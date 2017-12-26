スーパーSALE期間中ポイント5倍！(キャンペーンのエントリー必須) 工作用金網 【ステンレス平織金網】 線径２．００ｍｍ：２メッシュ　開目１０．７ｍｍ[幅9000mm×高1000mm]。

|レーザー光用 YL-335 オーバーグラスタイプ アレキサンドライト用
|【キャンセル不可】オムロン（OMRON） ［E6C3-AG5C 360P/R 1M］ ロータリエンコーダ アブソリュート形 Ｅ６Ｃ３－Ａ E6C3AG5C360P/R1M プロフ フレンド サークル
<<3-4056-04 コンパクトドラフト用カート 作成日時 ： 2017/08/04 06:20 >>
|
トヨタ２０００GTopenはボンドカー（映画・００７は二度死ぬの撮影に使われた）として一台だけ作られたトヨタ２０００GT のカスタム車です。一世を風靡しましたね。トヨタ2000GTopenのレプリカが販売されているようだ。しかしながらオーダーメイド受注方式なので注文してもすぐには入手できない、販売価格は2,000万円以上とこ事。凄いですね。
革新的なエンジンを搭載した２シーターオープンカー。
大胆かつ斬新なスタイルですね。
トヨタ博物館で行われたデモ走行動画がありました。
エンジンサウンドがイイですね。
レザーシートやハンドルやコントロールパネルにウッドが多く使われている。
＝スペック＝
乗車定員 2名
ボディタイプ 3ドアハッチバッククーペ
エンジン MF10型 1988cc 3M型直列6気筒 DOHC , MF12L型 2253cc 2M-B型直列6気筒 OHC
駆動方式 FR
最高出力 MF10型 150ps/6600rpm , MF12L型 140PS/5800rpm
最大トルク MF10型 18.0kgf·m/5,000rpm , MF12L型 20.5kg-m/3800rpm
変速機 5速MT(他に3速ATの設定あり)
サスペンション 4輪ダブルウィッシュボーン(コイルスプリング)
車両重量 1120kg
★案外、軽量なんですね。
オイラは一度、SLKの内装にウッド（ドイツ製）を貼ったらと考えましたが、
オープンカークラブのメンバーに似合わないと言われた事があり、やめた経過がある。 。
車歴が来年で15年になりますのでウッドパネルを考えて見ようと思います。
来年、75歳になりますが、いつまで運転できるんでしょうか？
将軍様からは老人が運転するのは危ないと言われている。
ではまた 。
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
もしよろしければブログランキングの応援クリックをよろしくお願いします。
サンドビック コロターン１０７ホルダ QS-SVABL1010E11-B1
にほんブログ村
オープンカーブログランキングに参加。
|<< 前記事(2017/08/03)【送料無料】【片引き】【横引きロール網戸】樹脂製ロール網戸「プラロール」 Ｗ850mm×Ｈ2214mmまでサイズオーダー
|ブログのトップへ
|後記事(2017/08/05) >>
|タイトル （本文）
|ブログ名／日時
|内 容
|ニックネーム／日時
|<< 前記事(2017/08/03)
|ブログのトップへ
|後記事(2017/08/05) >>
2017-12-26
【セール開催中!】。樹脂製 内窓 楽窓II 上げ下げ窓 ＰＣ3ｍｍ サイズＷ500～600×Ｈ1300～1350 二重窓 品番：VC1U1C-21▲▲FJA 大建工業 ハピアベイシス ハピアプレミア 内蔵・耐震ボードなど記載カタログ商品。
