1986年アメリカ、ペンシルヴェニア州生まれ。本作で初めて声優を務める。 2008年にブロードウェイで俳優デビューし、TVシリーズ「LAW & ORDER:性犯罪特捜班」(08)、「トゥルーブラッド」(11)などに出演。初主演作『クロニクル』(12)が全米で大ヒットし、一躍注目を浴びる。同年は、さらにスティーヴン・スピルバーグ監督の『リンカーン』、『欲望のバージニア』『プレイス・ビヨンド・ザ・パインズ/宿命』と話題作への出演が続く。その繊細な佇まいから、かつてのレオナルド・ディカプリオと比較されることが多い。『アメイジング・スパイダーマン2』では、主人公ピーターの親友で後に宿敵となるハリー・オズボーン役を演じ、活躍の場を広げる。最新作は、リュック・ベッソン監督の超大作『Valerian and the City of a Thousand of Planets(原題)』(17)。