 >  >  > MARIART　P200　4kgセット　日本ペイント　グレー　プライマー

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２液型のエポキシ万能サビ止めプライマーで、
ＦＲＰの新艇時にこの塗料を３～４度重ねて塗る
ことにより、オズモシスを防ぐことが可能となります。
また、ＦＲＰのみならず、アルミ・鋼・木船のプライマー
としてもお使いいただけます。

在庫品ではございませんので発送に２～３日間必要となります。

 

営業時間

イオン小郡ショッピングセンター
専門店街		 9:00～21:00 一部異なる店舗がございます がまかつ ゴアテックス(R) レインスーツ (C-Knit) GM-3484 ブラック×ゴールド 3Lサイズ [お取り寄せ商品 / 2017年11月中旬発売予定] ザナックス XANAX BA-G807 野球 バッグ ２ルームバックパック ブラック ダイワ 17 インパルト 2500H-LBD / レバーブレーキ付リール 【送料無料】マルマン MAJESTY Royal SP IRON 【単品】マジェスティ ロイヤル エスピー アイアン スチールシャフト。
フードコート 10:00～22:00  
レストラン街 11:00～22:00  
イオン小郡店 1F 食品
9:00～22:00
1F 衣料・暮らしの品
9:00～22:00		  
ドラッグ　9:00〜22:00 ※調剤薬局は10:00～19:00
ホームワイド小郡店 7:00～19:00  

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