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クライムオブエンジェル 限定キャディバッグCrime Of Angel 2016 First Model 7210502 GREEN IRON各種当店品揃え

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    Published on 2017-12-26


    • 2017-12-26

    犬猫室内飼いのお宅で飲食するのが無理

    • なんでも
    • ビールがうまい！枝豆がすすむ！
    • 17/08/03 11:38

    因みに犬も猫も大好きで室内うろうろしてるぶんには全く気にならないし可愛いと思います。。
    そこのお宅で、お茶、出されてすぐの市販のお菓子ならなんとか我慢できるけど。ご飯食べてって！はかなり辛い。
    ちょっと潔癖なのかな。同じような人いますか？

    •

    クライムオブエンジェル 限定キャディバッグCrime Of Angel 2016 First Model 7210502 GREEN IRON各種当店品揃え

    ママ達の声　投稿されたコメントを掲載しています

    1件～26件 (全 26件) 前の50件 | 次の50件
      • 26
      • 水着
      • 17/08/03 15:57

      犬も猫も可愛いとは思うけど、猫を平気でテーブルに乗せてるお宅多いよね。テレビや写真とかで見たりする。それで人間の食べ物に手つけてたり口つけさせてたり。家族内ならいいけどそういう家には行きたくないなぁ。拭いてあったとしても汚そうだし。毛もフワフワ舞ってそうだし。高いとこ登ったりして何触ったりしてるかわからないしなんか不安。

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      • 25
      • 流しそうめん
      • 17/08/03 15:51

      そうだねー、だから人呼ぶときには猫大丈夫か聞いてるし、ｹﾞｰｼﾞに入れてる。
      食事は外に食べに行きます。飲み物は出すし、お茶うけはほとんど相手がお土産に持参してくれたものを出す。

      • 0
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      • 24
      • 金魚釣り
      • 17/08/03 15:48

      私も嫌だ。躾されてる犬ならまだいいんだけど、猫は机の上に乗ってたりするし本当に汚ないイメージしかない。

      • 0
      • 0
      • 23
      • 絵日記
      • 17/08/03 15:46

      ペットを飼ってる家には行かないようにしてる誘われてもアレルギーだから、お互い嫌な思いをしたくないのでって、きちんと断るようにしてる。アレルギーあるのは本当だし
      行っても家に入れないもんね

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      • 22
      • 匿名
      • 17/08/03 15:45

      >>19
      同じく
      臭い汚い煩い
      特に犬

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      • 1
        • 21

        ぴよぴよ

      • 20
      • ビールがうまい！枝豆がすすむ！
      • 17/08/03 12:58

      そうそう、飼主は家族だと思ってるから無頓着なんだよね。
      犬はまだ足元とヨダレくらいだからいいけど猫は縦に動くから防ぎようがない。

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      • 19
      • 宿題は？
      • 17/08/03 12:56

      >>17 掃除しててもペットは嫌だ。ケモノの臭いや毛はどうしようもない。

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      • 18
      • 水着を着て行ってパンツ忘れる
      • 17/08/03 12:54

      うん、むり。
      飼い主はそれが生活だし、家族だと思ってるから手洗いも適当なんだよね。爪の間、指の間まで洗ってる人なかなかいない。
      でも動物って基本汚いからね。

      • 5
      • 1
      • 17
      • ひまわり畑
      • 17/08/03 12:52

      ペットを飼ってるお宅でも室内を綺麗にしているなら平気。
      ペット飼ってなくても明らかに掃除してない汚い家のほうが嫌。
      例えるなら、新築なのに掃除してない汚い家より、古民家で綺麗に掃除してる家のほうがいい。

      • 3
      • 1
      • 16
      • レモンスライス
      • 17/08/03 12:48

      猫は高いとこにひょいって平気で登るし、シンクとか洗濯機の中に入ったりするから、そんな人んちに行くのも無理だし、飲食なんて無理だわ。
      鼻がムズムズする。
      小型犬なら足元だけだからまだいいけど、毛が舞うからなー。

      • 4
      • 0
      • 15
      • ビールがうまい！枝豆がすすむ！
      • 17/08/03 12:47

      テーブルに犬をのせたりしているのにもドンビキ

      • 5
      • 1
      • 14
      • 高校野球
      • 17/08/03 12:43

      室内犬ってマダニ付いていそうで嫌だ。

      • 7
      • 0
      • 13
      • 線香花火
      • 17/08/03 12:41

      お皿を犬猫人間共用してるお宅はさすがに無理でした…

      • 5
      • 0
      • 12
      • 宿題は？
      • 17/08/03 12:40

      わたしも 。やっぱり猫が嫌だ。家中いろんなとこにいてダニ？や毛をおとしてそう。高いところにも行くから掃除も行き届かないよね。

      • 3
      • 1
      • 11
      • 海水浴
      • 17/08/03 12:39

      >>8 自分の犬猫は大丈夫ですよ。キスも出来ます。よそのワンちゃんニャンちゃんは無理。
      普通そうじゃない？

      • 0
      • 5
      • 10
      • 麦茶すぐなくなる
      • 17/08/03 12:35

      家の中で犬を放し飼いにしてる先輩のお宅におじゃましたとき、お茶とお茶菓子出されました。犬が嬉しすぎて制御不能となり走り回ったり飛び付いてきたりお茶菓子をペロンとしたり…
      どうぞどうぞと言われたけど、食えるか！

      • 5
      • 0
      • 9
      • 読書感想文
      • 17/08/03 12:34

      わかるー！！
      今は犬飼ってだけど前は猫。
      猫は台所に入って来てキッチンに座ってる事あったし…特にどちらかと言うと、色々な所にいる猫の方がちょっと…犬もペロペロご主人舐めて舐めた手で出されたと思うと…ってなるし！
      だから我が家はあまり人を入れないし人が来たとしたら500のペットボトルのお茶しか出さない！笑

      • 2
      • 1
      • 8
      • 肝試し
      • 17/08/03 12:30

      人の家では無理なのに自分の家では大丈夫なの？

      • 7
      • 海水浴
      • 17/08/03 12:28

      犬も猫も飼ってるけど、気持ちわかります。
      他の人のお宅では無理。

      • 6
      • わたあめで手がベタベタ
      • 17/08/03 11:53

      私も無理！
      ほんと、犬猫飼ってる人は生理的に苦手な人もいることもっと理解するべき。

      • 5
      • 蚊取り線香
      • 17/08/03 11:50

      キーワード書いた人は犬猫好きなのかな。
      私も犬猫好きだけど。そこで飲食するの嫌なのわかる。猫カフェとかもドリンク頼まなきゃいけないから頼むけど飲まない。

      • 2
      • 1
      • 4
      • 絵日記
      • 17/08/03 11:46

      わかる。私は元々猫は苦手ってのもあるけど、室内飼いしてる人は簡単にご飯食べてってとか言わないで欲しい。

      • 5
      • 2
      • 3
      • 朝顔に水やり
      • 17/08/03 11:44

      私も何となく嫌だ。臭いもそうだし、特に猫なんて縦横上下に動いてキッチンも出入りし放題だからそこで作ったものとか気持ち悪い。毛とか入ってそう。

      • 9
      • 2
      • 2
      • 海水浴
      • 17/08/03 11:40

      あー、なんかわかるよ。
      猫はまだいいけど、犬はほんと臭いから無理。
      飼い主は鼻バカになってるから臭わないんだよ

      • 5
      • 7
      • 1
      • お盆
      • 17/08/03 11:39

      猫飼ってるけど、ペット飼ってる人の家で飲食嫌なのわかります。

      • 6
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