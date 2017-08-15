クライムオブエンジェル 限定キャディバッグCrime Of Angel 2016 First Model 7210502 GREEN IRON各種当店品揃え

わかるー！！

今は犬飼ってだけど前は猫。

猫は台所に入って来てキッチンに座ってる事あったし…特にどちらかと言うと、色々な所にいる猫の方がちょっと…犬もペロペロご主人舐めて舐めた手で出されたと思うと…ってなるし！

だから我が家はあまり人を入れないし人が来たとしたら500のペットボトルのお茶しか出さない！笑