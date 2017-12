数日前の日曜日 【有松鳴海絞り】高級絞り浴衣・反物「垣根に花(紺)」【10P29Aug16】。実はお店にブログで繋がったお客様が何組も同時に来る!!というミラクルが起きました。名古屋から来たお友達を連れて来店してくれた「綿帽子便り~病と共存しながら」のブロガーさんこと「竹さん」お友達と一緒にメロンパフェを完食。。久しぶりに会えて嬉しかったですブログにも登場させてもらってありがとうございます。ぜひ、また来てくださいね~。竹さんがいらしている同時刻、店内には「実践空手道 旭峰会 お気楽日記」のご家族の方がやはりメロンパフェを食べに来てくださっていました~

Pendleton レディース トップス シャツ ブラウス 送料無料 Blue/Tan Ombre Plaid Board Shirt メゾン Brown parka

2017-12-26

ドレステリア DRESSTERIOR ベガスムース ウールジャージ フレアスカート (サンドベージュ),セブンフォーオールマンカインド レディース デニムパンツ ボトムス The High Waist Skinny w/ Destory in Light Lafayette 2 Light Lafayette 2,debbie patchwork ankle straight leg jeans デビー パッチワーク アンクル ストレート レッグ パンツ ボトムス レディースファッション,デニム ショーツ thana denim shorts パンツ レディースファッション ボトムス,Steve Madden レディース スニーカー 靴 送料無料 Olive Suede Gisela.プラナ Prana Stretch Zion Pant 30 Inseam - Blue Jean パンツ ショートパンツ,VDP BEACH レディース SUITS AND BLAZERS 送料無料 Fuchsia Blazer,Hatley レディース コート 送料無料 Gray Wintress Jacket with Faux Fur Lining,エイソス ダッフルコート レディース ASOS Parka with Funnel Neck and Buckles エイソス ASOS 送料無料 zara ザラ h&m イギリス クレジットカードOK ブランド ブラック 黒 新品,Sleeveless Plunge-Neck Dress, Navy.St. John Collection Inlay Stripe Shawl Collar Cardigan 女性 レディース セーター ニット,【新品】着物 訪問着 芝に秋草文様や松梅 正絹 身丈168cm トールサイズ 大きい 未使用品 黒地 送料無料 【リサイクル着物】 【アンティーク着物】170721,veil ヴェイル半袖カットソー(CNSS001L),☆詰め放題福袋チケット対象商品☆フリンジフリル・Tシャツ[Re.Verofonna・ヴェロフォンナ](レディース・半袖カットソー)fs3gm,ONLY オンリー レディース SWEATERS AND SWEATSH 送料無料 Brown Sweater.

True Grit メンズ トップス シャツ ブラウス 送料無料 Vintage Grey Royal Motors Vintage Screen Print Short Sleeve Tee Combed Cotton,Free Country メンズ ジャケット ブレザー 送料無料 Black Poly Canvas Midweight,Dress 送料無料 GirlsOnFilmEmbellishedVelvetDress,MACPHEE(マカフィー)TOMORROWLAND (トゥモローランド) オフショルダーワンピース/カーキ,VIVETTA レディース SHIRTS 送料無料 Sky blue Blouse,リボンベルト ラッセルレースブラウス/ドレステリア(レディス)(DRESSTERIOR Ladies),Dsquared2 レディース デニム ジーンズ ジーパン 送料無料 distressed denim shirt,Mammut Nova Fleece Jacket - Women's Orion アウトドア レディース 女性用 フリースジャケット コート Fleece Jackets,パタゴニア メンズ トップス ベスト・ジレ【Bivy Down Reversible Vests】Big Sur Blue,Balmain レディース スカート 送料無料 Black Zebra Lace-Up Mini Skirt,●JC 17FW カルゼ ロングダッフルコート/ジュエルチェンジズ(Jewel Changes),久留米絣 儀右ェ門 ジャケット 060-608,Mephisto メフィスト フラット Dora Black Bucksoft,PIAZZA SEMPIONE レディース DRESSES 送料無料 White Short dress,ALESSANDRO DELLu0027ACQUA レディース SHIRTS 送料無料 Skin color Solid color shirts u0026 blouses,5PREVIEW レディース T-SHIRTS AND TOPS 送料無料 White Silk top,Karen Kane レディース トップス シャツ ブラウス 送料無料 Sapphire Blue Floral-Print Top,Michael Kors レディース トップス シャツ ブラウス 送料無料 Black/Silver MICHAEL Metallic-Print Top,<長沼静>和装バッグ(黒) 着物バッグ 着付け小物 ケース 着付け教室 着物 和装小物,竹かご巾着バッグ 椿/ピンク 浴衣 かごバッグ かご巾着 ピンク.

