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エバーグリーン コンバットスティック ライトキャバルリー CLCS-70ML 【カスタムオーダー】 FLOW エバニュー楽しみに来なさい

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2017-12-26

地球上に男は何人いると思っているの？３５億！『ブルゾンちえみ』さんの恋愛学

出典: https://www.instagram.com/buruzon333/

女性には、心強いエールのようにも思えます。そんなブルゾンちえみさんの恋愛の考え方を学びまとめてみました。

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探さない！待つの！まいてごらん！自然と男は寄ってくるから！

花は探しに行きません。待つだけ。でも甘い蜜をまいてミツバチを呼びこみます。好きな男子に荷物も持ってもらったり、困った顔したり、何か物を落としてみたり、あなたも何かまいてみませんか？

味のしなくなったガムをいつまでもいつまでも噛み続けますか？

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男はガムと一緒！味がしなくなったらまた新しいガムを食べればいい！

彼氏に振られて、とても悲しい時もありますよね。。でも、大丈夫。つまらない男の事なんて考える必要もありません。男は捨てるほどいますから。

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だって地球上に男は何人いると思っているの？３５億！

そう、地球上に35億人もいるんです。本当かどうかわかりませんが 。言いたいのは、世界中に男がいるから心配しないでって事。恋愛は、楽しくね！

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あなたも会社でキャリア・ウーマンになって男を魅了させて、いい男を見つけましょう♪

ブルゾンちえみWith”B”「キャリア・ウーマン」 - YouTube

出典：YouTube

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ブルゾンちえみさんのプロフィール

出身地：岡山県
生年月日：1990年8月3日
事務所：ワタナベエンターテインメント

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椿阪 斗真＠ライター

webデザインの仕事をしながらライターやってます。

　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　

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