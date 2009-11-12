 >  >  > フットジョイ FootJoy ゴルフシューズ リールフィット REELFIT 98662

FootJoy(フットジョイ)のゴルフシューズ リーフフィット 93817・Boaクロージャーシステムを搭載した、簡単・快適フィッティングのウィメンズモデル。■横幅：2E相当■機能：・Boaクロージャーシステム：突起部が薄型になった新しいBoaクロージャーシステムを搭載。シューズの脱ぎ履きが簡単なばかりでなく、かかとにダイヤルが装着されている「ヒールマウント」により、足の甲部分だけでなく、履き口にかけて足全体を的確にホールド。シューズ内で足がスリップすることを軽減し、快適なプレーを実現します。ダイヤルひとつでフィット感の微細な調整も可能。・防水人工皮革：軽量で足になじみやすく、優れた防水性を発揮する人工皮革を採用。・スーパーソフトPU内張・軽量PUインソール・TPUアウトソール：軽量、かつ弾力性、硬質性を持ち合わせるTPUアウトソールを採用。・ツアータロンFTS（簡易ロック式）



別カラーはこちら！ ホワイト×ピンク(ホワイト)



・ 商品番号: F01869BW00004

・ ブランド商品番号: 0514726723 7302

・ ブランド名: FootJoy

・ 色: ホワイト×ゴールド

・ 原産国: 中国



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