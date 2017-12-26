三甲 プラスチックパレット パレット D4-112116-2 NB2-110 182cm巾×5m】 工具

３．補償される内容を決めましょう

１．どれだけの補償を何年間欲しいかを伝える

『全焼したらいくら欲しい』、『期間は何年間』といった、希望を伝えます。期間については、借り入れ金融機関より指定されるケースがあります。

＊補償内容（どんな事故でどれだけの保険金が支払われるか）について

少し前までの火災保険は【住宅火災保険】【住宅総合保険】の２つしかありませんでした。前者は【火災・落雷・破裂・爆発／風災・雹災・雪災】の２つ、後者はそれに加えて【水ぬれ／盗難／水災／外部からの物体の飛来・衝突／騒擾行為等による破壊】の５つが追加されていました。

現在では、国内のほとんどの保険会社が、補償されるリスクをある程度組み合わせる事で、お客様が不要な災害リスクに対する保険料を払わなくてよいように考えられています。また、免責（自己負担額）の設定や、費用保険金に関する特約の削除による保険料の軽減も可能です。

これは、お客さまにとってはありがたいことであります。同時に、販売する側は【どのようなケースで保険金を支払うケースが多いのか】を熟知している必要があります。事故処理に慣れた代理店であれば、どんな時にどのような経緯で支払いが行われるかという事を踏まえた上での提案が可能です。事故処理経験の有無は契約時にも大きな差となって表れます。

＊保険金額（全焼したらいくらもらえる？）について

、【全焼した際に同じ規模の建物を建て直すために必要な金額】となります。注文建築などで建築費がわかっている場合は、その額となります。これが【保険価額】とよばれるものです。それに対して、支払われる保険金の額を【保険金額】とよびます。 一般的には、保険価額と同額の保険金が払われるように設定します。

＊洪水ハザードマップを入手しよう

今年（2011年）はいくつかの台風が日本本土に上陸し、多くの家屋を流し、多くの命を奪いました。水災は建物を一気に流してしまうため損害額も大きく ヨコヅナ 440Cベアリング入ステンレス重量戸車 車のみJCP-0902 1個、火災保険料に占める割合も大きくなっています。この数年で損害保険各社は相次いでリスク選択型の火災保険を発売しました。そして、水災補償を外す設定にすることによる保険料軽減を打ち出しています。

しかし、保険料軽減ばかりに目が行って、災害が起こった時に補償が受けられないのでは本末転倒です。新居を購入される場所の水害罹災危険度を確認される事をお勧めします。

ハザードマップは多くの自治体で配布しています。また、各自治体のサイトで閲覧する事が可能な場合もあります。新居購入予定の自治体のホームページで探してみるか、検索エンジンで検索してみましょう。

例１：【ハザードマップ 洪水 堺市】で検索してたどり着いた 、【大和川洪水ハザードマップ】

例２：【ハザードマップ 洪水 豊中市】で検索してたどり着いた、【豊中市洪水ハザードマップ】

＊保険期間（補償される期間）について

従来、保険期間はローン借入期間と同一が基本でした。これは、万が一全焼となるような事故が起こった際の返済能力低下を防ぐためです。しかし、現在ではほとんどの金融機関が【加入していることが確認できれば期間と内容は問わない】としています（借り入れ条件やローンの種類による例外もあります）。ローン期間すべてをカバーする長期一括払いは、総支払額の面ではメリットがありますが、保険料もかなり高額になります。諸経費に充てることができる予算が少ないのであれば、１年～５年程度の短期間の火災保険を選ぶのも一考です。

長期一括払を選ぶ場合も、無意識に３５年間という選択をするのではなく、例えば【子供が大学を卒業するまでは毎年の出費を減らしたいので、大学卒業までの○○年分だけ一括して払う】といった考え方もあります。

なお、当社の営業担当者は火災保険と生命保険の両方を販売していますので、生活設計と並行した保険選びを常に意識して住宅ローン火災保険の販売を手がけています。お困りのことがございましたら、気軽にご相談下さい。