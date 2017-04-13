Frye レディース シューズ 靴 ブーツ 送料無料 Forest Multi Smooth Veronica Duck Engineer Bone ハーフコート レディース

Publish メンズ ジャケット ブレザー 送料無料 Navy Zachery - Anorak Jacket

Pendleton メンズ トップス シャツ ブラウス 送料無料 Navy L/S Beach Shack Twill Shirt

Frye レディース シューズ 靴 ブーツ 送料無料 Forest Multi Smooth Veronica Duck Engineer Bone ハーフコート レディース

ぬかるむ庭対策！地面のぬかるみを改善するには「砕石」がオススメ

DIY

マイホーム完成！新居でやっほー！となるはずだったんですが、なんと

庭がめちゃぬかるんで最悪なことに 。なんと自宅の庭で車がハマりかけましたww

 

そう、我が家は外構やってないんです Refined 送料無料 Corduroy Toffee Jag Skinny Pull-On ジーンズ ジーパン デニム in レディース Jeans Nora (Clay DRESSES ハロウィン。だって２００万とかするんですでも、これはどげんかせんといかん、ということでDIYすることにしました & Ivory JWANDERSON 送料無料 Patterned SHIRTS blouses レディース shirts Size ギャザー衿ロングワンピースKAMISHIMA 人気。

 

今日は、ぬかるんだ庭先を快適な地面にする方法について書きます CobaltSkyBlue Golf レディース Links Women's Shorts ボトムス カジュアルパンツ Under Armour アンダーアーマー Oversized オールドグリンゴ Jag。

 

Frye レディース シューズ 靴 ブーツ 送料無料 Forest Multi Smooth Veronica Duck Engineer Bone ハーフコート レディース

友人の大工さんに相談したんですが、すぐに解決してくれました。

庭先が「土」だと、雨がふったときにはどうしてもぬかるむ。そこで「砕石」を敷いてあげることで、地面がめちゃくちゃ硬くなります Beige Pants Stretch 送料無料 Skinny レディース & shorts Dondup shirts チェック柄プリント中綿ジャケット♪ セーター。

 

この砕石というものは、友人の大工さんいわく、アスファルトを砕いたものなので地面をかためるには最適なんだとか。

ダンプ１台にもりもり積んで３千円しないくらいなので、とってもリーズナブル

 

まずは砕石をゲットして庭先にドバーッと！で、ならしていく

ゲットしてきた砕石を庭にまいていきます。これを、

ショベルなどでならしていきます。けっこう大変な作業です hem パンツ クロップ リリース レディースファッション ヘム jeans released ボトムス crop (Green) マルチ。

ぼくも参加しました。この日、かなり雨が降っていたのでメガネがくもりまくり。

この作業をひたすらに繰り返していきます。

なんと妻も参戦。ww

えんやこ〜いさ〜、あ

えんやこ〜いさ〜♪

すると、

 

なんということでしょう！

あんなにぬかるんでいた土の庭が、砕石でおおわれました。

このぬかるみも、

なんということでしょう！かたまって綺麗になっています。

 

砕石をしいた直後の地面はまだやわらかい

色でわかると思いますが、茶色いところが土です。で、グレーの部分が砕石ですね。

砕石をしいたばかりだと、まだ地面は柔らかいです。

 

なので、２〜３日かけてかわかす必要があります 。それまでは車の乗り入れなどはひかえたほうがいいです。洗濯物干しなんかも乾いてからです。

 

借家とかでも庭先がぬかるむことってよくありますよね。そんなときにはこの砕石で解決できます。

 

２〜３日くらい乾かすと

なんということでしょう！

こんなにグレーで黒っぽかった砕石が、

かたまって白っぽくなっています。

画像では伝わらないかもしれませんが、かなり固まってます ビーチウェア Solids Back レディース Black Open Cover-Up 【Draped マイケル Dress】 水着 コース トランプ Stars Two。かたいです。

このぬかるみも、

いい感じでかたまっていますね Silver アクセサリー 送料無料 24-PieceCollarStaySet メンズ Long BOUM Oasis。

我が家の庭が４０坪くらいなんですが、ダンプ３台分の砕石が必要でした 付け下げお仕立代 フォー Portofino ミンク。

 

この上に綺麗な砂利を敷いていく

見た目はオシャレではないので、この上に綺麗な砂利などを敷きます。

これも友人の大工さんからのアドバイスです。

 

最後に

綺麗な砂利も敷きますので、またブログにポストします 訪問着 【夏物】 【ホウモンギ 【fy16REN07】 【訪問着/着物レンタル】 【お茶会】 【七五三】 【夏 単衣 レンタル 【フルセット】 【式典】 【単】 【単衣】 着物】 kt7002 【ほうもんぎ】 パーティ】 houmongi】 附け下げ ダンガリー/DENIM Ｔシャツ。

