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リストを項目ごとに集計する

2015/5/3 に続きっぽいのを書きました → リストを項目ごとに集計する - Java8ばーじょん - 日々常々

データをコードごとに集計することってのは結構よくあります 。

例えばこんなデータを…

code name value
A01 hoge 100
A01 piyo 200
A02 hoge 300
A03 hoge 400
A03 piyo 500

codeごとに集計してこうしたい。

code value
A01 300
A02 300
A03 900

現場でよく見るのはこんな感じになってます。

// データはこれのリストに入ってるてことで。
class Data {
String code;
String name;
int value;
}
public List<Data> summary(List<Data> list) {
List<Data> result = new ArrayList<>();
Data data = null;
for (Data d : list) {
if (data == null || !data.code.equals(d.code)) {
if (data != null) {
result.add(data);
}
data = new Data();
data.code = d.code;
}
data.value += d.value;
}
if (data != null) {
result.add(data);
}
return result;
}

一般的にどういうのかは知らないですが、私の現場では「ブレイク処理」とか言われてます。コードが変わるタイミングでブレイクするとかそんな意味らしいです。
前のDataを保持しながらcodeが変わっているかを比較し、変わっていたら結果リストに前のDataを追加して新しいDataを作り、codeが変わっていなかったら前のDataに、valueを加算する。ループが終わったら結果に最後まで残ってたDataを追加する。言葉で書くとわけわかんない…。
データは元々RDBに入ってたりするので、「集計はSQLでやれば良いのにー」と思わなくはないのですが、なんかあんまりやらないですね。取得したデータをさらに加工しながら集計するとかもあるので、この辺は一概には言えないところかも。まぁそれはとりあえず置いておきます。
この処理はだいたい定形的に書かれるのですけど、正直意味が分かりにくいし、よくバグってるのを見ます。こんな面倒なことやってたらバグっても仕方ないと思うのです。

。でも、こういうのの典型的なのってどう書くものなんだろう。


私はこんなふうに書いたりします。

public static List<Data> summary(List<Data> list) {
Map<String, Data> map = new LinkedHashMap<>();
for (Data d : list) {
if (!map.containsKey(d.code)) {
Data data = new Data();
data.code = d.code;
map.put(d.code, data);
}
map.get(d.code).value += d.value;
}
return new ArrayList<Data>(map.values());
}

入力値がコードでソートされていない場合の挙動が違いますが、そこは同じコードを集計するのが目的だとかなんとか言ってごまかす感じで。なんかこう、スマートな書き方あったら、教えて下さると、とても嬉しい…。

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