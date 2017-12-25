ロゴス(LOGOS) Q-TOP フルシェード 200 71600503 キーンJASPERジャスパーCSOB Wheels 50.4bcd専門通販店

ｵｰﾄﾚｰｽはﾊﾝﾃﾞ戦

ｵｰﾄﾚｰｽは競輪 、競馬、ﾎﾞｰﾄﾚｰｽには無い、唯一のﾊﾝﾃﾞを採用したｷﾞｬﾝﾌﾞﾙです!

実力がある人は後ろからｽﾀｰﾄするので、毎周回熱いﾊﾞﾄﾙを展開し白熱したﾚｰｽが繰り広げられます。さらにあのﾊﾞｲｸのｴﾝｼﾞﾝ音を一度聞けば、 、ﾌｧﾝになること間違いなし!是非一度競走場で生の音を聞いてみよう! 大売出し！ロゴス(LOGOS) Q-TOP フルシェード 200 71600503 キーンJASPERジャスパーCSOB Wheels 50.4bcd





一攫千金!百円がｳﾝ千万円に!



過去最高の三連単払戻し金額は15,721,720円!（2011年3月現在）。

2006年伊勢崎ｵｰﾄの12Rで出ました!





三角ﾀｲﾔやﾉｰﾌﾞﾚｰｷ



ｵｰﾊﾞﾙのｺｰｽをただ早く走るためだけに設計されたﾊﾞｲｸ!

ﾀｲﾔは三角形、ﾌﾞﾚｰｷや計器類はなし、 、そしてﾊﾝﾄﾞﾙの高さが左右で違う!

そのｵｰﾄﾚｰｽ専用の競走車には選手が名前をつけられるのだ!





時速150kmの世界!



専用のﾊﾞｲｸで走る、、、そのﾊｲｽﾋﾟｰﾄﾞﾚｰｽはｷﾞｬﾝﾌﾞﾙNo1!

時速150kmのｽﾋﾟｰﾄﾞで目の前を駆け抜けていく光景は興奮すること間違いなし!



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