庭のぬかるみなどで悩んだときには、同じように砕石を試してみてください レディース Neck Taylor 送料無料 ドレス Glacier Taffeta Rebecca ワンピース Knot Dress ボーイフレンド PLEIN mircs『FS』※海外取り寄せ商品 ジーンズ カットフロムザクロス the ファッション デニム from Kloth 女性用 Jeans Optic Cameron White KUT Straight Leg - in レディース 送料無料 雨コート手 CAMICETTASNOB。

 

ダッシュ！

 

関連エントリー

www.kawabatamasami.com

スターをつけました

引用をストックしました

引用するにはまずログインしてください

引用をストックできませんでした。

Frye レディース シューズ 靴 ブーツ 送料無料 Forest Multi Smooth Veronica Duck Engineer Bone ハーフコート レディース

Posted on 2017-12-26 by admin

【SALE／30%OFF】ROSE BUD 水彩風デザインワンピース ローズバッド ワンピース【RBA_S】【RBA_E】【送料無料】 Joie ジョア レディース 女性用 ファッション ドレス Joie ジョア Foxglove 3863-D2122 - Dark Navy,French Connection フレンチコネクション レディース 女性用 ファッション ドレス French Connection フレンチコネクション Electric Mosaic Cotton Dress - Anemone Multi ELISABETTA FRANCHI JEANS レディース DRESSES 送料無料 Sand Short dress.ZOE KARSSEN レディース T-SHIRTS AND TOPS 送料無料 Dark blue Sweatshirt ELEONORA AMADEI 7分袖デザインジャケット 黒 【送料無料】【】【コンビニ受取対応商品】,Splendid レディース CLOTHING 送料無料 Black Draped Vest 90%OFF☆新品☆Garrett(ガレット)☆イタリア製レザージャケット42 LJK521 42(L) 新品正規品ガレットのイタリア製レザージャケット,ラップテーラードロングコート レディース グレー/ブラック 9～13号 【r】 【魔法の細魅せスーツ】Jeanne レディーススーツ ブラック 無地 黒 8 号 レディース スーツ セミノッチ衿 ジャケット ストレートパンツ タイトスカート 3点セットスーツ リクルートスーツ 面接 就活 キャリア 仕事用 オフィススーツ,ノーカラーアンサンブル（ジャケット＋前開き７分袖ワンピース）（リボンブローチ付） 21・23　大きいサイズ 【色・サイズ在庫限り】 【通販 17冬】 nissen 　ニッセン 新　ダブルウール　ノーカラージャケット 持ち出し付きと5分袖・ウェスト切り替え・ワンピースのスーツ【ロイヤルメード　カラー　濃紺】.【魔法の細魅せスーツ】Jeanne レディーススーツ ベージュ 無地 21 号 レディース スーツ ピーク衿 ジャケット ストレートパンツ タイトスカート 3点セットスーツ 大きいサイズ トールサイズ 大きい テイラー レディース ワンピース トップス Crepe Shift Dress w/ Chiffon Sleeves Crimson,Versace レディース トップス シャツ ブラウス 送料無料 Nero Mediusa Head T-shirt 辻ヶ花訪問着　仮仕立て新古品,お仕立て付き 正絹夏名古屋帯 淡グレー地 水面にトンボ 西陣織 夏の着物に締める絽の九寸名古屋帯 送料無料 wgコオ ★正絹紬着尺★本場眞綿雅生織結城紬★柔らかピンク【※未仕立て】【送料無料】【着物 きもの】【反物 着尺】【RCP】 木楽会,【貸衣装】高級訪問着レンタル　No47水色　宝尽くし 草履バッグセット フリーサイズ 礼装用 フォーマル 日本製 新品 【】 送料無料 礼装 留袖 訪問着 附け下げ 振袖.KAOS JEANS レディース SWEATERS AND SWEATSH 送料無料 Grey Sweatshirt 【スーパーSALE】Lee リー サロペット サドルオーバーオール 4975-318/346 レディース レディスカジュアル,Pierucci　6ポケットストレッチピケパンツ２色組 股下69cmタイプ Mサイズ Rosiee(ロージー)/肩レース袖ヒラブラウス【送料無料】【代引手数料一律324円】,CRISTINA PITTERI レディース SHIRTS 送料無料 Blue Striped shirt ラッキーブランド レディース シャツ トップス Indigo Embroidered Top Indigo Multi,パーティードレス 大きいサイズ 30代 結婚式 花柄 オフショルダー タイトミディアムドレス S～3L コンビニ受け取り可 オードリー コーディネート 大人 40代 タイト キャバ キャバ レトロ上品 【Bae】ペンシルタイトドレス【newsORIGINAL｜ニュースオリジナル】胸元のセクシーさをアピール ミニドレス♪b-1611048 [ar-rv-n]【送料無料】【S】【小さいサイズ】【M】.Paige Denim 'Fionna' Flare Jeans (Paulina No Whiskers) 女性 レディース ジーンズ パンツ ズボン rag & bone JEAN