

商品画像種類：商品単体外観









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◎オプション商品◎

スライド網戸

クリアネット網戸

スチール背板[５枚入]

スチール背板[１枚入]

スチールタイプ用内外錠付座板









主材料 アルミ形材 商品内容 ガラス入完成品引き違い窓障子×２枚

未組立枠×１セット

シャッター×１セット

取付用部品×１セット



ガラス厚（透明５ｍｍ＋透明４ｍｍ）※合わせガラスではありません



ジャンル：YKK ap・住宅・建材・DIY・日曜大工・取り替え・リフォーム・アルミ・建具

外観色(サッシ・シャッター色) [B1]ブラウン [B7]カームブラック [H2]プラチナステン [S1]ピュアシルバー [YW]ホワイト

内観色 外観と同色 [CD]クリア [CE]ナチュラル [CF]キャメル [CM]ダークブラウン [YW]ホワイト

アングル あり なし

標準網戸 下部のオプションからお選び下さい

ガラスタイプ 遮熱タイプ(ブルー色) 断熱タイプ(ブルー色) 断熱タイプ(ブロンズ色) 断熱タイプ(ニュートラル色)

