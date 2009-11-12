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フットジョイ FootJoy ゴルフシューズ リールフィット REELFIT 98662 コールマン 【日本正規品】 大人新作専門店！

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フットジョイ FootJoy ゴルフシューズ リールフィット REELFIT 98662 コールマン 【日本正規品】 大人バーゲン価格

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詳しいご利用イメージ(フロー図)

導入の流れ

※上記に並行して、ギフト発行元による｢利用内容確認｣と｢コンテンツ確認(制作物チェック)｣が必要です ミズノ　MP　R5-L　ウエッジ　N.S.　PRO　WV　105　/　115　/　125　シャフト　特注カスタムクラブ。

ご利用について

利用料　： 1コード／10円

こんな時におすすめ ・ゲーミフィケーションを手軽に始めたい
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      FootJoy(フットジョイ)のゴルフシューズ リーフフィット　93817・Boaクロージャーシステムを搭載した、簡単・快適フィッティングのウィメンズモデル。■横幅：2E相当■機能：・Boaクロージャーシステム：突起部が薄型になった新しいBoaクロージャーシステムを搭載。シューズの脱ぎ履きが簡単なばかりでなく、かかとにダイヤルが装着されている「ヒールマウント」により、足の甲部分だけでなく、履き口にかけて足全体を的確にホールド。シューズ内で足がスリップすることを軽減し、快適なプレーを実現します。ダイヤルひとつでフィット感の微細な調整も可能。・防水人工皮革：軽量で足になじみやすく、優れた防水性を発揮する人工皮革を採用。・スーパーソフトPU内張・軽量PUインソール・TPUアウトソール：軽量、かつ弾力性、硬質性を持ち合わせるTPUアウトソールを採用。・ツアータロンFTS（簡易ロック式）

      別カラーはこちら！ ホワイト×ピンク(ホワイト)

      ・ 商品番号: F01869BW00004
      ・ ブランド商品番号: 0514726723 7302
      ・ ブランド名: FootJoy
      ・ 色: ホワイト×ゴールド
      ・ 原産国: 中国

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      サイズ
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