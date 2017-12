ブラックレーベルクレストブリッジ シャツ メンズ 白 黒 千鳥格子柄 ロゴマーク 刺繍入り 長袖 3サイズ 訳ありS55786 トラビスマシュー Stripe 【送料無料】

月のうさぎは静岡県伊東市の富戸(川奈)にある、全室露天風呂付客室・離れの温泉旅館。

板前こだわりの料理と、海が一望できる露天風呂付きの客室で

あなたのおかえりをお待ちしています。

訪れる人誰もが口にする

「なんだか懐かしくて、癒される」

そう、それは全て月のうさぎの雰囲気が、

、そう思わせているんです。車を降りると、竹林の前で小さなうさぎがあなたをお出迎え致します。

大きな旅館やホテルのような大きな建物は当館にはございませんが、

小さな 母屋にてあなたのお越しを、今か今かと心待ちにしています。

大切な時間はあっという間に過ぎていくものだけど、ここだけはゆっくり

時間が流れています。お部屋に入ると、

