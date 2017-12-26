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品物の1辺の長さがおおむね50センチ以上のものは粗大ごみです。

また、大きさに関らず粗大ごみとなるものもあります。

粗大ごみ品目例

下記の品目例以外で木製品、プラスチック製品類等で一辺の長さが概ね50cm以上のものは粗大ごみに該当します。

下記に記載のないものについては、分別一覧表をご覧いただくか ダニエレアレッサンドリーニ DANIELEALESSANDRINI シャツ 長袖 CAMICIA BASICA CON PINCES メンズ C1507B9713500 ブルー 送料無料 アウトレット 3000円OFF クーポンプレゼント 目玉商品3弾、環境業務課までお問い合わせください。