室外機カバー アイアン 【アイアン室外機カバー棚セット KB-920SET】［送料無料・代引料無料］ 室外機カバー 棚付き エアコンカバー ラック 屋外 ガーデニング収納 大型 ベランダ収納の最新アイテム。パナソニック FY-25LST 有圧換気扇 インテリア型有圧換気扇 換気扇
YKKAP窓サッシ コンセプト窓 取替引違い窓7CH-3 単板ガラス(内付型) 2枚建：[幅1800mm×高1750mm]【DIY】【窓交換】【取り替え用サッシ】【引き違い窓】【リフォームサッシ】【窓リフォーム】【木製建具】【縁側】【枠見込み80ミリ】【代引不可】 アズワン チューブローテーター MX-RL-Pro (3-7045-04) 《撹拌・振盪機器》 【メーカー直送品】、【代引不可】日東工業 ESA10-36-TM3LJC プチセーバ標準電灯分電盤。城東テクノ ハウスステップ ハウスステップアジャスター CUB-8060-H2。##tongzhanlink##]
二重窓 内窓 プラマードU YKKAP 偏芯4枚建（単板ガラス） 透明3mmガラス W2201～2300 H601～700mm 各障子のWサイズをご指定下さい、YKKAP 両面ハンドル 片面サムターン付 HH-2K-19041、三ツ星 タイミングベルト 450L150U、トステム ウッディーライン(WL)クローゼットドア（両開き戸）WCH-CFE（H18・20・23） 室内 室内ドア 建具 クローゼット扉 tostem リクシル lixil クローゼット 日曜大工 diy 室内建具 室内扉 リフォーム 交換 おしゃれ 室内用ドア door【1年間枯れ保証】【シンボルツリー落葉】サンゴモミジ単木 2.3m露地 【配達指定不可/大型商品/個別送料2800円】。
スーパーSALE期間中ポイント5倍！(キャンペーンのエントリー必須) 引込み戸 上吊方式 錠無し ノンケーシング枠 カスミガラス WUHK-CKY ウッディーライン リクシル 1420 / 1620 / 1820、##tongzhanlink##]日立工機 WP12VA オイルパルスドライバ 高耐久・長寿命ブラシレスモーター eモーター 搭載 取寄商品 【代引不可】 FR人気アイテムお得に購入！、##tongzhanlink##] 三菱 超硬ドリル ＷＳＴＡＲシリーズ ＭＱＳ 鋼・鋳鉄加工用１０．６×５Ｄ 超硬 MQS1060X5DB 1本 【オレンジブック掲載商品】、空研 ３／８インチＳＱエラチェットレンチ（９．５ｍｍ角） KR153 1台 【オレンジブック掲載商品】。
注目ブランド、信楽焼黒ハケメ花型(中型)手洗い鉢！飽きのこない洗面鉢！お洒落な洗面器/手洗器/手洗鉢/洗面ボール/洗面シンク/陶器/洗面台/手洗い鉢/洗面ボウル/洗面陶器/やきもの/和風【tr-3208】猫足バスタブ 選べるカラー：シルバー(銀)・ゴールド(金)・ブラック(黒)３色 幅161.5cm INK-0201003H！京セラ 旋削用チップ ＣＶＤコーティング ＣＡ５５２５ ＣＯＡＴ DNMG150408XP 10個 【オレンジブック掲載商品】、【最安値挑戦中！最大27倍】三菱 産業用有圧換気扇 EF-35UDT40A-GL 三相海外規格（CEマーク/ＵＬマーク）対応品 35cm用 ※受注生産品 [■§]。スーパーSALE期間中ポイント5倍！(キャンペーンのエントリー必須) LIXIL オーダー ブラインド 遮熱スラット 25mm幅 水まわり窓用 テンションタイプ :幅 161ｃｍ～180ｃｍ 高さ181ｃｍ～190ｃｍ。
スーパーSALE期間中ポイント5倍！(キャンペーンのエントリー必須) 工作用金網 【ステンレス平織金網】 線径２．００ｍｍ：２メッシュ 開目１０．７ｍｍ[幅9000mm×高1000mm]。
