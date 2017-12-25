 >  >  > ワンピース【送料無料】【9号】白、黒オフショルダー袖付ストレッチタイトワンピース【】パーティードレス．披露宴．ワンピース

経済ジャーナリスト

１９５４年生まれ。経済事務所勤務後、１９８２年からフリーの経済ジャーナリストとして、

荻原 博子の著書

、新聞・経済誌などに連載。女性では珍しく骨太な記事を書くことで話題となり、１９８８年、女性誌hanako（マガジンハウス）の創刊と同時に同誌で女性向けの経済・マネー記事を連載。難しい経済やお金の仕組みを、生活に根ざしてわかりやすく解説し、以降、経済だけでなくマネー分野の記事も数多く手がけ、ビジネスマンから主婦に至るまで幅広い層に支持されている。バブル崩壊直後からデフレの長期化を予想し、現金に徹した資産防衛、家計運営を提唱し続けている。新聞、雑誌等の連載やテレビのコメンテーターとしても活躍中。「どんとこい、老後」（毎日新聞社）、「お金は死ぬまえに使え」（マガジンハウス）、「ちょい投資」（中央公論新社）など著書多数。