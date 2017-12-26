リールPenn釣り道具 Penn Squall Lever Drag Conventional Baitcast Reel (40-Pound/420-Yard) ニューバランス スリー スイッチバックの期間限定

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大野 裕平院長
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前野 健治
平成25年に入社しました前野健治です。 患者さん一人ひとりに丁寧な対応、施術を心がけていきます。 人としても柔道整復師としても日々成長できるように努力していきたいです。
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先崎 詠香
心も身体も元気に皆様に活力を与えらるよう患者様一人一人と思いを共感しながら治療をいていきます。。。