インディヴィ INDIVI クルーネックニット (ブラック) 単衣 パンツ Grey

 |  | 　　 | 

 

HOME > 入学試験ガイド > 入学納付金等

国内最安値！インディヴィ INDIVI クルーネックニット (ブラック) 単衣 パンツ Grey

インディヴィ INDIVI クルーネックニット (ブラック) 単衣 パンツ Greyは送料・返品送料0円

納期
種別 入学手続時
前期（4月）		 中期（9月） 後期（12月） 年間納付金額
入学金
200,000円　
200,000円　
授業料
334,000円　
167,000円　
167,000円　
668,000円　
施設費
190,000円　
190,000円　
教育資料等諸費
63,000円　
63,000円　
課外活動諸費
24,500円　
24,500円　
合計
811,500円　
167,000円　
167,000円　
1,145,500円　

　納入金合計　1,114,500円


各種奨学金制度

　ノースアジア大学では、学生を支援する各種の奨学金制度を用意しております。


奨学生制度 制度種別
（奨学生・支援）		 免除金額
（円）		 免除
項目		 備考 継続の有無
奨学生制度名称 種類
学業奨学生 Ｉ種 奨学生 668,000 授業料 授業料全額 年度毎審査
ＩＩ種 334,000 授業料半額
観光奨学生 留学特別
奨学生		 668,000
（留学年度の
授業料免除額）		 留学年度の授業料全額
奨励金（上限400,000円）
留学奨学生 334,000円
（留学年度の
授業料免除額）		 留学年度の授業料1/2
奨励金（上限400,000円）
学校法人が設置する
大学等の学納金支援制度		 家族学費支援
（卒業生）		 支援 100,000 入学金 なし
家族学費支援
（兄弟姉妹）		 222,666 授業料 入学後の授業料1/3
を給付		 上級学生が卒業するまで
学園内大学入学支援 100,000 入学金 なし

詳しくは 、

インディヴィ INDIVI クルーネックニット (ブラック) 単衣 パンツ Grey

インディヴィ INDIVI クルーネックニット (ブラック)。フォキシィドックス ミディドレス レディース Foxiedox Pleated Floral Midi Dress with Lace Insert zara ザラ h&m イギリス クレジットカードOK レース ブランド ワンピース ハーフ丈 ひざ丈 ミモレ丈 フリル 新品 花柄 ワンピ プリーツ フローラル、フォキシィドックス レースドレス レディース Foxiedox Halter Neck Lace Hi-Low Dress zara ザラ h&m イギリス クレジットカードOK ブランド ピンク フリル 新品 スリムフィット ホルターネック ワンピース ワンピ、ELEVENTY レディース DRESSES 送料無料 Grey Short dress。インディヴィ INDIVI クルーネックニット (ブラック) ホットスカッシュ レディース ワンピース トップス Long Sleeved Knee Length Dress burgundyタハリ レディース ワンピース トップス Tahari Floral Fit & Flare Dress Vermillion/ Blackインディヴィ INDIVI クルーネックニット (ブラック)。タルト マキシ Tart Tacita Maxi。エイソス ミディドレス レディース ASOS Column Dress in Contemporary Spray Paint Print エイソス ASOS 送料無料 zara ザラ h&m イギリス クレジットカードOK ブランド ワンピース ハーフ丈 ひざ丈 ミモレ丈 新品 ワンピ プリント

