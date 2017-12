ご購入前の注意

この商品は電子アイテムではありません。購入には送料がかかります。

購入には、BOOK☆WALKERへの会員登録と配送先住所の登録が必要になります。

発送は国内のみに限らせていただきます。

詳しくは、こちらをご確認ください。

Items purchased at BOOK☆WALKER can be shipped only within Japan.

キャンセル・返品について

ご注文後のお客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしません。 発売日・納期・商品内容をよくご確認の上、ご注文ください。