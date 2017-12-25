Joshua Sanders メンズ スニーカー 靴 送料無料 Grey Grey Felt Slip On カーディガン アウター コート

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リスクマネジメントとは何でしょうか？一般に「リスクマネジメント＝保険」だと考える人が多いですが、必ずしもイコールではありません。

今、日本での安全神話は完全に崩れてしまっています。それなのにも関わらず「滅多なことは起こらないだろう」と思い保険に加入し、それでリスクマネジメン ト行動が完結してしまいます。実はこのリスクマネジメントには、他に重要な行動が2つあります。それが「想定されるリスクを洗い出す」と「起こさないための対策を検討・実行する」です。

保険とは、何かが起きたときにその損失を金銭的に補てんするもので 、その何かが起きないようにするものではありません。保険に加入したからといって、

、病気 や事故というものは防ぎようがないのです。いくら保険が普及していてもそれぞれ個人のリスク感性が低いままではリスクは減りません。

今までの保険会社はこういったリスクマネジメントという考えをほとんど持っておらず、保険を売るだけの事業をしてきました。しかし、これが一番大切なことなのです。

私たち「保険代理店」はこの点をふまえ、今までの殻をやぶり、、お客様と一緒に考え、、、リスク対策をも支援する新しい「保険代理店」として活動しております。

企業のリスク

資産に関わる危機 建物・設備 火災保険・ガラス保険等 機械 機械保険等 製品・原材料 動産総合保険・盗難保険等 特定の動産 動産総合保険・コンピュータ保険等 事業運営上の危機 休業 店舗休業保険・利益保険・家賃保険等 第三者への賠償 PL保険・施設賠償責任保険等 自動車事故 自動車保険・運送保険等 保証 履行保証保険 従業員に関わる危機 労働災害 労災総合保険・傷害保険等 病気 生命保険・所得保険・医療保険等 慰安旅行 海外旅行傷害保険・レクリェーション保険等

個人のリスク