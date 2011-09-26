【アウトレット55】MAISON KITSUNE PARIS メゾンキツネ [春夏] 2B-JK A MINICHECK ミニチェックコットンジャケット レッド size46 コート 【メンズウェア】 ビックシャツ

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ある人に他と外の使い分けについて質問されました（ここでは、両方ともほかと読みます）
以下、簡単に調べてみました。
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結論から言えば、どっちを使ってもいいみたいです。
常用漢字表によると他は【タ 家紋が選べる！正装シルクネクタイ3本セット 23：下がり藤【送料込/送料無料】、ほか】とあります。だからその他は ナイキ ジョーダン/Nike Jordan AJ 9 フリース ショーツ、、「そのた」「そのほか」と読めます。 また外は【ガイ ●ポイント５倍●barns [バーンズ] BR-5533 スリム・ストレートパンツ、ゲ、そと、ほか、はず-す Lee(リー)ジーンズ LM5203-500 203 American Riders 3(アメリカンライダース3) Regular Tapered(レギュラーテーパード) 14.4oz LEFT HAND DENIM(14.4オンス左綾デニム) Made in Japan(日本製) 500番色(ワンウォッシュ)、はず-れる】 とありますからその外を「そのほか」と読んでも全然問題ありません。 ただし他の字は ２０１０年１１月３０日の内閣告示まで、、【た】としか読めませんでした。意外に Columbia Cast Away Zero Woven Shirt - Long-Sleeve - Men's Vivid Blue Cool Grey アウトドア メンズ 男性用 フィッシングシャツ 釣り Fishing Shirts 【アウトレット55】MAISON KITSUNE PARIS メゾンキツネ [春夏] 2B-JK A MINICHECK ミニチェックコットンジャケット レッド size46,★送料無料★ 【マイクロガード １５００】 ５０着セット サイズ：XXXL ■メーカー直送につき代引き不可■■個人宅不可■,空調服 綿薄手長袖作業着 M-500U 【カラーライトブルー： サイズＬL】,SMITH OP ドロップエリート グリーン [DPTRPGNBK] DPTRPGNBK 販売単位：1 送料無料,GREEDY（グリーディー） GWJ-02 ウインタージャンプスーツ カラー：オレンジ サイズ：L,CARLSBERG メンズ T-Shirts and Tops 送料無料 Grey Sweatshirt,ダイアモンドサプライ 長袖Tシャツ メンズ Diamond Supply Long Sleeve T-Shirt With Worldwide Back Print in Black エイソス ASOS 送料無料 zara ザラ h&m イギリス ブランド 長袖 プリント,モスキーノ メンズ トップス Ｔシャツ【Love Moschino All Over Print T-Shirt】White,お取り寄せ NFL イーグルス ヴェイパー パフォーマンス ショーツ ナイキ/Nike ブラック,イレブンティ eleventy イレブンティ ジャケット メンズ 979JA3064 16009 グレー イレブンティ eleventy G-SALE 送料無料 アウトレット 3000円OFF クーポンプレゼント 目玉商品EV,DRKSHDW メンズ Fleece & Tracksuits 送料無料 Nero Du17f2271 F Baseball Tee,INVERALLAN(インバーアラン) 定番モデル トラディショナル アラン ハンドニット ランバーカーディガン 襟付きニットジャケット LUMBER CARDIGAN 3A,Boglioli メンズ Coats & Jackets 送料無料 Grey Checked Blazer,ジェレミア メンズ トップス 長袖Ｔシャツ【Jeremiah Finn Slub Henley】Admiral,【 送料無料 30％OFF 】 ゲラン メンズ 半袖シャツ M/L 5210-1502-55[ GEE GELLAN ジーゲラン 半袖 シャツ クールビズ 青 サックス ブルー 無地 ワイド リゾート プレゼント 春夏 春 夏 アウトレット クリスマス セール ],ブラッドブラザー メンズ Tシャツ トップス visual cotton-jersey t-shirt BLACK,ディーゼル DIESEL トレーナー 長袖 ジップアップパーカー スウェット S-D-P FELPA OVERDYED COTT メンズ 00SDZH RPAFJ ダークグレイ 送料無料 アウトレット 3000円OFF クーポンプレゼント,【アウトレット55】MAISON KITSUNE PARIS メゾンキツネ [春夏] 2B-JK A MINICHECK ミニチェックコットンジャケット レッド size46,アンダーアーマー メンズ シャツ トップス Under Armour Men's ColdGear Reactor Fitted 1/4 Zip Long Sleeve T-Shirt Graphite,アンダーアーマー メンズ ジャケット＆ブルゾン アウター Under Armour Men's UA Elements 1/2 Zip Black / Steel / Steel,【スマホからエントリーでP10倍】国内正規品 CANTERBURY/カンタベリー3LAYER STAIN COLOR COAT/レイヤーステンカラーコート RA77070 ◇,BEAUTY & YOUTH UNITED ARROWS 【WEB限定】 by TC ウェザー ステンカラーコート ビューティ＆ユース ユナイテッドアローズ【送料無料】,【SALE／60%OFF】junhashimoto × nano・universe jh イタリアンイージージャケット ナノユニバース コート/ジャケット【RBA_S】【RBA_E】【送料無料】,Ralph Lauren Men's POLO BEAR Zip Parka US ポロ ラルフローレン スウェット ジップ パーカー フーディー,フィリッププレイン PHILIPP PLEIN Tシャツ 半袖 丸首 メンズ F17C MTK0720 ブラック 送料無料 2017年秋冬新作 2017AW_SALE,コロンビア メンズ ジャケット＆ブルゾン アウター Mountain Crest Full-Zip - 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広辞苑でほかの項を見ると、漢字では『他』『外』の両方とも出ています。だから、普通に使う場合にはどっちでもいいようです。
どうしても気になるようだったら、この際『ほか』とひらがなで書くのが一番無難かもしれません。
（ほととんぼは国語に精通しているわけではありません。この記事は参考程度に読んでください）
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