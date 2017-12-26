　会議室の利用
　本社ビル（岡山市北区柳町）９階大会議室の一般貸し出しをしています。 　大会議室は約５６０平方メートルの広さがあり 【エントリーでポイント3倍！期間：9日23時59分まで】【シマノ】２０１７ NEXUS・GORE-TEX® RAINSUIT LIMITED PRO RA-112Q【メーカー希望小売価格の３０％OFF!!】 【送料無料】 ヨネックス YONEX メンズ レディース バドミントン ラケット フレーム NANORAY i-SPEED ナノレイi-スピード NR-ISP、３００人が座れます。簡易ステージや音響設備、プロジェクターを備え、講演会や多人数の会議などに使用できます。
　利用時間は午前９時から午後６時まで。お盆（８月１３～１５日）と年末年始（１２月２８日～翌年１月４日）は休業します。
　基本料金は バドミントンラケット/ヨネックス【YONEX】ナノレイ700FX★ガット＋加工費＋送料無料★NR700FX/、平日に全日使用の場合が９００００円（土・日曜日、祝日は１０８０００円）（税別）です。
　１年前から利用の申し込みを受け付けます。
利用の決まり（ＰＤＦファイル）
基本料金（単位：円）
時間帯
平日（税別）
土・日曜日、祝日（税別）
９：００～１２：００ ３６，０００ ４５，０００
１３：００～１８：００ ５５，０００ ６５，０００
９：００～１８：００ ９０，０００ １０８，０００
超過（１時間） １３，０００ １８，０００
※空調料金込み
付属設備使用料金
舞台設備
名称
単位
料金
（円 《スーパーSALE限定ポイント5倍！12/2～12/7迄》【激安ガット】ヨネックス YONEX バドミントンガット ロール ストリング BG66フォース BG66FORCE 200m (BG66F-2)、税別）
備考
演台
司会者台
簡易ステージ
Ｗ２４００ミリ×Ｄ１２００ミリ×Ｈ４００ミリ（２００ミリ）×６台
ノートＰＣ（スクリーン込み）
（Ｗｉｎｄｏｗｓ７、ワード・エクセル・パワーポイントＯｆｆｉｃｅ２０１０） 		１台
１台
１セット
１セット
１台		 無料
無料
無料
　８，０００
１０，０００
Ｈ２００ミリのステップ２台付き
スクリーン（Ｗ３７５０ミリ×Ｈ２１００ミリ）
音響設備
名称
単位
料金
（円、税別）
備考
音響設備一式
　音声調整卓
　コンパクトミキサー（ＷＲ－Ｘ０２）
　 ＣＤプレーヤー（ＣＤ－４５０）
　ＭＤデッキ（ＭＤ－３５０）
　 ワイヤレス受信機（ＷＸ－４０４０Ｂ／Ｄ４０００Ａ）
　デジタルマルチイコライザー（ＷＺ－ＤＥ４５）
　パワーアンプＡ（ＷＰ－１２００Ｂ）
　パワーアンプＢ（ＷＰ－Ｈ０６２）
　 電源制御ユニット（ＷＵ－Ｌ６７）
　ダイナミック型ボーカルマイク（ＳＭ５８ＳＥ）
　ハンド型ワイヤレスマイク（ＷＸ－４１００Ｂ）
　タイピン型ワイヤレスマイク（ＷＸ－４３００Ｂ）
　卓上型ワイヤレスマイク（ＷＸ－４６００）
 １式










１本
１本
１本
１本
 　３，０００





無料
無料
１，０００
無料










１本
２本
１本
１本

GOSEN（ゴーセン） エッグパワー16ロール TS1002OR 布団 (evoc) LANVIN
その他
名称
単位
料金
（円、税別）
備考
ホワイトボード １台 ２００ ２台
※すべて１日当たりの料金。
お問い合わせ
受け付け時間　９：３０から１７：３０（平日のみ）
※お盆 【スーパーSALE期間ポイント15倍】エバニュー EVERNEW 抗菌C滑止6号 90×180×5 [型番：EKM191]【送料込/送料無料】【買い回りで10倍!!計20倍以上も!!】、年末年始休業は不定期です。
〒７００－８６３４
岡山市北区柳町２－１－１
山陽新聞社本社ビル１階サービスセンター
ＴＥＬ　０８６－８０３－８２２２
ＦＡＸ　０８６－８０３－８２１９