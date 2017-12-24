 >  >  > MARIART　P200　4kgセット　日本ペイント　グレー　プライマー

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２液型のエポキシ万能サビ止めプライマーで、

ＦＲＰの新艇時にこの塗料を３～４度重ねて塗る

ことにより、オズモシスを防ぐことが可能となります。

また、ＦＲＰのみならず、アルミ・鋼・木船のプライマー

としてもお使いいただけます。



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