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粗大ごみ

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品物の1辺の長さがおおむね50センチ以上のものは粗大ごみです。
また、大きさに関らず粗大ごみとなるものもあります。

粗大ごみ品目例

下記の品目例以外で木製品、プラスチック製品類等で一辺の長さが概ね50cm以上のものは粗大ごみに該当します。
下記に記載のないものについては、分別一覧表をご覧いただくか ダニエレアレッサンドリーニ DANIELEALESSANDRINI シャツ 長袖 CAMICIA BASICA CON PINCES メンズ C1507B9713500 ブルー 送料無料 アウトレット 3000円OFF クーポンプレゼント 目玉商品3弾、環境業務課までお問い合わせください。

品目例分類 品目例
木製品・布団・敷物類 たんす(和・洋・押入れ用)、テーブル(木製)、衣装ケース(木製)、机(木製)、茶箱、テレビ台、カラーボックス、

、レンジ台(木製)、鏡台(鏡と台が一体化しているもの)、食器棚(木製)、カーペット、ホットカーペット、本棚(木製)、じゅうたん、座布団（5枚まで1組扱い）、布団（3枚まで1組扱い）
金属製品・電化製品 ファンヒーター、、ステレオセット 【送料無料】JAM’S GOLD（ジャムズゴールド） JGJ-662 RODEO PRAYER カラー：ハード サイズ：M、石油ストーブ、電子レンジ(オーブンレンジを含む)、電気こたつ（こたつ板含む）、衣装ケース(金属製)、鏡(姿見)、レンジ台(金属製)、座椅子、本棚(金属製)、スチール机、スチール製棚・ロッカー、健康器具 G-Star Raw ジースターロウ メンズ用 Frikran R T 半袖Tees Sapphire シャツ　トップス【送料無料】【代引不可】【不可】 ストレッチ スーツ メンズ 春夏物・２ツボタン スーパーストレッチ・ビジネススーツ ストライプ柄 （メンズ スリム メンズスーツ ノータックパンツ） 【542175】 ブルー柄 【メンズ】、チャイルドシート・ベビーカー、物置(金属製・解体済みのもの)、便座（洗浄機能付きを含む）、スキーキャリア、ズボンプレッサー
大型プラ 衣装ケース：3個まで(プラ製)、物置(プラ製・解体済みのもの)、ソファー ジーンズ 日本製 デニムパンツ メンズ ボタンフライ ワンウォッシュ ヴィンテージ URBAN CRAFT P280707-01、テーブル(石・プラ製)、ベッド(材質問わず)、マットレス、スキー板・スノーボード・サーフボード、トランク・スーツケース、アイロン台(材質問わず)、ゴルフバッグ

粗大ごみの出し方

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粗大ごみ受付センター電話：047-391-0007へ申し込みます。

【ご注意ください】間違い電話が大変多くなっております。番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

●受付時間…午前8時30分から午後5時まで

●休日…日曜日、祝日および振替休日、年末年始(12月29日から1月3日)

  • 品名・数量等を具体的にお知らせください。数量に制限はありません。
  • 収集希望日をお知らせください。申し込みは、収集希望日の前日の午前中までになります。(申し込み状況によりご希望に添えないことがありますので、お早めにお申し込みください。)
  • 休日明けの午前中は、申し込みが大変混み合いますので、その時間帯を避けてご連絡ください。
  • 年末年始や引越しの時期などは大変込み合います。お早めにお申し込みください。

2.「粗大ごみ処理券」を購入する

粗大ごみ1点につき、1枚1,000円の「粗大ごみ処理券」を粗大ごみ処理券取扱所で購入してください。

3.「粗大ごみ処理券」を粗大ごみに貼る

「粗大ごみ処理券」に必ず名前・収集日を書いて、粗大ごみに貼ってください。

  • 品物の見やすい所に貼ってください。
  • 貼りにくい品物には処理券の穴を利用して、ひもで結んでください。

4.粗大ごみを出す

時間…収集日の朝8時30分までに出してください。

  • 収集車が進入できない場所等は、申し込みの時に相談させていただきますので、お申し出ください。
  • 家の中まで収集に伺うことは行っておりません。

清掃施設への持ち込みについて

ごみは(紙類・布類は除く)直接、清掃施設へ持ち込むことができます(有料)。

  • 受付時間…午前8時30分から午後4時30分まで
  • 休日…日曜日、5月3日から5日まで、年末年始(12月31日から1月3日まで)

搬入する場合には、必ず事前に搬入先へ電話で確認を取ってください。
また 、持ち込みは本人に限り、、、1施設1日1回とします。

搬入先

分類 施設名 電話 住所
木製品・布団・敷物類 和名ケ谷クリーンセンター 電話：047-392-1118 松戸市和名ケ谷1349番地2
金属製品・電化製品 Lee LM5202-500 アメリカン・ライダース202 送料無料(沖縄県除く)/ベルボトム/ワンウォッシュ スソ上げ無料/ジーンズ/リー/メンズ 送料無料 DIAMOND SUPPLY CO ダイヤモンドサプライ Emblem Sweat Pants スウェットパンツ グレー資源リサイクルセンター 電話：047-384-7890 松戸市松飛台286番地15
大型プラスチック製品 日暮クリーンセンター 電話：047-388-6555 松戸市五香西五丁目14番地1

関連情報

参考リンク

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