KAVU(カブー) KAVU ウールバラードパンツ/L.Grey/S 19820512ロングパンツ メンズウェア ウェア ロングパンツ男性用 アウトドアウェア STAR US クランクセット

生技１Ｇ
生産性の向上をめざし、多岐にわたるプロセスに気を配るのがこの仕事の醍醐味です。
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生産技術部 生技１Ｇ
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2008年入社。若手にも任せてくれることから生まれる責任感が、仕事の原動力になっているそう。
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中村 隆文
2017-12-25
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