【ダイワ】15 プロカーゴ 4500遠投 JGRオリジナル JADE クラブ店舗お早め！

閉じる

個人用火災総合保険『THE すまいの保険』
商品・補償内容

【爆発的に人気】【ダイワ】15 プロカーゴ 4500遠投 JGRオリジナル JADE クラブ

火災保険では地震による火災は補償されないのですか？
はい、地震保険に加入されていないと 、火災保険だけでは地震・噴火またはこれらによる津波（以下｢地震等｣といいます。）を直接または間接の原因とする損害は補償されません。火災保険では、地震火災費用保険金（*1）として火災保険金額（*2）の5%をお支払いしますが、地震等による損害を補償するためには、ご契約の火災保険に地震保険を付帯して、ご加入いただく必要があります。

※地震保険に加入されていないと、地震による火災だけでなく、地震等を原因とする損壊・埋没・流失による損害や火災が地震等によって延焼・拡大したことにより生じた損害についても補償されません。

*1
地震火災費用保険金とは、地震等を原因とする火災で建物が半焼以上、 、または保険の対象である家財が全焼した場合に火災保険金額の5%をお支払いするものです。（地震等により保険の対象が滅失した後に火災による損害が生じた場合を除きます。）
この地震火災費用保険金はすべてのプランで自動的にセットされる補償です。

*2
保険金額とは、保険契約において保険の対象に対して設定する契約金額のことです。
この回答で、あなたの疑問は解決しましたか？

キーワード検索

よく検索されるキーワード

閉じる

このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、、

、、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。
{yahoojp}nc03-zzp04-cjia-zd-2916