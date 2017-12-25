Brand

1894年にイングランドで創業した、防風・防水性に優れたオイルドコットンを使用したジャケットで有名なブランドです。


そのジャケットは耐久性が高く、第一次・第二次世界大戦中には英国軍に防水服を供給し、


潜水艦ウルスラの公式搭乗員服として採用された程です。


1970年代に入るとアウトドア用(ハンティング、フィッシング、乗馬など)のジャケットとして、


英国上流階級の人々に愛用されるようになりました。


イギリス王室御用達の証であるロイヤル・ワラントの3つ全てを保持していることからもその品質と格式の高さが伺えます。





キッズサイズのビューフォートジャケットです。


ウエストがシェイプされた女性らしいシルエットのレディースモデルとは違い、


メンズをそのまま小さくしたようなシルエットで、メンズライクにも上品にも使い勝手のよいアイテムです。





Model : 162cm Size : XL





もうひとつの定番モデルであるビデイルジャケットよりも少し着丈が長く、より大人っぽい雰囲気があります。





袖付けはラグランですので、肩周りにストレスを感じることなく着られます。


オイルを含んだコットン生地は水や風に強く、昔に比べてベタつきも軽減されています。





後ろの裾には、ハンティングで得た獲物を入れるゲームポケットが付いています。


両脇のマチのある大きめのポケットとは別にハンドウォーマーポケットが付いていますので、寒い時期はここに手を入れます。





ブリティッシュなタータンチェックの裏地は脱いだ時に目を引きます。





刻印入りのジップはゴールドのシングルジップで、左脇のフラップポケットやスナップボタンにもブランド名が入っています。
素材：(表・裏・コーデュロイ部分)コットン100％
生産国：イングランド

脇幅着丈裄丈
XL506876
XXL527179


計測方法はこちら

コメント
162cmで普段Mサイズを着ることが多い女性のスタッフが、XLでシャツやハイゲージのニットの上からちょどよく着られるサイズ感です。
寒い時期に厚着をした上から着る場合XXLの方がストレスなく着られます。


その他の BARBOUR はこちら
その他の LADY'S OUTER はこちら

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Size × Color
  KID'S XLKID'S XXL
OLIVE(OL71)
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D0222さん　30代/男性

評価5.00

投稿日：2015年12月13日

キッズサイズ。。

念願のレディーサイズのBEAUFORT 。古着で買って一度失敗してたので、何が何でも手に入れたかった１着。身長155センチの中肉中背でXXL サイズでジャストでした。ハイゲージニット1枚ならXL でもアリかなと思いますが、フィッシャーマンやシェットランド系の厚手ニットの上にはXXL で丁度良いです。ゲームポケットもチンフラップもついていて(昔のキッズには付いていないもの多々アリ)大満足です。...　…続きを読む

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キッズ Barbour ビューフォート CLASSIC BEAUFORT OILED JACKET KID'S バブアー バーブァー オイルドジャケット OLIVE(OL71)オリーブ Dark Costume &

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名称鎌倉駅前チャンスセンター
郵便番号〒248-0006
所在地神奈川県鎌倉市小町1-9-3
電話番号
営業時間10：00 ～ 18：30
定休日不定休
取り扱い  
WEBサイト
店舗タイプ駅前
最寄り駅鎌倉駅
駐車場
備考2016年ドリームジャンボ当せん店

アクセス方法・地図

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見事！！！1等7億円がでております！

こちら駅前ですので、観光帰りにお立ち寄りしてみてはいかがでしょう。

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当選実績

【ジャンボ宝くじ】
2016年 ドリームジャンボ宝くじ 1等＋前後賞 7億円×1本

ジャンボ宝くじ情報

現在発売中の宝くじ

■ 第2425回 関・中・東 夏・キラキラくじ

  1等＋前後賞 8000万円

  単価＠200円 8/29まで

■ 第397回 地医等 ウルトラマンスクラッチ 平成３大ウルトラヒーロー編

  1等 100万円×240本

  単価＠200円 8/22まで

■ ナンバーズ3 【毎週月～金曜日に抽選】

  単価＠200円

■ ナンバーズ4 【毎週月～金曜日に抽選】

  単価＠200円

■ ロト6 【毎週月・木曜日に抽選】

  単価＠200円

■ ミニロト 【毎週火曜日に抽選】

  単価＠200円

■ ビンゴ5 【毎週水曜日に抽選】

  単価＠200円

■ ロト7 【毎週金曜日に抽選】

  単価＠300円

※  宝くじ売り場によって取り扱っていない宝くじがあります。

関連情報

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ロト7

宝くじ等

コンタクト

ロト6の結果

日付2017/08/17(木)
回数第1201回
本数字101
本数字215
本数字319
本数字422
本数字526
本数字628
Ｂ数字(33)
次回抽選2017/08/21(月)

ロト6は毎週月／木曜日抽選です

ロト7の結果

日付2017/08/18(金)
回数第226回
本数字112
本数字217
本数字321
本数字424
本数字526
本数字630
本数字732
Ｂ数字1(10)
Ｂ数字2(22)
次回抽選2017/08/25(金)

ロト7は毎週金曜日抽選です

ミニロトの結果

日付2017/08/15(火)
回数第936回
本数字107
本数字221
本数字323
本数字425
本数字531
Ｂ数字(10)
次回抽選2017/08/22(火)

ミニロトは毎週火曜日抽選です

ジャンボ宝くじ結果（過去１年）

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