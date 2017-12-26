この商品は「取り寄せ販売」です。 出版社／メーカーの在庫状況によっては取り寄せ手配できない場合もございます。 また、商品によっては在庫の確認に10日かかる場合がございます。 注文後10日以上経過しても商品が入荷できない（手配できない）場合、品切れのご案内メールをお送りし、ご注文を取り消しさせていただきます。あらかじめご了承ください。 ただし、カレンダーは入荷・発送までに10日以上かかる場合があります。入荷次第、発送いたします。

発送について

在庫販売商品

ご入金確認後、2～3営業日*以内に発送いたします。

取り寄せ販売商品

ご入金確認後、お取り寄せの手配を行います。 そのため、お届けまでに数週間要したり、出版社／メーカーの在庫状況により商品を手配できない場合がございます。 ご注文後10日以上経過しても商品が入荷しない（手配不可）場合、キャンセル・返金手続きのうえメールでご案内いたします。 ただし、カレンダーは入荷・発送までに10日以上かかる場合があります。入荷次第、発送いたします。

予約販売商品

原則として発売日の発送に努めておりますが、商品により、発売日後の発送となる場合がございます。 また、発売日当日が土日祝祭日の場合、翌営業日*の発送となります。 また、メーカーの都合により発売日が予告なく変更となる場合がございます。 発売日が変更になった場合のご案内には対応しておりません。

*土日祝祭日、年末年始など弊社休業日を除く平日

なお、弊社では一括発送にて承っております。 複数商品を1度にご注文いただき取寄・予約販売商品が含まれる場合は、最後に入荷する商品の発送日にご注文の商品が一括で発送されます。ご了承ください。

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キャンセル・返品について

ご注文後のお客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしません。

発売日・納期・商品内容をよくご確認の上、、、ご注文ください。