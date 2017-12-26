パワーグロースタンド式LED投光器 半埋込共用型 6クォート 〔アロー〕

Guidance Shinbeppu Hospital
当院では貸与の｢寝衣｣があります｡(1日60円＋税)
寝衣を利用される方は夏季(7月～9月)は、1週間に3回定期交換、
それ以外(1月～6月･10月～12月)は1週間に2回定期交換をいたします｡
貸与の｢寝衣｣を使用されない方は､ねまきを持参ください｡
肌着･ガウン又はカーディガンなど羽織る物
タオル･バスタオル･小さな洗面器･歯ブラシ･ひげ剃り･くし･石鹸･シャンプーなど
はし･湯のみ･スプーン･ストローなど
スリッパ(すべりにくいもの)･ティッシュペーパー･爪切りなど
・臓器提供意志表示の有無
・お薬手帳（お持ちの方）又はお薬の説明書
入院された後で､保険証などの内容が変わりましたら､入院受付窓口にご連絡く
ださい｡
万一､入院日の変更 や取り消しをされる場合は､入院予約をされた入院受付窓口までご連絡ください。
医師は診療科別に分かれて入院患者様を受け持ちます｡
夜間及び休日は原則として当 直医が診療にあたります。
一般の病室は4人部屋を基準としています｡
床頭台･テレビ(有料)･ゴミ箱･椅子など は備えています｡
個室につきましては､入院病棟により内容が変わります｡個室をご希望の方は各科外来･入院申込時､または入院後にナースステーションに申し出てください｡
5,500円～12,000円（税別）の範囲で個室を用意しています｡
※有料病室のテレビ等 は無料となります｡
内容の詳細は入院申込時･入院病棟でお尋ねください｡
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