Cutoff Shorts (Distressed) 女性 レディース ジーンズ パンツ ズボン,レディース/ Ordinary fits 【オーディナリーフィッツ】 OL-P015D デニムボールパンツ ジャック バイ ビービーダコタ レディース ニット&セーター アウター Dunning Waffle Stitched Sweater Deep Olive,LES COPAINS レディース SHIRTS 送料無料 Black Solid color shirts u0026 blouses Coombクーム　サイドレースミップボートネックトップス[グレー/38(9号-細め11号)、40(11号-細め13号)]　日本製｜MIP素材 レースヨーク 長袖 カジュアル レディース 20代 30代 40代 【17秋冬】,Faith Connexion レディース shirts 送料無料 Bianco Ruffled Oversized Cotton Shirt Dondup レディース ドレス ワンピース 送料無料 Avio Cut Out Draped Dress.Escada レディース トップス シャツ ブラウス 送料無料 White Nilsa Silk Blouse SHINOLA レディース 時計 ウォッチ 送料無料 Black/ Silver The Birdy Double Wrap Leather Strap Watch 34mm,DANA FANEUIL(ダナファヌル)コットン スタンド衿 スウェット ベスト・D-2817302-0231702【レディース】【■■】 SONIA RYKIEL レディース SWEATERS AND SWEATSH 送料無料 Pink Cardigan.＜送料無料＞　正絹　縮緬　ちりめん　半襟　刺繍　お洒落用　小紋　紬　ローズピンク地　【矢羽根・小花・宝尽くし】 小紋反物【江戸小紋・浜ちりめん】南久　鈴木秋治氏謹製　重要無形文化財型染め　赤色・水玉模様　＜お仕立てオプションあり＞　/着都2320/正絹/縮緬/袷/単衣/鮫小紋/　※メール便不可,Nicole Miller レディース シャツ ブラウス 送料無料 Soft Pink Rocky Top 〔訪問着 レンタル〕〔着物 レンタル〕 hw1280 ピンクに彩りの絢爛慶華〔訪問着 フルセット〕〔付下げ〕〔レンタル　訪問着〕〔背高め〕〔裄長め〕〔七五三〕〔結婚式〕〔お宮参り〕〔753〕〔卒業式〕〔ママ〕〔母親〕〔正絹〕〔貸衣装〕★往復送料無料★【fy16REN07】.無地染着物 ひとえ仕立て M／Lサイズ絵50819　※メール便不可 ブラックムートン【BlackMouton】☆NEW☆レーヨンリネンジャンプスーツ（65103）【ワンピース オールインワン サロペット ボトムス パンツ】,ASOS レディース ジャンプスーツ オールインワン 送料無料 Multi Boilersuit in Ditsy Print ASOS レディース ジャンプスーツ オールインワン 送料無料 Grey Jumpsuit with Wrap Front and Tie Back.Moschino レディース ドレス ワンピース 送料無料 Multicolor Sweatshirt Dress Valentino レディース Fleece & Tracksuits 送料無料 Black Rockstud Untitled Sweatshirt,CAPARA レディース SHIRTS 送料無料 Apricot Patterned shirts u0026 blouses Etro レトロラクゼロンドン レディース Knits 送料無料 contrast V-neck jumper.Liverpool レディース パンツ 送料無料 Storm Cloud Kelsey Slim Leg Trousers in Super Stretch Ponte Knit LIVIANA CONTI レディース SWEATERS AND SWEATSH 送料無料 Azure Sweater,Mountain Khakis マウンテンカーキス トップス Pop Top Tunic Robin Egg ［公式］アンタイトル/UNTITLEDループもこニット(ライトグレー(011))201744w Ladies レディース ワールド.

Tags:ラングラー レディース トップス Ｔシャツ【Wrangler x Peter Max Sunrise Graphic T-Shirt】Off white;マウンテンハードウェア メンズ アウター ジャケット【Atherm Insulated Jackets】State Orange;JUST CAVALLI レディース T-SHIRTS AND TOPS 送料無料 Yellow T-shirt;WHO*S WHO レディース SWEATERS AND SWEATSH 送料無料 Azure Sweater;KAGE レディース T-SHIRTS AND TOPS 送料無料 Black T-shirt;BOUTIQUE de la FEMME レディース SWEATERS AND SWEATSH 送料無料 Grey Cardigan;レッドカード(RED CARD)コットン ストレート デニムパンツ・RCV002-2941602【レディース】;≪後払い・分割払いがご利用できます≫象の振り子時計 05P23Apr16

。。再度お試しください

限定公開記事のため引用できません

読者です 読者をやめる 読者になる 読者になる
{yahoojp}nc03-zzp04-cjia-zd-1300