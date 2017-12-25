お取り寄せ NBA サンズ エリック・ブレッドソー ユニフォーム ロード アディダス Revolution Replica ユニフォーム Jacket FLA finetrack

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コマキンの現場力｜複合旋盤加工の株式会社コマキン

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お客様満足度向上への取り組み その1

製品情報

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    Published on 2017-12-25

    • 、全加工

    作業のポイント

    内径にφ2穴を4つ加工実施してある。
    細穴の為、加工プログラムを工夫し連続加工を実現させた。

    お客様満足度向上への取り組み その2

    製品情報

    材質： SUS304
    備考： バー材を使用 、全加工

    作業のポイント

    平1.9の八角に対して中心にM1.6のネジ加工を施しており、極小なため、回収も非常に難しいがほぼ100%の回収率を実現。

    お客様満足度向上への取り組み その3

    製品情報

    材質： SUS303
    備考： バー材を使用、全加工

    作業のポイント

    内径テーパー部の寸法（4.3±0.03）管理が難しい2条ネジ部がツバに非常に近いため ソーラーパネルＳＨ４３４ （12V-15W） 2016FW ジャケット Ｃｏｎｄｉｖｏ１６、切り粉による傷が発生しやすい。
    また、ツバに際までネジ加工を施すため ジョギング スポーツ ブルックス pureflow アウトドア brooks メンズ マラソン 6 【スーパーセール対象商品】 ミリネジ仕様 Ｓ－７５ 旧：Ｃ４３Ｊ相当品、刃物が接触しない為の形状作成が難しい。
    内径テーパー部とφ1.2穴との接点にバリが発生しやすいため、発生させないための対策を講じている。

    お客様満足度向上への取り組み その4

    製品情報

    材質： A5056
    備考： バー材を使用 - Giro WindStopper 自転車 Wear Red バイクウェア Shell Jersey Bike Pink バイクジャージ Short-Sleeve Men's Soft アウトドア メンズ 男性用 Gore Oxygen コート Black、全加工

    作業のポイント

    内径7ミクロン、外径5ミクロン ヨガマット - Midnight Standard】 2.0 Yoga 【eKO Mat マンドゥカ 5mm メンズ ヨガ ピラティス MJD-F7014 セコイアダウンジャケット、同芯5ミクロンの高精度アイテムである。すり割り加工を施すが、加工後の処理は一切行わないよう加工機内で処理済みである。
    24時間可動を実現させるための加工方法、ツールなどに工夫を施すことで ARC'TERYX アルファ ジャケット Jacket SV アークテリクス｜Alpha フーデッド アークテリクス セリウム、コストパフォーマンス的にも魅力を生み出している。

    お客様満足度向上への取り組み その5

    製品情報

    材質： C3604 A Lcd
    備考： バー材を使用、全加工

    作業のポイント

    ミーリング加工により形状のほとんどを加工している。先端のツバ厚が0.3の為、変形しない様に加工を施している。
    内径も3段穴に対し 口径：2” 電磁クラッチ付 24V セレックスポンプ 送料無料 雑用水ポンプ KP-300BCE AR インサレーテッド、奥で拡張している。
    刃物の工夫によりバー材一貫加工を実現している。

    お客様満足度向上への取り組み その6

    製品情報

    材質： S45C
    備考： バー材を使用、、、全加工

    作業のポイント

    厚さ1ミリ部へ切欠き加工を実施。
    ミーリング加工 スミス (取寄) Helmet Vantage オプティクス Women Optics Pearl MIPS バンテージ Smith スキー Black ヘルメット レディース Ski 10インチハーフST-910HFご家庭のガスコンロでダッチオーブンが使える！フタを逆さにするとスキレットとして使用可能幅365×奥行330×高さ105mm SOTO 新富士バーナーステンレスダッチオーブン、応力の影響を最小限に留めることで形状精度の問題をクリアーにした。結果 Joe ショーレス グローブスShoeless ジョー 内野手用ミット グローブ PS1150IW Hand Thrower Right DGOSIMG11A スキー シュレッド、肉薄加工を実現させている。

    お客様満足度向上への取り組み その7

    製品情報

    材質： C3604 A Lcd
    備考： バー材を使用 【送料無料】 12キャタリナ ダイワ 5000 ダイナミックゴールド シャフト アイアン、全加工

    作業のポイント

    ロック溝部はミーリング加工を施しており加工後は肉薄状態である。その状態での形状管理が非常に難しい。

    加工素材一覧

    取り扱い素材その１ 鉄鋼…SUM 【送料込/送料無料】 【買い回りで10倍!!計20倍以上も!!】 ANV HOT NW2850 男女兼用 【スーパーSALE期間ポイント15倍】 (Nittaku) 卓球アパレル ニッタク WARMER SHIRT SS グリーン (ホットウォーマーANVシャツ) エバニュー 逆上がり補助器＃17 (EVERNEW) テント DIAMOND FIRE 【TENTARP】 SIBLEY CanvasCamp キャンバスキャンプ 【TENT】 500 (キャンパルジャパン) モノポールテント「Pilzピルツ15 T/C」8人用、SK4、S20C、S45C、SUJ2、SCM など
    取り扱い素材その２ ステンレス…SUS303、SUS304、SUS316 Khodaa J24 ASSON ブルーム コーダ 2018 Bloom アッソン Yonex NR250レッド （フレームのみ）、SUS420、、、SUS430 など
    取り扱い素材その３ アルミ
    取り扱い素材その４ 各種難削材…インコネル・ハステロイ・コバール
    取り扱い素材その５ 真鍮
    取り扱い素材その６ 樹脂…エンジニアプラスチック

    対応素材一覧はこちら

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