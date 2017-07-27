Author:小林消防設備

【小林消防設備のある豊前市の紹介】

豊前市は、福岡県と大分県の県境（福岡県側）に位置し、豊かな自然と豊かな食に恵まれたとてもよい土地です。

唐揚げで有名な中津市が近く、豊前市にも揚げたてのおいしい唐揚げを味わえるお店がたくさんあります。

豊前市の森林セラピーは日常の疲れを癒してくれ、新名所うみてらす豊前は直売所と漁師食堂を兼ね備え、新鮮な海の幸などを堪能できます。

豊かな自然と豊かな食のコラボこそ、豊前市の強みです。

豊前築上地方のブランド米 豊築宝（ゆきほ）・シャコ・ワタリガニ・カキ・三毛門かぼちゃ・うみてらす豊前・求菩提山・求菩提温泉卜仙の郷・豊前温泉天狗の湯・畑冷泉・天地山公園・道の駅豊前おこしかけなど、魅力たっぷりの豊前市へぜひお越し下さい。

豊前市の森林セラピーと豊前の美味しい食で、心も体もリフレッシュされます。

小林消防設備 全類消防設備士 小林寮一

【小林消防設備 情報管理者より】

Google地図データが古く、小林消防設備店舗外観が現在の状態と異なり、閲覧者に誤解を与えるため、グーグルにデータ更新依頼中です。

【会社名】

小林消防設備

【所在地】

福岡県豊前市大字畠中211

【連絡先】

0979-82-1789

【メール】

buzen_syoubousetubi@yahoo.co.jp

【営業日】

【営業時間】

月曜日～金曜日 ９：００～１７：００

土曜日 ９：００～１７：００※

【店休日】

日曜日・祝日（※土曜日はお休みすることがあります）

店休日であっても、 、緊急の場合には対応いたします。

【ネットショップ】

http://kobasyou.cart.fc2.com/

https://auctions.yahoo.co.jp/seller/buzen_syoubousetubi

【スマホ用ホームページ】

http://kobayashisyoubousetubi.crayonsite.net

【営業品目】

消防設備保守点検・整備・工事業務

防火対象物点検業務

消防用品販売業務

避難訓練立会業務

消防検査立会業務

消防設備専門家としての立場からの防災コンサルティング業務

【担当者】

消防設備士 小林寮一

消防設備士 小林優子

【免許・資格】

甲種特類消防設備士

甲種1類消防設備士

甲種2類消防設備士

甲種3類消防設備士

甲種4類消防設備士

甲種5類消防設備士

乙種6類消防設備士

乙種7類消防設備士

防火対象物点検資格者

甲種危険物取扱者

第二種電気工事士

認定電気工事従事者

高圧ガス製造保安責任者(丙種化学液石)

全商簿記実務検定1級

全経簿記能力検定1級

日商簿記検定2級

建設業経理事務士2級

全経電卓計算能力検定3段

【学位】

経営学修士

【対応エリア】

福岡県

豊前市 築上町 上毛町 吉富町 みやこ町 行橋市 苅田町 北九州市 大任町 香春町 田川市 添田町 川崎町 糸田町 福智町

大分県

中津市 宇佐市 豊後高田市

※上記地域以外でも、お気軽にご相談ください

【対応消防設備】

特殊消防用設備等

屋内消火栓設備 屋外消火栓設備 スプリンクラー設備

特定施設水道連結型スプリンクラー設備 泡消火設備

不活性ガス消火設備 ハロゲン化物消火設備 粉末消火設備

自動火災報知設備 特定小規模施設用自動火災報知設備

ガス漏れ火災警報設備 消防機関へ通報する火災報知設備

金属製避難はしご 救助袋 緩降機 すべり台 その他避難器具

消火器 簡易消火器具 漏電火災警報器 誘導灯 誘導標識

非常警報設備 パッケージ型消火設備 パッケージ型自動消火設備

自家発電設備

【主な取扱商品】

蓄圧式粉末消火器10型 税込1本2997円～

廃消火器処分 無料

消防設備

点検結果報告書作成料 一律3240円

点検料 消火器5本まで 無料

コンビニ 無料

小規模外食チェーン 無料

その他 3240円～

※小林消防設備は、常に価格（プライス）に挑戦し、低価格で高品質のサービスをお客さまにご提供できるよう、日々全力で取り組んでいきます。現在、ご契約の防災会社の消防設備点検金額等に納得されていないお客さまは、一度小林消防設備までご相談下さい。

ほとんどの場合、金額が下がります。

【動画】

YouTube

FC2動画

【ツイッター】

twitter始めました（H29.5～）

http://twitter.com/k_syoubousetubi

よろしくお願いいたします。

【消防設備士 小林寮一】

ただひたすらまっすぐに、正しい１本道を歩んで行くのみ











【小林消防設備 情報管理者より】小林消防設備に対する情報非公開の方からの誹謗中傷があり、これからは情報非公開の方のコメント受付不可及びコメント承認制を取ります。なお、非公開の方からの今回の2件のコメントは小林消防設備に対する誹謗中傷として、このブログに残します。★★アクセスカウンター設置（2017年6月より）★★【リンク元（IN）】【移動先（OUT）】【人気ページ】【消防法第17条の3の3 解釈】1000㎡以上の防火対象物については、有資格者による点検が求められている1000㎡未満の防火対象物については、自ら（所有者・管理者・占有者さま）点検し報告することが認められている☆有資格者とは、消防設備士・消防設備点検資格者☆消防設備点検資格者は、講習と簡単な修了考査でほぼ100％取得できる資格のため、消防設備点検しかできない（整備・工事に関しては無資格者）【消防設備業界の現状】マンションなどの大型物件で、無資格者による消防設備点検・整備・工事が行われている事例がある消防設備点検資格者は点検しかできないのに、点検の結果不良箇所が出た時に、消防機関への必要な届け出をしないで、無免許で感知器交換などの整備や工事を行っている事例もある大事な消防検査にすら立ち会わない書類上だけの甲種消防設備士もいる市立幼稚園で見合うだけの点検料をもらっていないなどと言って、天井裏の感知器作動試験をしないと平気な顔をして言う人もいる（幼い子たちの施設なのに）誘導灯本体工事は作業者自身に電気工事士の免許が必要だが、無届・無免許で誘導灯本体工事を行っている人もいる（電気工事で低圧での事故が多いのに）自分たちの利益の最大化（カネ儲け）のために消防法の規定を盾にしてお客様に消防設備点検・整備・工事を強要し、自分たちは無資格者作業をし、本来得ることができないはずの対価をお客さまからいただいている。こんな現状を変えないと、消防設備点検制度自体が本来の目的から逸脱し、形骸化し、一部悪徳業者によるカネ儲けの手段に成り下がります。出入業者の免許を確認し、無資格者作業が分かれば、消防設備点検・整備・工事料金の返還を求めることも可能です。◆モラハラ・いじめ等による自殺者を無くす会◆代表 小林寮一モラハラやいじめをする人間を私は絶対に許しません。世の中には平気で人のことをはめたり、嘘を言って人のことを貶めたりする人間がいることがよく分かりました（その反面、いい人達もたくさんいることを知りました）。モラハラやいじめをする人間には私が必ず責任を取らせます。今、モラハラやいじめで苦しんでいる人は希望を持って。少なくとも私はあなたの味方です。自殺は絶対にしないで下さい（死んだ人の方が損をします）。苦しかったら相談して下さい（0979-82-1789）。あなたは決して一人ではありません。あなたの大切な命は多くの命とつながっています。たった一つのかけがえのない命、、、一度きりの人生です。