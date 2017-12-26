今日は、「行動経済学」の中で紹介されることのある「アンカリング」と「確証バイアス」にて触れてみたいと思います。これらは、トレードにも大いに関係のある内容なので、お役に立てるものと思います。 さて、「アンカリング」というのは、不確実性のある事象について予測する時に、初めにある値（アンカー＝いかり）を設定し、その後で調整を行って最終的な予測値を確定するということを指します。その最終予測は、

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プロフィール

マーフィ

インテリジェンス・テクノロジーズ代表

柾木利彦

1980年、大阪外国語大学（現・大阪大学外国語学部）を卒業後、三和銀行（現三菱東京ＵＦＪ銀行）に入行。

ニューヨーク支店、東京本部の ドル円チーフディーラーを経て、1992年米銀大手の『シティバンク』や欧州系大手の『オランダ銀行』東京支店などで外国為替部長として外銀最大級のトレーディングチームを率いて活躍、現在に到る。その間、「東京市場委員会」での副議長や「東京フォレックスクラブ」委員などを歴任。卓越した市場関連知識でもって、テレビ、ラジオ、新聞などで数多くの情報発信を行い、 、東京外国為替市場の発展に貢献。自身、過去24年に及ぶトレード経験に基づき、独自のチャート分析 （「スパンモデル」「スーパーボリンジャー」等）を確立。

個人投資家に向けて最強の投資法を伝授することをライフワークとして、現在も精力的に取り組んでいる。

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