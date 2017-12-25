キッズ Barbour ビューフォート CLASSIC BEAUFORT OILED JACKET KID'S バブアー バーブァー オイルドジャケット OLIVE(OL71)オリーブ Dark Costume &



Brand 1894年にイングランドで創業した、防風・防水性に優れたオイルドコットンを使用したジャケットで有名なブランドです。





そのジャケットは耐久性が高く、第一次・第二次世界大戦中には英国軍に防水服を供給し、





潜水艦ウルスラの公式搭乗員服として採用された程です。





1970年代に入るとアウトドア用(ハンティング、フィッシング、乗馬など)のジャケットとして、





英国上流階級の人々に愛用されるようになりました。





イギリス王室御用達の証であるロイヤル・ワラントの3つ全てを保持していることからもその品質と格式の高さが伺えます。











キッズサイズのビューフォートジャケットです。





ウエストがシェイプされた女性らしいシルエットのレディースモデルとは違い、





メンズをそのまま小さくしたようなシルエットで、メンズライクにも上品にも使い勝手のよいアイテムです。











Model : 162cm Size : XL











もうひとつの定番モデルであるビデイルジャケットよりも少し着丈が長く、より大人っぽい雰囲気があります。











袖付けはラグランですので、肩周りにストレスを感じることなく着られます。





オイルを含んだコットン生地は水や風に強く、昔に比べてベタつきも軽減されています。











後ろの裾には、ハンティングで得た獲物を入れるゲームポケットが付いています。





両脇のマチのある大きめのポケットとは別にハンドウォーマーポケットが付いていますので、寒い時期はここに手を入れます。











ブリティッシュなタータンチェックの裏地は脱いだ時に目を引きます。











刻印入りのジップはゴールドのシングルジップで、左脇のフラップポケットやスナップボタンにもブランド名が入っています。 1894年にイングランドで創業した、防風・防水性に優れたオイルドコットンを使用したジャケットで有名なブランドです。そのジャケットは耐久性が高く、第一次・第二次世界大戦中には英国軍に防水服を供給し、潜水艦ウルスラの公式搭乗員服として採用された程です。1970年代に入るとアウトドア用(ハンティング、フィッシング、乗馬など)のジャケットとして、英国上流階級の人々に愛用されるようになりました。イギリス王室御用達の証であるロイヤル・ワラントの3つ全てを保持していることからもその品質と格式の高さが伺えます。キッズサイズのビューフォートジャケットです。ウエストがシェイプされた女性らしいシルエットのレディースモデルとは違い、メンズをそのまま小さくしたようなシルエットで、メンズライクにも上品にも使い勝手のよいアイテムです。Model : 162cm Size : XLもうひとつの定番モデルであるビデイルジャケットよりも少し着丈が長く、より大人っぽい雰囲気があります。袖付けはラグランですので、肩周りにストレスを感じることなく着られます。オイルを含んだコットン生地は水や風に強く、昔に比べてベタつきも軽減されています。後ろの裾には、ハンティングで得た獲物を入れるゲームポケットが付いています。両脇のマチのある大きめのポケットとは別にハンドウォーマーポケットが付いていますので、寒い時期はここに手を入れます。ブリティッシュなタータンチェックの裏地は脱いだ時に目を引きます。刻印入りのジップはゴールドのシングルジップで、左脇のフラップポケットやスナップボタンにもブランド名が入っています。

生産国：イングランド



脇幅 着丈 裄丈 XL 50 68 76 XXL 52 71 79



計測方法はこちら



素材：(表・裏・コーデュロイ部分)コットン100％生産国：イングランド計測方法はこちら コメント

162cmで普段Mサイズを着ることが多い女性のスタッフが、XLでシャツやハイゲージのニットの上からちょどよく着られるサイズ感です。

寒い時期に厚着をした上から着る場合XXLの方がストレスなく着られます。



その他の BARBOUR はこちら

その他の LADY'S OUTER はこちら



商品画像はできるだけ実物に近づけるよう努力しておりますが、PCのモニター環境により若干異なる場合がございます。

計測値は個体差や計測者の違いにより数センチの誤差が生じることがあります。

正確な寸法をご希望の方は、お手数ですがメール・お電話にてお気軽にお問い合わせください。 その他の BARBOUR はこちらその他の LADY'S OUTER はこちら商品画像はできるだけ実物に近づけるよう努力しておりますが、PCのモニター環境により若干異なる場合がございます。計測値は個体差や計測者の違いにより数センチの誤差が生じることがあります。正確な寸法をご希望の方は、お手数ですがメール・お電話にてお気軽にお問い合わせください。

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