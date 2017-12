ゴリアナ アクセサリー 一般 レディース ゴールド gorjana gorjana Charm Choker Necklace 送料無料 green Black【特別訳あり特価】

Shigeruさん

こんにちは。お問い合わせありがとうございます。 Speech Reco. は2つ同時に起動することはできません。複数使いたい場合、なんらかの方法で起動順序を制御する必要があります。

Asako さん提案の timeline を使う方法は、素晴らしい方法です。timeline を用いた実行順序の制御は speech reco のみならず複雑なプログラムの実行順序を制御し、ステータス管理をする方法として大変有効です。

timeline を使わずかつ、Speech Reco. を複数使うのであれば、一つが起動している間別の Speech Reco ボックスは停止している必要があります。

すでに解決済みのようですが、参考までイメージを添付します。

よろしくお願いします。

Takuji -- Community Team