近江牛入りメンチカツ＆海老フライ膳

近江牛と国産牛を使った彩楽亭初の高級ブランド食材使用の大判メンチカツです。ぷりぷりの海老フライ、ポテトコロッケと共に、ジューシーな甘味をご賞味ください。＊牛肉の赤身色素は安全性に問題ありません。安心してお召し上がり下さい。