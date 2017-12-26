三甲 プラスチックパレット パレット D4-112116-2 NB2-110 182cm巾×5m】 工具

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住宅ローン火災保険～代理店を選びましょう

１．火災保険を契約するにはどこへ連絡をしたらよいか？

信頼できる損害保険代理店を探す

火災保険は損害保険代理店で取扱っています。 損害保険代理店には２つのパターンがあります。
１つは、保険を専門に扱っている代理店。もう１つは、兼業で扱っている代理店です。兼業している業種は様々で、不動産販売会社、銀行等の金融機関、自動車販売店などが代表的なケースです。

チェックポイント　信頼できる代理店を選ぶには

『火災保険の事故処理は経験がありますか？』と訊ねてみましょう

＊保険は申し込んだ時からスタートです。万が一の時に素早い対応をしてくれる代理店を探しましょう。

事故の処理が不慣れな代理店では、加入しても不安ですよね！

 

『火災事故があった時は保険会社が対応してくれます』という答えに
納得できますか？

＊あなたとの契約にかかわる処理をしてきた代理店が、火災があった時に保険会社に丸投げで、本当に問題はないのでしょうか？

補償される内容を説明し、保険金額を設定した経緯を知っているのは、代理店のはずですよね！

 

結論
火災保険の事故処理に慣れた
素早い対応をしてくれる代理店を選びましょう！

 

ＳＴＥＰ２　見積に必要な情報を集めよう！

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２．伝える情報・用意する書類　

見積を依頼する代理店を決めたら、建物の情報や希望する補償の内容、予算などを伝えて見積を作ってもらいます。

 

１．建物の仕様を伝える

保険料決定において、一番重要な部分です。しっかりと確認して伝えて下さいね。

 

Ａ． 用途
住宅専用の建物か？　店舗兼住宅なのか？　を確認して下さい。


Ｂ．構造
【柱】【壁】【屋根】の材質です。一番間違いを起こしやすいのがこの部分です。正確な情報を得るためには、建築確認申請書のコピーをご用意下さい。登記簿謄本には、【柱】と【屋根】は記載されていますが、【壁】は記載されていません。 
 

新築の場合は建築確認書を容易に入手できます。建築確認書があれば、ほとんどの情報は入手できますので、必ず事前にもらうようにしましょう。　

 

これからマイホームを購入する方は、販売業者（または施工業者）に、『建築確認書のコピーを下さい』と頼んでください。また、【建設住宅性能評価書】【耐震性能評価書】を発行可能かどうかも併せて訪ねましょう。

 

ここで、

、『不動産屋さんから火災保険を勧められているから、頼みにくい…』『銀行で勧められた火災保険を断ってローン審査に通らなかったらどうしよう…』などと考える必要はありません。数千万円の家を買って下さるお客様は神様です。数十万円の火災保険にこだわって、書類を出さなかったり、ローンの審査に影響したりなどと言うことはありません。

 

ＳＴＥＰ３　希望する補償内容を伝えよう

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３．補償される内容を決めましょう

 

１．どれだけの補償を何年間欲しいかを伝える

ここからが保険の内容を決めるにあたって、もっとも重要な部分です。わからない部分があれば、納得いくまで質問して下さい。

 

『全焼したらいくら欲しい』、『期間は何年間』といった、希望を伝えます。期間については、借り入れ金融機関より指定されるケースがあります。

 

＊補償内容（どんな事故でどれだけの保険金が支払われるか）について

少し前までの火災保険は【住宅火災保険】【住宅総合保険】の２つしかありませんでした。前者は【火災・落雷・破裂・爆発／風災・雹災・雪災】の２つ、後者はそれに加えて【水ぬれ／盗難／水災／外部からの物体の飛来・衝突／騒擾行為等による破壊】の５つが追加されていました。

 

現在では、国内のほとんどの保険会社が、補償されるリスクをある程度組み合わせる事で、お客様が不要な災害リスクに対する保険料を払わなくてよいように考えられています。また、免責（自己負担額）の設定や、費用保険金に関する特約の削除による保険料の軽減も可能です。

 

これは、お客さまにとってはありがたいことであります。同時に、販売する側は【どのようなケースで保険金を支払うケースが多いのか】を熟知している必要があります。事故処理に慣れた代理店であれば、どんな時にどのような経緯で支払いが行われるかという事を踏まえた上での提案が可能です。事故処理経験の有無は契約時にも大きな差となって表れます。

 

＊保険金額（全焼したらいくらもらえる？）について

、【全焼した際に同じ規模の建物を建て直すために必要な金額】となります。注文建築などで建築費がわかっている場合は、その額となります。これが【保険価額】とよばれるものです。それに対して、支払われる保険金の額を【保険金額】とよびます。 一般的には、保険価額と同額の保険金が払われるように設定します。

 

＊洪水ハザードマップを入手しよう

今年（2011年）はいくつかの台風が日本本土に上陸し、多くの家屋を流し、多くの命を奪いました。水災は建物を一気に流してしまうため損害額も大きく ヨコヅナ 440Cベアリング入ステンレス重量戸車 車のみJCP-0902 1個、火災保険料に占める割合も大きくなっています。この数年で損害保険各社は相次いでリスク選択型の火災保険を発売しました。そして、水災補償を外す設定にすることによる保険料軽減を打ち出しています。

