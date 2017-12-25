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外壁サイディング工事施工事例の一部をご紹介します。
外壁サイディング工事の費用・工期なども記載してありますので 【送料無料】ホンマ ツアーワールド TW737 UT ユーティリティ VIZARD IN-U75 U22 S【日本正規品】 、ご検討中の外壁サイディング工事のご参考にぜひご活用下さい。
お気に入りの外壁サイディング工事事例を印刷していただくと、、外壁サイディング工事のご相談の際に非常に便利です。

163件

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富山市Y様

外壁サイディング貼　200万円
附帯塗装　15万円
化粧柱補修　15万円
施工総額　230万円
 (工期：60日間)
【GS-0162】外壁サイディング工事
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29256

氷見市T様

外壁サイディング　311万円
 (工期：50日間)
【GS-0161】外壁サイディング工事
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29235

高岡市H様

外壁サイディング　300万円
 (工期：40日間)
【GS-0160】外壁サイディング工事
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29206

富山市M様

外壁サイディング　500万円
 (工期：30日間)
【GS-0159】外壁サイディング工事
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28934

高岡市T様

外壁角波トタン張り　215万円
 (工期：20日間)
【GS-0158】外壁角波トタン張り工事
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28912

富山市K様

外壁サイディング　250万円
 (工期：20日間)
【GS-0157】外壁サイディング工事
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28810

富山市H様

外壁・屋根改修　280万円
 (工期：30日間)
【GS-0156】外壁・屋根改修工事
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28677

黒部市H様

車庫板金…172万円
屋根防水…50万円
施工総額…222万円
 (工期：12日間)
【GS-0155】車庫板金・屋根防水工事
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28646

富山市M様

外壁補修　31万円
 (工期：3日間)
【GS-0154】外壁補修工事
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28577

高岡市H様

電化…60万円
外部通路屋根改修…60万円
納屋板金…50万円
その他…30万円
便器交換…26万円
施工総額…226万円
 (工期：20日間)
【GS-0153】納屋板金・エコキュート・トイレ交換工事
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28507

小矢部市Y様

外壁サイディング　375万円
 (工期：40日間)
【GS-0152】外壁サイディング工事
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28284

上市町A様

外壁一部トタン貼り　38万円
 (工期：5日間)
【GS-0151】外壁一部トタン貼り工事
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28056

高岡市S様

外壁重ね貼り…250万円
屋根重ね貼り…100万円
附帯塗装…20万円
施工総額…370万円
 (工期：30日間)
【GS-0150】外壁サイディング・屋根改修工事
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27867

富山市N様

車庫屋根板金　33万円
シャッター交換　12万円
施工総額　45万円
 (工期：2日間)
【GS-0149】車庫屋根板金・シャッター交換工事
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27322

富山市T様

外壁部分板金張り　50万円
 (工期：7日間)
【GS-0148】外壁部分板金張り工事
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27317

163件

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  • 外壁塗装工事中は窓は開けれないのですか？
  • 塗装工事中の電気代は誰が負担するの？
  • 塗装の塗り替え時期・目安などはありますか？


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