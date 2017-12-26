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バウムクーヘンの通販・お取り寄せは専門店「せんねんの木」

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お客様には大変ご迷惑をお掛け致しますが 、何卒ご了承頂きますようお願い申し上げます。

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せんねんの木のバウムクーヘンは、
農林水産大臣賞を受賞のプレミアムエッグを使用した自慢のバウムクーヘン。
バウムクーヘンは縁起がいいものとされ、
結婚式などのお祝いごとにも欠かせないお菓子とされています。
「輪うむ」というネーミングは
お客さまとせんねんの木がいつまでも「幸せの輪」で繋がっていられるように
と願いを込めております。

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By 2017-12-26

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