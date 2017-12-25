データ・モデリング例 

Cassandraのデータ・モデルは、整合性が調整可能なパーティション分割される行ストアです。行はテーブルにまとめられます。テーブルのプライマリ・キーの最初の要素はパーティション・キーです。パーティション内では、、各行がキーに対応する残りのカラムに応じてクラスター化されます。他のカラムには、プライマリ・キーとは別にインデックスを付けることができます。テーブルは実行時に作成、削除、変更を行うことができます。更新やクエリーを妨げることはありません。

音楽サービスの例は、Cassandraデータのモデル化に複合キー、クラスター化カラム、およびコレクションを使用する方法を示しています。