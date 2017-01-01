【送料無料】メンズ レザーコート チェスターコート 有名ブランド 黒ブラック 本革コート ラムレザー 本革 羊革 515052【秋冬新作】 Psycho Foxfire ブルゾンアウトレット店舗

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本格焼肉ダイニング「ベこ亭」たまプラーザ本店 / 日本家屋をイメージして作られた一軒家焼肉ダイニング。
　
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玉子スープ　580円 +税
小サイズ　380円＋税
ふんわり玉子たっぷりスープ
七種の野菜スープ　580円 +税
小サイズ　380円＋税
ミネラル・ビタミンたっぷりスープ
わかめスープ　580円 +税
小サイズ　380円＋税
ミネラル・カルシウムたっぷり健康スープ
ユッケジャンスープ　810円 +税
小サイズ　540円＋税
牛肉を煮込んだ辛口スープ
和牛カルビスープ　860円 +税
小サイズ　560円＋税
カルビ肉をじっくり煮込んだ中辛スープ
コムタンスープ　910円 +税
小サイズ　600円＋税
テール肉をじっくり煮込んだ濃厚スープ
スンドゥブチゲ　960円 +税
あさりと豆腐の韓国辛鍋

【 クッパ 】

玉子と野菜のクッパ　720円+税
小サイズ　480円＋税
野菜と玉子のスープご飯
ユッケジャンクッパ　910円+税
小サイズ　600円＋税
牛肉を煮込んだ辛口スープご飯
和牛カルビクッパ　950円+税
小サイズ　630円＋税
カルビ肉をじっくり煮込んだ中辛スープご飯
コムタンクッパ　1,010円+税
小サイズ　670円＋税
テール肉をじっくり煮込んだ濃厚スープご飯

【 麺 】

醤油冷麺(太麺)　1,050円+税
小サイズ　740円＋税
コクのある醤油ベース
塩冷麺(細麺)　1,050円+税
小サイズ　740円＋税
さっぱりとした塩ベース
ビビン麺(細麺)　1,150円　+税
小サイズ　800円＋税
汁のない具沢山の辛口麺

【 ご飯 】
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、お米と水にこだわっています。

ライス　中　290円+税
大　340円＋税　小　240円＋税
北海道産ななつぼし

【 ビビンバ・石焼ビビンバ 】

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和牛挽肉ビビンバ　750円+税
小サイズ　520円＋税
野菜たっぷりのヘルシー混ぜご飯
石焼挽肉ビビンバ　980円 +税
挽肉と玉子入りビビンバ
石焼ソウルビビンバ　1,200円 +税
ピリ辛特製挽肉と玉子入りビビンバ

【 お子様セットメニュー 】

お子様セット　650円+税
クッパ・ビビンバ・うどんのいずれかと 、
ドリンク・サラダ・アイスのセット
*お子様御膳は eleventy/イレブンティ/【送料無料】カジュアルシャツ ホリゾンタルカラー ストライプ 長袖/コットン 100％【メンズ】、、、、全て香辛料を抜いて調理いたします。
* 玉子・乳製品のアレルギーがある場合はお気軽にお伝えください
お子様ドリンク
・オレンジジュース
・リンゴジュース
・カルピスウォーター
・マンゴージュース
・ウーロン茶

お問い合わせ | マークジョセフニューヨーク 一般 一般 メンズ グレー Marc Joseph New York Marc Joseph New York Venetian Driving Loafer (Men)スタッフ募集 | プライバシーポリシー
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