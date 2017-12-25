KAVU(カブー) KAVU ウールバラードパンツ/L.Grey/S 19820512ロングパンツ メンズウェア ウェア ロングパンツ男性用 アウトドアウェア STAR US クランクセット

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生技１Ｇ

生産性の向上をめざし、多岐にわたるプロセスに気を配るのがこの仕事の醍醐味です。

生産技術部　生技１Ｇ

2008年入社。若手にも任せてくれることから生まれる責任感が、仕事の原動力になっているそう。

中村 隆文
仕事内容を教えてください。
生産技術の仕事は「モノ」ができるまでのラインを構築すること。加工の順番を把握したうえで 、いかに効率よく、時間内に定数通りの製品を完成するよう計画するなど、生産性の向上を目指して工程整備を進めることがこの仕事の大前提です。さらに不良品を出さず、

、現場の社員が作業がしやすいようにするなど、多岐にわたるプロセスに気を配りながら生産準備を進めています。
仕事を通じて成長したことは？
以前と比べて、知らないことや分からないことがあれば、先輩や上司に聞いたり調べたりして徹底的に向き合えるようになりました。入社間もない頃は早く仕事を進めようとして突っ走ることもありましたが、それでは周りに迷惑をかけたり自分が大変な思いをすることに。以前上司から「自分なりに答えを想定してから動いた方がいい」とアドバイスをもらったこともあり、何かしら問題や不具合が発生してもひと呼吸置いて先を読みながら考える余裕ができましたね。
これからの目標は何ですか？
歯車などの新規製品を造る際、

2017-12-25

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、「歯切り」や「熱処理」「研磨」などいくつもの工程が必要になるのですが、現在私が担当するのは「旋盤」というその一部です。担当外の工程については不明なことも多く、一通りの工程を見られるようになるのはまだ先の話。しかし年の近い先輩のなかには、既に全工程を担当し整備している人もいます。迅速な計画や的確な判断など先輩の仕事ぶりは勉強になることばかりですが、、、いつかは自分もそんな存在になりたいですね。
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