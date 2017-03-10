「童貞の疑問を解決する本」　ヴィレヴァン通販で重版決定！

童貞の疑問を解決する本
人気殺到の本「童貞の疑問を解決する本」を知っていますか？
2017年2月26日、大田区産業プラザPioで開催されたイベント「Webメディアびっくりセール」で、女性向け恋愛メディア「AM（アム）」が販売し、即完売となった話題の本です。
その後、問い合わせが殺到したため"重版"がかかり Under Armour Freedom Rock The Troops Graphic T-Shirt メンズ White Tシャツ アンダーアーマー プロジェクト ロック、2017年3月10日よりヴィレッジヴァンガードオンラインストアにて予約受付を開始することになりました。
たとえば、「Q：付き合うつもりがないのにどうしてふたりでご飯行くんですか？」。
これに対するアンサーは「ご飯行く＝交際 ってどっからきた？」です。
あなたは知らないかもしれませんが、世間では恋愛的な好意をもってなくてもご飯に行くんです。あなたが、もしもの話ですが、今後女性とご飯に行くことがあっても、彼女に付き合うつもりがあるとは断言できません。そのことだけは覚えておいてください。本当に。
と続きます。
悩ましい......
ほかにも性の疑問まで、盛りだくさん。女子にも読んでもらいたい1冊です。
1冊500円。発送は2017年3月下旬を予定。
購入、詳細は公式サイトから。
毎日更新！ オリジナル動画、
2017-12-26
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