャスホワイトP(F)

中桟無し網戸 不要 必要【+2330円】

室内窓枠取付用アングル ねじレスショートアングル付 ねじ付アングル

Low-E複層硝子(アルゴンガス入) クリア透明 クリア型板 グリーン透明 グリーン型板 グリーン（高遮熱型）透明 グリーン（高遮熱型）型板

10～15日程度で発送予定(土日祝除く) ※注文個数によりお届け日が変わることがあります。





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