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なにコレ？

それは、

ふせん紙の感覚で、
サイトや画像にメモを貼って、
共有できるツールです。

登録なし・無料・パスワード設定・
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いつ使うの？

それは、

仕事はもちろん
プライベートでも

「AUN」はWeb制作の場面で、バグや修正の指示をスムーズにするために作られました。
しかし、他のビジネスシーンやプライベートなコミュニケーションにもご利用いただけるはずです。

  • 同僚と

    ニュアンスをうまく伝えようとして、無駄にメール文章が長くなる同僚との文章コミュニケーション

  • 上司と

    後ろでずっと張り付いてまったく動かず指示してくる上司との粘着コミュニケーション

  • お客さまと

    「アレをもうちょっとコレして」といった無駄に想像力を鍛えられるお客さまとの口頭コミュニケーション

  • ご家族と

    ネット通販などで、「パパ、これ買ってと」おねだりコミュニケーション

でも、
お高いんでしょ？

それは、

登録不要 ＆ 無料です。

いつでも無料で始められます。
ブックマークの片隅に置いてあげてください。
きっと役立つ時がやって来ます。

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