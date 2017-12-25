YKKAP玄関 断熱玄関ドア ヴェナート[Bタイプ] 片袖FIX[入隅用] D3仕様[ドア高23タイプ]：M05型[幅1135mm×高2330mm]【ykk】【YKK玄関ドア】【断熱ドア】【木目調】【開き戸】【扉】【ベナート】【gennkann】 雨よけ 原反巾 [複層ガラス]

ただしひとり親世帯等の特例に該当する場合は【別表２】が適用されます 花伝 呼称16419専用網戸 中桟なし【玄関引戸】【アルミサッシ】【サッシ】【トステム】【TOSTEM】【リクシル】【LIXIL】【DIY】。
【別表1】
|対象世帯
|補助金限額額（年額）
|第1子
|第2子
|第3子以降
|（１）生活保護法の規定に基づく保護を受けている世帯
|308,000円
|308,000円
|308,000円
|（２）当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯及び当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が非課税となる世帯
|272,000円
|308,000円
|308,000円
|（３）当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額がこちらの世帯
|人数
|
19歳未満の扶養親族の数
（H10.1.2～H28.12.31生まれ）
|基準（上限）額
|139,200円
|223,000円
|308,000円
|
16歳未満
（H13.1.2
～H28.12.31生まれ）
|
16歳以上
19歳未満
（H10.1.2
～H13.1.1生まれ）
|市民税所得割課税額（円）
|0人
|0人
|0人
|34,500
|1人
|1人
|0人
|55,800
|2人
|1人
|1人
|66,900
|2人
|0人
|77,100
|3人
|1人
|2人
|78,000
|2人
|1人
|88,200
|3人
|0人
|98,400
|4人
|1人
|3人
|89,100
|2人
|2人
|99,300
|3人
|1人
|109,500
|4人
|0人
|119,700
|5人
|1人
|4人
|100,200
|2人
|3人
|110,400
|3人
|2人
|120,600
|4人
|1人
|130,800
|5人
|0人
|141,000
|（４）当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額がこちらの世帯
|人数
|
19歳未満の扶養親族の数
（H10.1.2～H28.12.31生まれ）
|基準（上限）額
|62,200円
|185,000円
|308,000円
|
16歳未満
（H13.1.2
～H28.12.31生まれ）
|
16歳以上
19歳未満
（H10.1.2
～H13.1.1生まれ）
|市民税所得割課税額（円）
|0人
|0人
|0人
|171,600
|1人
|1人
|0人
|191,400
|２人
|1人
|1人
|198,600
|2人
|0人
|211,200
|3人
|1人
|2人
|205,800
|2人
|1人
|218,400
|3人
|0人
|231,000
|4人
|1人
|3人
|213,000
|2人
|2人
|225,600
|3人
|1人
|238,200
|4人
|0人
|250,800
|5人
|1人
|4人
|220,200
|2人
|3人
|232,800
|3人
|2人
|245,400
|4人
|1人
|258,000
|5人
|0人
|270,600
|上記区分以外の世帯
|
－
|154,000円
|308,000円
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※保育所・認定こども園・特別支援学校幼稚部等に通い、特例保育・家庭的保育事業等を利用する兄・姉がいる場合、その児童を第１子とみなして、園児を第2子とします。
※住宅借入金等特別控除適用前の所得割額で判定します。
ひとり親世帯等の特例
保護者又は保護者と同一の世帯に属する者が次のAからEに該当する世帯で（３）の階層までの場合は【別表２】が適用されます（証明する添付書類が必要）。
A 生活保護を受けている方
B 配偶者のない者で現に園児を扶養している方（ひとり親家庭）
C 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方（在宅の者に限る）
D 特別児童扶養手当の支給対象児童（在宅の者に限る）
E 国民年金の障害基礎年金受給者（在宅の者に限る）
【別表2】
|対象世帯
|補助金限額額（年額）
|第1子
|第2子
|第3子以降
|（１）生活保護法の規定に基づく保護を受けている世帯
|308,000円
|308,000円
|308,000円
|（２）当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯及び当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が非課税となる世帯
|308,000円
|308,000円
|308,000円
|（３）当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額がこちらの世帯
|人数
|
19歳未満の扶養親族の数
（H10.1.2～H28.12.31生まれ）
|基準（上限）額
|272,000円
|308,000円
|308,000円
|
16歳未満
（H13.1.2
～H28.12.31生まれ）
|
16歳以上
19歳未満
（H10.1.2
～H13.1.1生まれ）
|市民税所得割課税額（円）
|0人
|0人
|0人
|34,500
|1人
|1人
|0人
|55,800
|2人
|1人
|1人
|66,900
|2人
|0人
|77,100
|3人
|1人
|2人
|78,000
|2人
|1人
|88,200
|3人
|0人
|98,400
|4人
|1人
|3人
|89,100
|2人
|2人
|99,300
|3人
|1人
|109,500
|4人
|0人
|119,700
|5人
|1人
|4人
|100,200
|2人
|3人
|110,400
|3人
|2人
|120,600
|4人
|1人
|130,800
|5人
|0人
|141,000
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※表中の第１～第３子以降とは、小学３年生の子から数えて年齢の高い順に対象園児が何番目の子であるかで判断します
2017-12-25
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