インディヴィ INDIVI クルーネックニット (ブラック) 単衣 パンツ Grey

HOME > 入学試験ガイド > 入学納付金等
|納期
|種別
|入学手続時
前期（4月）
|中期（9月）
|後期（12月）
|年間納付金額
|入学金
|
200,000円
|
─
|
─
|
200,000円
|授業料
|
334,000円
|
167,000円
|
167,000円
|
668,000円
|施設費
|
190,000円
|
─
|
─
|
190,000円
|教育資料等諸費
|
63,000円
|
─
|
─
|
63,000円
|課外活動諸費
|
24,500円
|
─
|
─
|
24,500円
|合計
|
811,500円
|
167,000円
|
167,000円
|
1,145,500円
納入金合計 1,114,500円
ノースアジア大学では、学生を支援する各種の奨学金制度を用意しております。
|奨学生制度
|制度種別
（奨学生・支援）
|免除金額
（円）
|免除
項目
|備考
|継続の有無
|奨学生制度名称
|種類
|学業奨学生
|Ｉ種
|奨学生
|668,000
|授業料
|授業料全額
|年度毎審査
|ＩＩ種
|334,000
|授業料半額
|観光奨学生
|留学特別
奨学生
|668,000
（留学年度の
授業料免除額）
|留学年度の授業料全額
奨励金（上限400,000円）
|－
|留学奨学生
|334,000円
（留学年度の
授業料免除額）
|留学年度の授業料1/2
奨励金（上限400,000円）
|－
|学校法人が設置する
大学等の学納金支援制度
|家族学費支援
（卒業生）
|支援
|100,000
|入学金
|－
|なし
|家族学費支援
（兄弟姉妹）
|222,666
|授業料
|入学後の授業料1/3
を給付
|上級学生が卒業するまで
|学園内大学入学支援
|100,000
|入学金
|－
|なし
詳しくは 、
インディヴィ INDIVI クルーネックニット (ブラック)。フォキシィドックス ミディドレス レディース Foxiedox Pleated Floral Midi Dress with Lace Insert zara ザラ h&m イギリス クレジットカードOK レース ブランド ワンピース ハーフ丈 ひざ丈 ミモレ丈 フリル 新品 花柄 ワンピ プリーツ フローラル、フォキシィドックス レースドレス レディース Foxiedox Halter Neck Lace Hi-Low Dress zara ザラ h&m イギリス クレジットカードOK ブランド ピンク フリル 新品 スリムフィット ホルターネック ワンピース ワンピ、ELEVENTY レディース DRESSES 送料無料 Grey Short dress。インディヴィ INDIVI クルーネックニット (ブラック) ホットスカッシュ レディース ワンピース トップス Long Sleeved Knee Length Dress burgundy、タハリ レディース ワンピース トップス Tahari Floral Fit & Flare Dress Vermillion/ Black。インディヴィ INDIVI クルーネックニット (ブラック)。タルト マキシ Tart Tacita Maxi。エイソス ミディドレス レディース ASOS Column Dress in Contemporary Spray Paint Print エイソス ASOS 送料無料 zara ザラ h&m イギリス クレジットカードOK ブランド ワンピース ハーフ丈 ひざ丈 ミモレ丈 新品 ワンピ プリント！
ここから
カンタンアクセス！