【SALE】【送料無料】SCOTCH & SODA CLASSIC WOOLLEN BLAZER CAMO【292-81733-03-GREY】 バイカー Jeans, Pants】新作を海外通販！

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　「あまり」について 、、ある先生から質問を受けました。授業中に余りのある割り算を使って計算式を書き、途中を「・・・」と表記したところ、児童から、「3年生の時に『あまり』って書くと習ったよ」と指摘を受けたとのこと。 今の教科書は確かに「あまり」と表記されています。その根拠を探そうと、学習指導要領解説 算数編を読みましたが、表記の仕方までは書いてありません。ある教科書会社のホームページには、「どちらで表記してもよい」と書かれていました。　 「教科書で「14÷3＝4･･･2」という表記を扱っていないのは，「･･･」は数学記号ではなく，普遍的に認められる表記といえないということが理由です。 　また，「14÷3＝4･･･2」のように表記しますと，児童が等号の意味を誤解することにつながりやすいと考えられます。等号は左辺と右辺が等しいときに用いる記号ですが，児童は等号の意味を「答えを出すもの」や「式と式をつなぐもの」程度に認識していることも多いようです。そのような誤った（もしくは不十分な）認識を持ったまま「14÷3＝4･･･2」のように表記しますと，「･･･」も等号と同じような記号であるととらえたり，「･･･」を式の一部ととらえたりする誤解が生じやすくなるようです。」(東京書籍HPより抜粋)しかし、子どもにとって書きやすいのであれば、「・・・」でよいという結論です。 これに対し、ある方は、だからこそあえて日本語を使って「あまり」と書くことで、等号が成り立っていないことを表現しているのだから、今後徹底すべきだ、と教えてくれました。教科書の表記が変わった経緯を加味すると、「あまり」と書くことを指導していくべきなのだと思いました。数学的な意義は全くありませんが、それを言い出すとますます余りのある割り算の指導が混乱すことは目に見えています。機会的に捉えるのではなく、、、多くの子どもに理解しやすくするという意義を大切にすべきだと感じました。

2013年5月30日 (木) | 固定リンク

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