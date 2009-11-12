宇崎日新(NISSIN) 渓流竿 ROYAL STAGE TENKARA 6:4 3.2m 　 【KRY】

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基本性能に優れた、硬調タイプの清流竿

基本性能と実戦能力に優れるクローズアップシリーズのハエ竿モデル。軽量で扱い易い操作性を持たせ、ハエ・ヤマベ・アユ等、多彩な小物釣りに最適です。コストパフォーマンスにも優れ、釣人を確実にフォローする基本性能を持たせています。





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