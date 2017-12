マイホーム完成!新居でやっほー!となるはずだったんですが、なんと

庭がめちゃぬかるんで最悪なことに 。なんと自宅の庭で車がハマりかけましたww

そう、我が家は外構やってないんです。だって200万とかするんですでも、これはどげんかせんといかん、ということでDIYすることにしました。

今日は、ぬかるんだ庭先を快適な地面にする方法について書きます。



友人の大工さんに相談したんですが、すぐに解決してくれました。

庭先が「土」だと、雨がふったときにはどうしてもぬかるむ。そこで「砕石」を敷いてあげることで、地面がめちゃくちゃ硬くなります Beige Pants Stretch 送料無料 Skinny レディース & shorts Dondup shirts チェック柄プリント中綿ジャケット♪ セーター。

この砕石というものは、友人の大工さんいわく、アスファルトを砕いたものなので地面をかためるには最適なんだとか。

ダンプ1台にもりもり積んで3千円しないくらいなので、とってもリーズナブル。

まずは砕石をゲットして庭先にドバーッと!で、ならしていく

ゲットしてきた砕石を庭にまいていきます。これを、

ショベルなどでならしていきます。けっこう大変な作業です。

ぼくも参加しました。この日、かなり雨が降っていたのでメガネがくもりまくり。

この作業をひたすらに繰り返していきます。

なんと妻も参戦。ww

えんやこ〜いさ〜、あ

えんやこ〜いさ〜♪

すると、

なんということでしょう!

あんなにぬかるんでいた土の庭が、砕石でおおわれました。

このぬかるみも、

なんということでしょう!かたまって綺麗になっています。

砕石をしいた直後の地面はまだやわらかい

色でわかると思いますが、茶色いところが土です。で、グレーの部分が砕石ですね。

です。

なので、2〜3日かけてかわかす必要があります。それまでは車の乗り入れなどはひかえたほうがいいです。洗濯物干しなんかも乾いてからです。

借家とかでも庭先がぬかるむことってよくありますよね。そんなときにはこの砕石で解決できます。

2〜3日くらい乾かすと

なんということでしょう!

こんなにグレーで黒っぽかった砕石が、

かたまって白っぽくなっています。

画像では伝わらないかもしれませんが、かなり固まってます。かたいです。

このぬかるみも、

いい感じでかたまっていますね。

我が家の庭が40坪くらいなんですが、ダンプ3台分の砕石が必要でした。

この上に綺麗な砂利を敷いていく

見た目はオシャレではないので、この上に綺麗な砂利などを敷きます。

これも友人の大工さんからのアドバイスです。

最後に

綺麗な砂利も敷きますので、またブログにポストします。

庭のぬかるみなどで悩んだときには、同じように砕石を試してみてください。

ダッシュ!

