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BBSのシャットダウンには 2通り方法があります。

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フロントパネルの電源ポタンを一度押していただくことでシャットダウンプロセスが自動的に実行され数分後にシャットダウンします。

電源ボタンを長押しないようにしてください。５秒以上長押しすると強制シャットダウンとなります 。 。


2: リモートからのシャットダウン方法

BBS本体に割り当てられたIPアドレスにブラウザからアクセスします。

1: Barracudaクラウドコントロールと同じアカウントでログインします。

2: 「システム」>「Device Information」にアクセスして、サーバアクション部分の「シャットダウン」をクリックします。

「シャットダウン」ボタンの近くにある「Barracuda Backupのワイプ」ボタンはクリックしないでください。BBS本体、クラウドデータ全てが初期化されます。。。

 

 

 

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