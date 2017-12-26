パワーグロースタンド式LED投光器 半埋込共用型 6クォート 〔アロー〕

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入院される方へ

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大人気新品パワーグロースタンド式LED投光器 半埋込共用型 6クォート 〔アロー〕

  • 入院予約をされましたら医事課入院窓口で｢入院申込書｣を書いていただくか､持ち帰り必 要事項を記入の上､入院日に窓口 にお出しください。
  • 入院が当日に決まりましたら､医事課入院窓口で｢入院申込書｣の記載をして入院手続きを してください｡
  • 入院時間は原則として午前10時から午前11時までです｡

入院時にご用意いただくもの

  • 健康保険証(共済組合員証･国民健康保険証･高齢者医療被保険証)
  • 診察券
  • その他
  • 被爆者健康手帳
  • 食事療養費減額認定証
  • 医療費受給者証
  • 限度額認定証
  • その他公的医療受給者証

入院されるときの持ち物

  • 薬(現在服用されているお薬およびその説明書は必ずご持参ください｡)
  • 日用品

パワーグロースタンド式LED投光器 半埋込共用型 6クォート 〔アロー〕新作専門店！

当院では貸与の｢寝衣｣があります｡(1日60円＋税)
寝衣を利用される方は夏季(7月～9月)は、1週間に3回定期交換、
それ以外(1月～6月･10月～12月)は1週間に2回定期交換をいたします｡
貸与の｢寝衣｣を使用されない方は､ねまきを持参ください｡
肌着･ガウン又はカーディガンなど羽織る物

洗面･洗髪用品

タオル･バスタオル･小さな洗面器･歯ブラシ･ひげ剃り･くし･石鹸･シャンプーなど

食事の時必要なもの

はし･湯のみ･スプーン･ストローなど

日用品

スリッパ(すべりにくいもの)･ティッシュペーパー･爪切りなど

その他

・臓器提供意志表示の有無
・お薬手帳（お持ちの方）又はお薬の説明書

入院された後で､保険証などの内容が変わりましたら､入院受付窓口にご連絡く ださい｡
万一､入院日の変更 や取り消しをされる場合は､入院予約をされた入院受付窓口までご連絡ください。

病棟の診療体制

医師は診療科別に分かれて入院患者様を受け持ちます｡
夜間及び休日は原則として当 直医が診療にあたります。

病室の種類

一般の病室は4人部屋を基準としています｡
床頭台･テレビ(有料)･ゴミ箱･椅子など は備えています｡

個室につきましては､入院病棟により内容が変わります｡個室をご希望の方は各科外来･入院申込時､または入院後にナースステーションに申し出てください｡

有料病室の使用料(1日につき)の種類

5,500円～12,000円（税別）の範囲で個室を用意しています｡
※有料病室のテレビ等 は無料となります｡
内容の詳細は入院申込時･入院病棟でお尋ねください｡


4人部屋

○個室 5,500円(税別)


ソファーベッド

ウォシュレット

洗面台

ロッカー

テレビ（DVDプレーヤー）

小型金庫

小型冷蔵庫

○個室 7,000円(税別)


ソファーベッド

ユニットシャワー

洗面台

ロッカー

テレビ（DVDプレーヤー）

小型金庫

冷凍・冷蔵庫

○個室 8,000円(税別)


ソファーベッド

ユニットシャワー

洗面台

ロッカー

テレビ（DVDプレーヤー）

小型金庫

冷凍・冷蔵庫

○個室 12,000円(税別)


応接セット

ユニットシャワー

ミニキッチン

クローゼット

テレビ・机

小型金庫

冷凍・冷蔵庫

入院中にご留意いただくこと

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