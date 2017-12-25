当社の技術はすべて現場から生まれてきます。社員各々がお客様に納品する製品に対して責任を持ち スポーツ 送料無料 バックパック PN-BP1617 バッグ （OV） リュック オリーブ マウンテントレッカー50-60 パイネ アウトドア (予約品) 基本性能充実。ハイパフォーマンス電動リール お買い得電動リール福袋福袋Ｋ、「もっと良い製品はできないか」「もっと効率よく生産する方法はないか」といった工夫に対して常に積極的に取り組んでいる結果 PROCESS スノーボード バートン V Flying BURTON バック Large Pack、技術力の向上につながっています。

お客様満足度向上への取り組み その2 製品情報 材質： SUS304 備考： バー材を使用 、全加工 作業のポイント 平1.9の八角に対して中心にM1.6のネジ加工を施しており、極小なため、回収も非常に難しいがほぼ100%の回収率を実現。

お客様満足度向上への取り組み その3 製品情報 材質： SUS303 備考： バー材を使用、全加工 作業のポイント 内径テーパー部の寸法（4.3±0.03）管理が難しい2条ネジ部がツバに非常に近いため ソーラーパネルＳＨ４３４ （12V-15W） 2016FW ジャケット Ｃｏｎｄｉｖｏ１６、切り粉による傷が発生しやすい。

また、ツバに際までネジ加工を施すため ジョギング スポーツ ブルックス pureflow アウトドア brooks メンズ マラソン 6 【スーパーセール対象商品】 ミリネジ仕様 Ｓ－７５ 旧：Ｃ４３Ｊ相当品、刃物が接触しない為の形状作成が難しい。

内径テーパー部とφ1.2穴との接点にバリが発生しやすいため、発生させないための対策を講じている。

お客様満足度向上への取り組み その4 製品情報 材質： A5056 備考： バー材を使用 - Giro WindStopper 自転車 Wear Red バイクウェア Shell Jersey Bike Pink バイクジャージ Short-Sleeve Men's Soft アウトドア メンズ 男性用 Gore Oxygen コート Black、全加工 作業のポイント 内径7ミクロン、外径5ミクロン ヨガマット - Midnight Standard】 2.0 Yoga 【eKO Mat マンドゥカ 5mm メンズ ヨガ ピラティス MJD-F7014 セコイアダウンジャケット、同芯5ミクロンの高精度アイテムである。すり割り加工を施すが、加工後の処理は一切行わないよう加工機内で処理済みである。

24時間可動を実現させるための加工方法、ツールなどに工夫を施すことで ARC'TERYX アルファ ジャケット Jacket SV アークテリクス｜Alpha フーデッド アークテリクス セリウム、コストパフォーマンス的にも魅力を生み出している。

お客様満足度向上への取り組み その5 製品情報 材質： C3604 A Lcd 備考： バー材を使用、全加工 作業のポイント ミーリング加工により形状のほとんどを加工している。先端のツバ厚が0.3の為、変形しない様に加工を施している。

内径も3段穴に対し 口径：2” 電磁クラッチ付 24V セレックスポンプ 送料無料 雑用水ポンプ KP-300BCE AR インサレーテッド、奥で拡張している。

刃物の工夫によりバー材一貫加工を実現している。

お客様満足度向上への取り組み その6 製品情報 材質： S45C 備考： バー材を使用、、、全加工 作業のポイント 厚さ1ミリ部へ切欠き加工を実施。

ミーリング加工 スミス (取寄) Helmet Vantage オプティクス Women Optics Pearl MIPS バンテージ Smith スキー Black ヘルメット レディース Ski 10インチハーフST-910HFご家庭のガスコンロでダッチオーブンが使える！フタを逆さにするとスキレットとして使用可能幅365×奥行330×高さ105mm SOTO 新富士バーナーステンレスダッチオーブン、応力の影響を最小限に留めることで形状精度の問題をクリアーにした。結果 Joe ショーレス グローブスShoeless ジョー 内野手用ミット グローブ PS1150IW Hand Thrower Right DGOSIMG11A スキー シュレッド、肉薄加工を実現させている。