JIL SANDER レディース COATS & JACKETS 送料無料 Red Jacket,JOUR/NE レディース ジャケット 送料無料 Grey Jersey Coat,ドナサリーズ ファブラスフール レディース アウター コート【Signature Shawl Collar Coat】White Mink,JOSEPH レディース COATS & JACKETS 送料無料 Maroon Cape,「仕立て上がり 高級呉服店買取」 一つ紋 【五三桐】入り 縦縞 地紋 無地 正絹 色無地小紋,【送料無料】【2018 F/W 新作】ベルライダーズジャケット キャメル/クリーム/ブラック 【bellrider-s40-059】韓国/韓国ファッション/レディース/アウター/,ELISABETTA FRANCHI レディース DRESSES 送料無料 White Short dress,JOLIE by EDWARD SPIERS レディース SWEATERS AND SWEATSH 送料無料 Black Turtleneck,Preen By Thornton Bregazzi レディース Dresses 送料無料 floral print dress,HOTEL PARTICULIER レディース SHIRTS 送料無料 Black Lace shirts u0026 blouses,Martha Medeiros レディース Dresses 送料無料 Vestido jacquard um ombro s?,NAU ナウ レディース 女性用 ファッション アウター ジャケット コート レインコート NAU ナウ Quintessentshell Trench Coat - Vetiver,【住商モンブラン】BT1001 レディスジャケット(長袖) フォーマル,マタニティ ベビードール ドレス ワンピース june maternity babydoll dress レディースファッション,テッドベーカー メンズ トップス ベスト・ジレ【Rumble Lightweight Golf Gilet】black,NOMBRE IMPAIR[ノンブルアンペール]サージストレッチ テーパードパンツ 04-200-7,サンクチュアリー レディース カジュアルパンツ ボトムス Ace Utility Pants Heritage Camo,ブリジット ベイリー レディース ワンピース・ドレス ワンピース【Elsie Sleeveless Dress with Neckline Beading】Dark Coral,ROCHAS レディース SHIRTS 送料無料 Ivory Blouse,DIFF レディース サングラス 送料無料 Gold/ Blue Cruz 57mm Metal Aviator Sunglasses.

GUESS ゲス アウターウェア ジャケット/アウター GUESS Faux Leather Moto Jacket with Faux Fur Trim,セオリー レディース ジャケット&ブルゾン アウター hilvan wilmore biker-collar leather jacket BLACK,グッチ GUCCI シルク ウール カシミア Vネック 長袖ニット パープルピンク系 [レディース] 259949 X8581 6070【送料無料】,FRANK&EILEEN・フランク&アイリーンBARRY・麻ホワイトシャツ(611070213)【カラー】ホワイト,HELFRICH レディース セーター カーディガン 送料無料 Pale Pink Jordan Cardigan.Michael Kors レディース High heeled Shoes 送料無料 Black Color Block Platform Pumps,Born レディース シューズ 靴 ブーツ 送料無料 Black Goji,ALBERTO MAKALI レディース Jackets 送料無料 White Feather Bolero,クラークス 靴 シューズ 一般 レディース マルチ Clarks Clarks Un Spirit,クリスチャンミッシェルズ 服 一般 レディース ブラック Christin Michaels Christin Michaels Reine Sleeveless Floral Print Dress.MM6 by MAISON MARGIELA レディース T-SHIRTS AND TOPS 送料無料 Green T-shirt,GEORGE J LOVE レディース T-SHIRTS AND TOPS 送料無料 Black T-shirt,レーベルラボ レディース トップス ニット・セーター【Lace Side Detail Jumper】blush,メゾン ドゥ ニーム レディース トップス ニット・セーター【Classic Cable Jumper】blue,マイケルコース 服 シャツ&トップス レディース ホワイト Michael Kors MICHAEL Michael Kors Criollo Kimono.

今年はもしかして毎月の日替わりメニュー全制覇??の勢いですね!!10円玉が不足していると聞いて両替まで申し出てもらい、本当に助かりました。ゆっくりお話しできませんでしたが、ぜひまた来てくださいね~ LUCKY BRAND レディース シューズ 靴 送料無料 Ivy Green Leather Kadian Block Heel Sandal antigua メンズ コート 送料無料 Byu Silver Mens BYU Cougars Waterproof Golf Jacket。そして同じくしてお店の外には再び パンダのお洋服で話題沸騰中のランランちゃんのパパとママが来てくれていました~!!以前はお顔を出さない方がいいのかと遠目の写真を使いましたが、今回はブログのために新しくパンダのお洋服も新調されたということで…お顔バッチリ!!で登場でございます!今回は「ギガ盛りパフェ」をランランちゃんと完食されていきました。カメラ目線のランランママさんと上手に立っちのランランちゃん ポストカード レディース アパレル コート Alake BMATキルティングダウンジャケットW /フードフード Post Card Women's Apparel Coats Alake BMAT Quilted Down Jacket W/ Fur-Hood。ランランパパさんも東屋にいるのを見逃さないでくださいね~ランランママさんは本当にパンダがお好きなんですね~。頭のターバンにも、カバンも、ランランちゃんのスカーフも、靴下も、数えていたらキリがないくらいパンダLOVEスタッフSさんとどこかでパンダグッズ見つけたら買ってあげよう…と話しておりました。スプーンを持つママさんの爪もパンダ~!!さらに驚いたことに、私のブログに今まで登場したことのあるワンちゃんたちとランランちゃんはお友達だそうで、 コナンくんとランちゃん モモちゃん はワンちゃん仲間なんだそうです。ランランママさん↑のワンちゃんの名前をそれぞれ押すと、お友達が登場しているブログのページに飛べるようにしておきました。やり方がわからなければ、お友達の方に聞いて過去記事も見に行って見てくださいね~。ブログで繋がっている人とのつながりに驚くとともに、7年間ずっとブログを書いてきて本当に良かったな~と思います。ブログやツイッターからつながる縁に感謝です。これからも旭山公園売店で一つでも多くの笑顔が生まれますように~ランランママさん、ぜひ、お友達みなさんにもよろしくお伝えくださいね~。↓ランキングに参加しています。ぽちっと応援よろしくお願いします☆↑ここを押すとこのブログのランキングが見られます。一日一回のポチっが有効でポイントが貯まります。みなさん、応援よろしくお願いしま~す。