  1. Volcom 'Countdown' Raglan Sleeve Pullover 女性 レディース セーター ニットボルコム レディース ワンピース トップス Cold Daze Dress Black
  2. ワイドリブニット　タイトスカート／ジェイ・プレス　レディース　L（Ｊ.ＰＲＥＳＳ　ＬＡＤＩＥＳ　Ｌ）ELLA LUNA レディース SKIRTS 送料無料 White 3/4 length skirt
  3. Lole ロール レディース 女性用 ファッション スカート Lole ロール Justine Skort - Black 1アクアガール aquagirl ミドルゲージダメージニット (サンドベージュ)
  4. ランストン レディース ニット&セーター アウター Oversized Vest Heatherカルチャー フィット レディース ワンピース・ドレス ワンピース【Marion Striped Keyhole Dress】Heather Grey
  5. Lily Brown（リリーブラウン)レース切替チュールワンピース 17秋冬.【LWFO175119】Funtasma ファンタズマ レディース用 Funtasma Lolita-13 Platform Pump Navy and White 5 【送料無料】【代引不可】【不可】
  6. NYDJ レディース ジーンズ ジーパン デニム 送料無料 Heyburn Wash Marnie Stretch Cuffed Boyfriend Jeans【送料無料】　ハイドロゲン(HYDROGEN)　レディース　ノースリーブ カットソー 121800 MAGLIA OVER VANISE' SKULL GRIGIO グレー 13S【YDKG-tk】【smtb-TK】
  7. イクイップメント Equipment レディース トップス ニット・セーター【Sloane cashmere sweater】オータムカシミア レディース トップス ニット・セーター【Ruffle Sleeve Crew Sweater Autumn Cashmere】Birch
  8. DSQUARED2 レディース T-SHIRTS AND TOPS 送料無料 Light green Silk topカレンケーン レディース トップス パーカー【Faux Leather Trim Zip Hoodie】Grey
  9. rsvp レディース ドレス ワンピース 送料無料 Black Gala Illusion Dressレディース Rings 送料無料 Pink 14kRoseGoldOverSilverMorganiteEternityRing
  10. ニールバレット レディース カジュアルパンツ ボトムス Wool Pants Blackクシュニー エ オクス Cushnie Et Ochs レディース スカート ミニスカート【Mini Circle Skirt】Black
  11. (取寄)アンダーアーマー レディース チーム ダブル スレット フリース フーディ Under Armour Women's Team Double Threat Fleece Hoodie Maroon Steel、Victoria Victoria Beckham レディース Knits 送料無料 ribbed detail jumper
  12. 【THE SAINTS SINPHONY/セインツシンフォニー】 BROWNSTONE・タンクトップ（ベージュ・BEG）/レディース【インポート】【セレカジ】【正規品】、R13 レディース ジーンズ ジーパン デニム 送料無料 Leyton Alison Skinny Jeans
  13. Balmain レディース Fleece & Tracksuits 送料無料 Bianco/nero Paris Sweatshirt、新品五三の桐紋入り絽喪服&喪用名古屋帯セット(j5061)N'it55身丈4尺(約152cm)【smtb-m】【summer】
  14. ベティーバークレイ レディース ワンピース トップス Paisley Print Dress multi-coloured、スプレンディット レディース ワンピース トップス Off Shoulder Dress Navy
  15. BUONGIORNO E TANTE BELLE COSE レディース SHIRTS 送料無料 Black Solid color shirts u0026 blouses、Silver 銀色・シルバー Ridge? II Sleeveless Sleeveless ノンスリーブ Shirt シャツ
  16. CARLA G レディース SWEATERS AND SWEATSH 送料無料 Beige Turtleneck、モンロー レディース シャツ トップス Monrow Fitted Rib T-Shirt - Women's White
  17. Esprit Collection レディース Jumpers & Cardigans 送料無料 nude Jumper - nude、Just Cavalli メンズ トップス シャツ ブラウス 送料無料 Black Short Sleeve Gold Graphic Super Slim Fit Tee
  18. AMO ジャクモ レディース トップス シャツ ブラウス 送料無料 Heather Grey Sunday Tank、【送料無料】 日本製 Pulitoプリート ベルベット ベロア W ジップ ストレッチ パーカー レディース 女性 シンプル きれいめ 黒 大人 上品 ミセス 大きいサイズ S M L XL 秋 冬 大きめ おしゃれ 無地 【】 12/2
  19. Michael Stars ミッシェルスターズ レディース 女性用 ファッション タンクトップ Michael Stars ミッシェルスターズ Shine Sleeveless Drape Neck - White、United By Blue ユナイテッドバイブルー レディース 女性用 長袖 ファッション Tシャツ United By Blue ユナイテッドバイブルー 3/4 Roam Free Baseball Tee - Purple/Cream
  20. クーリング リレー ロング Sleeve スリーブ ランニング トップ Nike Zonal Cooling Relay Long Sleeve Running Top、［公式］アダバット/adabatテーパードパンツ(ライトグレー(011))201745w Ladies レディース ワールド
  21. ジェイ ブランド J BRAND レディース ボトムス ジーンズ・デニム【2311 Maria High Waist Skinny Jeans】Blanc、Electric Yoga レディース パンツ 送料無料 Black Kiss Kiss Legging
  22. ジップ ネック リブ セーター zip neck ribbed sweater トップス シャツ レディースファッション ブラウス、Juicy Couture ジューシークチュール レディース用 Double Breasted ジャケット Blazer in Gray 洋服【送料無料】【代引不可】【不可】
  23. Dr Scholls レディース シューズ 靴 ブーツ 送料無料 Putty Malibu Microfi Brief Bootie、Columbia メンズ パーカー スウェット 送料無料 New Cinder/Shark Klamath Range? Half Zip Pullover
  24. antigua メンズ シャツ 送料無料 Orl Black Mens Baltimore Orioles Associate Plaid Button-Down Shirt、Kenneth Cole レディース Fashion Jewelry 送料無料 Gray Knot Y-Shaped Silver-Tone Necklace
  25. タビック 水着 一般 レディース マルチ TAVIK TAVIK Emme Halter One-Piece Swimsuit、MARNI レディース DRESSES 送料無料 Fuchsia Short dress
  26. ジーナ バッコーニ レディース ワンピース・ドレス ワンピース【Crepe And Chiffon Dress With Sequin Trim】grey、molly mini dress ドレス y.a.s モリー ワンピース ミニ レディースファッション
  27. ラガ レディース トップス ワンピース【Raga Desert Sand Cold Shoulder Tunic Dress】Navy、Valentino レディース Coats & Jackets 送料無料 Black Embroidered Leather Jacket
  28. 2Nd One レディース CLOTHING 送料無料 Blue Women's Blue Cotton Jeans、Outdoor Research アウトドア リサーチ ハーフパンツ Equinox Metro Shorts Charcoal
  29. O'Neill オニール clothing Salt Water Solids Tri Top Pepper、Muk Luks レディース シューズ 靴 送料無料 Gray Womens MUK LUKS® Nevia Multi Strap Sweater Boots
  30. Juicy Couture ジューシークチュール レディース用 Sugary Sparkle Bow Top 洋服【送料無料】【代引不可】【不可】、MAISON MARGIELA レディース COATS & JACKETS 送料無料 Dark blue Full-length jacket
  31. PINKO BLACK レディース T-SHIRTS AND TOPS 送料無料 Brown Silk top、ステファネル レディース アウター ジャケット【Padded Flared Jacket】navy
  32. ポリ骨うちわ オリジナル柄印刷　(既製絵柄×2色印刷、300本)、二尺袖着物袴フルセット ひさかたろまん 卒業式に！新品 （株）安田屋 o201774683

、、

、、こちらをご覧ください。　　>>>　奨学金制度






ここから
カンタンアクセス！

 
ノースアジア大学　　〒010-8515　秋田市下北手桜守沢46-1
{yahoojp}nc03-zzp04-cjia-zd-620