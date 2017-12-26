Guidance Shinbeppu Hospital

薬(現在服用されているお薬およびその説明書は必ずご持参ください｡)

日用品

パワーグロースタンド式LED投光器 半埋込共用型 6クォート 〔アロー〕新作専門店！

当院では貸与の｢寝衣｣があります｡(1日60円＋税)

寝衣を利用される方は夏季(7月～9月)は、1週間に3回定期交換、

それ以外(1月～6月･10月～12月)は1週間に2回定期交換をいたします｡

貸与の｢寝衣｣を使用されない方は､ねまきを持参ください｡

肌着･ガウン又はカーディガンなど羽織る物

洗面･洗髪用品

タオル･バスタオル･小さな洗面器･歯ブラシ･ひげ剃り･くし･石鹸･シャンプーなど

食事の時必要なもの

はし･湯のみ･スプーン･ストローなど

日用品

スリッパ(すべりにくいもの)･ティッシュペーパー･爪切りなど

その他

・臓器提供意志表示の有無

・お薬手帳（お持ちの方）又はお薬の説明書

入院された後で､保険証などの内容が変わりましたら､入院受付窓口にご連絡く ださい｡

万一､入院日の変更 や取り消しをされる場合は､入院予約をされた入院受付窓口までご連絡ください。