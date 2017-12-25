YKKAP玄関 断熱玄関ドア ヴェナート[Bタイプ] 片袖FIX[入隅用] D3仕様[ドア高23タイプ]：M05型[幅1135mm×高2330mm]【ykk】【YKK玄関ドア】【断熱ドア】【木目調】【開き戸】【扉】【ベナート】【gennkann】 雨よけ 原反巾 [複層ガラス]

申請いただいた補助金については、対象者に３月上旬頃、各幼稚園を通して支給します。

補助金の額（平成29年度分）

世帯ごとに【別表1】が適用されます。

ただしひとり親世帯等の特例に該当する場合は【別表２】が適用されます 花伝 呼称16419専用網戸 中桟なし【玄関引戸】【アルミサッシ】【サッシ】【トステム】【TOSTEM】【リクシル】【LIXIL】【DIY】。