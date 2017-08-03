 >  >  > ≪新商品！≫ メジャークラフト エヌワン シーバスカテゴリ ソリッドティップモデル NSS-892ST 【ショップレビューを書いて次回使える送料無料クーポンGET】

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モビリティランド ツインリンクもてぎは、開業20周年を記念して、レッドブル・エアレースのパイロット 室屋義秀による祝賀飛行を8月19日（土）、20日（日）に開催する。
室屋は現在、レース用飛行機で操縦技術の正確さやタイムを競いあうレッドブル・エアレース・ワールドチャンピオンシップ2017年シリーズの2大会で優勝。ワールドチャンピオンシップランキングの2位につけている。2007年、2008年には 、ツインリンクもてぎで開催していたFAIオートボルテージュアエロバティックス日本グランプリにも参戦していた。
祝賀飛行は、1997年に開業したツインリンクもてぎが2017年に20周年を迎えることを記念して開催。ツインリンクもてぎにゆかりの深い室屋が9年ぶりに登場する。祝賀飛行は、JSB1000、スーパーフォーミュラが同時開催される「ツインリンクもてぎ20thアニバーサリーデー ツインリンクもてぎ2＆4レース」にて実施。8月19日（土） [セール品]特注カスタムクラブ フォーティーン TC544 FORGED アイアン USTマミヤ アッタス Recoil 95/110 シャフト 5本セット[＃6-P]、、20日（日）に Daiwa DTC80-B/G562ML D-Turbo Spincast コンボ 5'6 Medium/Light アクション, ブラック (海外取寄せ品)、ツインリンクもてぎ（栃木県芳賀郡茂木町桧山120-1）のレーシングコース上空で行う。
《美坂柚木》

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