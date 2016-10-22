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──【メーカーカタログより】──

7.4 Oz. 100% Polyester Mtr Filament Fleece

Elastic Cuffs

Adjustable Drawcord At Bottom Hem

Zippered Hand Pockets

Embroidered Columbia Logo On Left Chest

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