【上品に見える】【送料無料＆全品P5倍】 カクダイ 丸型手洗器松葉 493－012－YG （03217128－001） ★税抜5000円以上で送料無料★激安祭、YKKAP玄関 リフォーム玄関ドア ドアリモアルミタイプ[電気錠] ランマ付[Cタイプ] 両袖FIX(中桟付)：S12P【ykk】【ドアリモ】【取り替え】【取替】【交換】【DIY】【電気錠】【カードキー】【リモコンキー】、【全品送料無料!】[GDLK-13]KVK ランドリー混合栓 適合樹脂管：13【送料無料】 カクダイ 【716-226-13】 KAKUDAI シングルレバー立水栓（トール・ブロンズ） 蛇口 ★##tongzhanlink##]、###TOTO オクターブ リモデル用ウォールキャビネット【LWRC120CNA1A】(ホワイト) 高さ300 間口1200 受注約1週 (旧品番 LWRB120CNA2A)。
ニプロ 深荒耕爪／直爪 J1G／N3 [52本セット] 1592905000 【農機具 耕うん機 爪 NIPRO ニプロ にぷろ トラクター トラクタ コンバイン 管理機 耕耘機 耕運機 耕うん爪 交換 セット 汎用 】【おしゃれ おすすめ】[CB99]流行っている ニプロ BMG爪(内側溶着) BM601G [66本セット] B457913000 【農機具 耕うん機 爪 NIPRO ニプロ にぷろ トラクター トラクタ コンバイン 管理機 耕耘機 耕運機 耕うん爪 交換 セット 汎用 】【おしゃれ おすすめ】[CB99]、KARCHER/ケルヒャー サクションホース ベンディングパイプ付 44406780新作を販売する、IJ162-10＜3M＞＜スコッチカル＞ グラフィックフィルム IJ162-10 屋外 屋内 フロア 短期 白 グロス 1220mm×35m、##tongzhanlink##]【100本セット】【送料無料】【6カ月枯れ保証】「アブラチャン」 苗木 0.5m程度共立 動力散布機 DME330F-13。
売れ筋の、【送料無料】 カタヤマ タイミングベルトＨ２００ TB370H200 (804-4935) 《ベルト》 三菱 旋削加工用Ｍ級ＣＶＤコーティングインサート ＣＯＡＴ TNMG220412MA 10個 【オレンジブック掲載商品】、ビノイエ 品番 DW3P-2717（R・L） NODAの建材の日本公式通販サイト。
YKK ap 多機能ルーバー 引違い窓用本体 標準 幅1690mm×高さ1000mm 1MG-16009 上下分割可動 『取付金具は別売』、アイカ キッチンパネルアイカセラール 施工部材アルミジョイナー 20本梱包 カラー仕上げ 入隅用ZKE120【smtb-k】【w3】【送料無料】【標準タイプ】【両引き】【横引きロール網戸】ロール網戸「マドロール」 Ｗ1000mm×Ｈ600mmまでサイズオーダー。「セール中ポイント3倍」UNION ユニオン ドアハンドル ミドル T690-26-102 内/外１セット、【1年間枯れ保証】【下草】アポイキキョウ 10.5cmポット 15本セット 送料無料 【】
(欠品中)運搬車・作業機用ゴムクローラ G1-157230UN 150x72x30 2本セット 送料無料！、【100ポットセット】【送料無料】「アスパラガス“スプレンゲリー”」 ポット苗。【驚きの値段】。【最安値挑戦中！最大17倍】イースタン工業 SOII-150-C2 ベースキャビネット W1500×D600×H850mm グリルなしタイプ ※受注生産 [♪▲§【店販】【関東限定】]。##tongzhanlink##]
[スマホエントリーでポイント10倍 11/24 10:00～12/1 9:59]LIXIL/INAX 洗面化粧台 ピアラ サイドベースキャビネット 間口150mm FTVB-154H、TOTO ホテル向けウォシュレット一体型便器【CES921M】総合セット TOTO ホテル向けウォシュレット一体型便器 乾電池リモコン ホワイト (TCF921+CS874BM)のアウトレット通販
