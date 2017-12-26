【ヘッド単品】アストロツアーUASTRO TOUR Uユーティリティヘッド/ヘッド単体UTILITY/UT【送料無料】【シャフト同時購入で工賃無料】 フィット Novelty AROUND【超特価sale開催！】

養老鉄道 薬膳列車

運 転 日 ：隔週木曜日と土曜日

（繁忙期は毎週木曜日と土曜日）

料 金：5,000円

（養老鉄道特別メニュー養老薬膳[デザート付] ヤマハ RMX 118 アイアン単品（#4） N.S.PRO 1150GH TOUR スチールシャフト カスタムオーダー【受注生産】 【期間限定ポイント2倍】【カスタムクラブ】ミズノ MP CLK-H NSPRO 950GH シャフト ユーティリティ Mizuno Cleveland GOLF(クリーブランドゴルフ) RTX-3 BLADE ウエッジ ツアーサテン仕上げ 54-11 ダイナミックゴ、、

養老線1日フリー乗車券代金込)

（小児は4,500円）

受付人員：毎回最大40名（最少催行人員15名）

お問い合わせ：養老鉄道総務企画課

0584-78-3400

※予約の締切は CW-X メンズ ランニング スポーツ CW-X Men's Pro Tights Black / Grey / Yellow 【先行予約受付中】 DUNLOP [ダンロップ] XXIO X [ゼクシオ テン] 単品アイアン (#4、5、AW、SW) ゼクシオ MP1000 カーボンシャフト 【レッド】 、、 、、前週の木曜日です。 、、前週の木曜日です。 ※車両検査等の都合により運転しない日が

ありますので事前にご確認ください。