しかし、保険料軽減ばかりに目が行って、災害が起こった時に補償が受けられないのでは本末転倒です。新居を購入される場所の水害罹災危険度を確認される事をお勧めします。

ハザードマップは多くの自治体で配布しています。また、各自治体のサイトで閲覧する事が可能な場合もあります。新居購入予定の自治体のホームページで探してみるか、検索エンジンで検索してみましょう。

例１：【ハザードマップ　洪水　堺市】で検索してたどり着いた 、【大和川洪水ハザードマップ】

例２：【ハザードマップ　洪水　豊中市】で検索してたどり着いた、【豊中市洪水ハザードマップ】

 

 

＊保険期間（補償される期間）について

従来、保険期間はローン借入期間と同一が基本でした。これは、万が一全焼となるような事故が起こった際の返済能力低下を防ぐためです。しかし、現在ではほとんどの金融機関が【加入していることが確認できれば期間と内容は問わない】としています（借り入れ条件やローンの種類による例外もあります）。ローン期間すべてをカバーする長期一括払いは、総支払額の面ではメリットがありますが、保険料もかなり高額になります。諸経費に充てることができる予算が少ないのであれば、１年～５年程度の短期間の火災保険を選ぶのも一考です。

 

長期一括払を選ぶ場合も、無意識に３５年間という選択をするのではなく、例えば【子供が大学を卒業するまでは毎年の出費を減らしたいので、大学卒業までの○○年分だけ一括して払う】といった考え方もあります。

 

なお、当社の営業担当者は火災保険と生命保険の両方を販売していますので、生活設計と並行した保険選びを常に意識して住宅ローン火災保険の販売を手がけています。お困りのことがございましたら、気軽にご相談下さい。

２．予算を伝える

保険料は諸経費として想定している予算の中から捻出することになります。どの位の予算を火災保険に充てることが出来るのかを伝えましょう。

 

ＳＴＥＰ４　こんな物件は要注意

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住宅ローン火災保険～こんな物件は要注意

４．こんな物件は要注意

 

１．分譲マンションや建売住宅の場合土地と建物の値段の区別は？
 

建売住宅で、土地と建物がセットになっている場合やマンションの場合はどうすればよいのでしょうか？

保険会社において、都道府県別・構造別の建築単価を算出していますので、これに延べ床面積をかけて、建物の価格を評価します。前述の通り、一般的には評価額の１００％を保険金額とします。

マンションの場合には、建築単価×専有部分の面積となります。ここで注意して頂きたいのは、建築単価が２種類に分かれています。わかりやすく言いますと、【壁の表面から壁の中心までを含むか含まないか】です。


一般的には、【壁の表面から内側が専有部分】です。

 

重要事項説明書や管理規約に記載されていますので、必ず確認する必要があります。この確認を怠ると、余分な保険料を払ったり KVK 水栓金具【KM5000CHTTU】シングルレバー式混合栓、全焼した時に十分な修理費用が支払われなかったりという事につながります。

３，０００万円で購入したマンションに３，０００万円の火災保険をかけてはいけません。３，０００万円の中には、土地代やエントランス・エレベーター等の共有部分も含まれています。入居者が火災保険をかけるのは【専有部分】です。保険会社による契約内容の機械チェックが厳しくなり、保険金額の設定を正確に出来ない代理店はほとんど淘汰されていますが、ほんの５年ほど前までは実際にあった話です。

 

２．同じ木造住宅なのに保険料が安い！

建築確認書上に【準耐火建築物（イー２）】といった表記があれば ミツトヨ　デジマチックホールテスト　HTD16R　1個 【オレンジブック掲載商品】、これに該当します。建築確認書は、申し込みの段階では手にするケースはほとんどありませんので、不動産販売業者または工務店に頼んで入手しましょう。平成５年以降に都市部の商業地もしくはその隣接地に家を建てられた場合は要チェックです。大阪府の場合、具体的には【大阪市内のほぼ全域】【堺東・布施・茨木・豊中といった、急行停車駅周辺】が該当するとお考え下さい。

 

補償の組み合わせによっても異なりますが、従来の木造住宅と比較すると保険料はほぼ１／２程度になります。

 

 

マイホームを初めて購入される方向けに火災保険の解説をしてきましたが、おわかり頂けましたでしょうか？

 

『具体的な説明を聞きたい』『見積をして欲しい』といったご要望がございましたら、メールまたはフリーダイヤル 0120-38-3704　まで、お気軽にお問い合わせ下さい。メールは見積作成に必要な項目を順に記入して頂く形式になっていますので、ご記入の上送信下さい。後日、見積書を送信させて頂きます。

ご説明につきましては、来社・訪問、、どちらでも可能です。また、夜間・土日でも対応可能ですので、遠慮なくお問い合わせ下さい。  

この記事をご覧頂きました方の火災保険選びのお役にたてれば幸いです。

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