[スマホエントリーでポイント10倍 11/24 10:00～12/1 9:59]LIXIL カーポート 基本54-57型 W5442×L5686 フーゴＲワイド ポリカーボネート屋根材、トラスコ中山 ＴＲＵＳＣＯ 軽量棚背板・側板付 Ｗ１５００ＸＤ６００Ｘ１２００ ５段 ネオグレ 45W-25！ハピアベイシス 通気引戸 01デザイン扉セット 2000高 1745幅 錠なし・明かり窓なし ミルベージュ 大建工業の建具、YKKAP窓サッシ 引き違い窓 フレミングJ[単板ガラス] 3枚建 半外付型：[幅2550mm×高2030mm]【YKK】【YKKアルミサッシ】【アルミサッシ】【サッシ 窓】【引違い窓】【掃出し窓】【テラスマド】【マド】【窓】【ガラス窓】【高窓】##tongzhanlink##]【3年あんしん保証付】【送料無料】KVK 洗面用蛇口[台][センサー水栓][ロング吐水口タイプ] E1700L3。品番：MD3701-514A 大建工業 ハピアベイシス ハピアプレミア 内蔵・耐震ボードなど記載カタログ商品
スーパーSALE期間中ポイント5倍！(キャンペーンのエントリー必須) 工作用金網 【ステンレス平織金網】 線径２．００ｍｍ：２メッシュ 開目１０．７ｍｍ[幅9000mm×高1000mm]。
【お得な価格でGET!】YKKAP窓サッシ 引き違い窓 フレミングJ[Low-E複層防犯ガラス] 2枚建[面格子付] ラチス格子[半外付][透明5mm+合わせ型7mm]：[幅1870mm×高570mm]、ＡＳＨ パネル型コンビネーションスパナ５５ｍｍ CP0055 1丁 【オレンジブック掲載商品】、HT63662 新WSTARドリル【内部給油】【キャンセル不可】303-07B 表示板取付ベース (表示板・ベース板セット) 450×2150×25mm厚##tongzhanlink##]、日動 標準型電工ドラム(屋内型)30m 極太電線仕様 100Vアース付【取寄品】 NF-E34F。
パロマ ふろ給湯器 《 FH-244AWDL4 》 いつでも送料無料！全国施工対応のガスショップお気軽にお電話下さい。超大特価 【最安値挑戦中！最大17倍】業務用エアコン 三菱 冷房専用 PLX-CRMP80SEM P80 3馬力 単相200V ワイヤード [♪▲]、ハピアベイシス 引戸・引分 G7デザイン扉セット 2000高 3255幅 ミルベージュ 大建工業の建具【驚きの価格が実現！】、パナソニック AiSEG通信型 HEMS対応住宅分電盤 太陽光発電システム・蓄熱暖房器(40A)・電気温水器(40A)・IH対応 リミッタースペースなし 主幹容量50A 回路数20+回路スペース数2 《スマートコスモ コンパクト21》 BHN85202S44、##tongzhanlink##]ハピアベイシス 吊戸・3枚引違 S5デザイン扉セット 2000高 2432幅 ダルブラウン 大建工業の建具石割り用【セリ矢】28mm。
2016人気No.1、TOTO［Aシリーズ］洗面化粧台ミラーセット2合計3点［セット間口1,200mm］【送料無料】 YKKAPウォールエクステリア バルコニー アネーロ[TypeG] 持ち出し式[胴差し納まり] たて格子[リウッド(再生木)]：連結タイプ 奥行：570mm[幅6410mm]【持ち出し式バルコニー】【先付けバルコニー】、【P】【代引不可】日東工業 NLAPA615-605-TJC スリムセーバテナント用電灯動力混合分電盤お楽しみください。
アズワン（AS ONE） ポリトラー N-450LW（3-436-02）、アズワン（AS ONE） ｐＨメーター用 ｐＨ電極 ９６１５Ｓ－１０Ｄ（1-4713-23）ヨーロピアンガーデン【花鉢ダミアーノ】【送料無料】 輸入家具 噴水 エクステリア ガーデニング 庭 ヨーロッパ 庭 アンティーク家具 フェンス プランター ローズ italy goods。YKKAP玄関 断熱玄関引戸 NEWコンコード 断熱タイプ(袖ガラス入)[袖付タイプ] M02：関東間入隅[幅1640mm×高2235mm]、UNION(ユニオン) T8033-26-108 棒タイプ(ミドル/コンテンポラリー) L625mm 1セット(内外) 建築用ドアハンドル[ネオイズム][代引不可商品]