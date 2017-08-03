福岡・天神の朝ご飯

福岡・天神のモーニングで、和食を出すお店を紹介。数少ないですが、福岡の有名店もあります。

元祖博多めんたい重

7:00 OPEN

SNSに載せたい方にオススメのお店で、ご飯の上にひと腹の辛子明太子がのっていて、インパクトがあります。様々なメディアにも出演されていて、有名人も訪れる有名店です。明太子の味を味の濃い海苔が邪魔しているし、1680円から、CPは悪いです。7:00～OPENなので、朝食でも食べられます。

元祖博多めんたい重

住所 福岡市中央区西中洲6-15 TEL 092-725-7220 OPEN 7:00-22:30 web http://www.mentaiju.co.jp/main.php

峠の玄氣屋 大名店

8:00 OPEN

胚芽米や玄米を中心としたおにぎりを販売しています。峠の玄氣屋は次々と店舗を増やしていて、朝食を食べることのできるお店もありますが、イートインコーナーが小さかったりします。大名店がよりゆっくりと朝食を食べることができる店ではないでしょうか。

旬菜玄氣屋セット 700円

塩結びセット 500円

卵かけご飯 400円

揚げたて唐揚げ 320円

癒しの味噌汁 120円

季節毎のおにぎりもあります。卵かけご飯は大名店限定です 【送料無料】【ロール式網戸】装飾窓用ロールアップ網戸「セロア２」 Ｗ1550mm×Ｈ2300mmまでサイズオーダー。

峠の玄氣屋 大名店

住所 福岡市中央区大名1-3-51 1F TEL 092–282-4787 OPEN 8:00-20:00 web http://tougenogenkiya.com/

お米カフェ musubime

7:45～11:00

おにぎり屋で、様々な種類のおにぎりがあり、店内で食べることができます。。

朝セット（卵かけごはんセット）360円

。「一汁三菜セット600円」などのセットメニューや単品のおかずもあります リフレムII 壁カットモール 新設サッシ引違い窓 半外付 / サーモスII-H用 W：254～500mm × H：2,201～2,350mm LIXIL リクシル TOSTEM トステム スーパーセール期間中ポイント5倍！。おにぎり1個（110円）から注文も可能です。モーニングは卵かけご飯のセットです。

お米カフェ musubime

住所 福岡市中央区天神4-3-30 TEL 092-714-3910 OPEN 7:45-18:30 web http://www.meshimaru.com/musubime/

松乃屋のモーニング

5:00～11:00

おにぎりで物足りない方は、朝からトンカツなどはいかがでしょうか。松乃屋のモーニングは朝のロースとんかつ定食が400円です。

得朝ロースかつ（70g）定食 400円

ソーセージエッグ定食 400円

豚汁定食 400円

松乃屋天神北店

住所 福岡市中央区天神3-16-22 TEL 092-738-2701 OPEN 24時間営業 web https://www.matsuyafoods.co.jp/matsunoya/

やよい軒のモーニング

5:00～11:00

やよい軒も24時間営業の店舗は5時～11時までの間、モーニングを提供しています。ご飯は十六穀米と白米が選べますが、白ご飯はおかわり自由です。（十六穀米を除く）

納豆定食 370円

目玉焼き定食 460円

銀鮭定食 530円

やよい軒天神2丁目店

住所 福岡市中央区天神2-13-16 TEL 092-738-1566 OPEN 24時間営業 web http://www.yayoiken.com/

ウエスト天神北店

福岡発祥で全国展開しているウエスト。ウエストの24時間OPENの店舗があります。天神で24時間営業している店舗は「天神北店」のみです。私はウエストのうどんは好きです 【配送条件あり】【1set】高気密型 床下点検口 (標準型450×600)フローリング合わせタイプ 15mm専用 SPF-R4560F15-IV 城東 アミ【代引不可】。

ウエスト天神北店

住所 福岡市中央区天神3丁目1-12-1F TEL 092-738-0687 OPEN 24時間営業 web https://www.shop-west.jp/

博多駅「たんやHAKATA」

朝定食7:00-10:30（土日祝）7:00-10:00

博多駅での朝ご飯の有名店は「たんやHAKAYA」です。時間によりますが、行列ができることも。何と、牛たん定食が460円 テイコク 600Vビニル絶縁キャブタイヤケーブル 4心 14㎟ 300m巻 灰色 VCT14SQ*4Cハイ*300m。明太子がついて＋167円です。

牛たん朝定食460円

明太子セット（明太子・卵・海苔）＋167円

とろろセット（とろろ・卵・海苔）＋93円

納豆セット（納豆・卵・海苔）＋93円

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たんやHAKATA