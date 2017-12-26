今なら20％OFF◆OUTDOOR RESEARCH アウトドアリサーチ Ms フェロッシー フーデッドジャケット 19841792 メンズ ミリタリー アウトドア WIP-1 BLUEY Gravity 洗える【人気製品】

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2017-12-26

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猪名川町地域公共交通会議

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 道路運送法の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り 、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、住民、

、一般乗合旅客自動車運送事業者、学識経験者及び地方公共団体など関係者からなる「猪名川町地域公共交通会議」を平成22年度に設置しました。

 地域の公共交通は、地域の経済社会活動の基盤であり、地域住民、来訪者の移動手段の確保は地域における重要課題の一つと言えます。さらに、高齢者等の外出機会や公共施設の利用促進を通じたまちの活性化は、本町においても大きな課題であります。
また、本町では平成12年度より公共施設循環バス「ふれあいバス」を運行しており、、ふれあいバスの利便性向上等に向けた検討、協議を当協議会で行うものであります。

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  • 根拠法令等：
    道路運送法施行規則第9条の3
  • 協議事項：
    1.地域の実情に応じた適切な乗合運送の態様並びに運賃及び料金に関する事項
    2.町運営有償輸送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
    3.交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
  • 構成員：15名
    1.一般旅客自動車運送事業者及びその関係団体の職員
    2.住民又は利用者の代表
    3.国土交通省神戸運輸監理部兵庫陸運部の職員
    4.兵庫県阪神北県民局宝塚土木事務所の職員
    5.兵庫県川西署の職員
    6.町の職員

開催状況

平成24年度

第2回（平成24年10月19日）会議資料

議案書（PDF：56.4KB）

次第（PDF：241.6KB）

議案第1号（PDF：15.6MB）

見直し運行ルート図（PDF：434.3KB）

委員名簿（PDF：75.8KB）

 

第1回（平成24年6月7日）会議資料

資料01（PDF：98.4KB）

資料02-1（PDF：107.3KB）

資料02-2（PDF：90.1KB）

資料03（PDF：886.4KB）

資料04（PDF：1.8MB）

資料05（PDF：103.7KB）

平成23年度

第1回（平成23年6月1日）会議資料

資料00（PDF：87.2KB）

資料01（PDF：144.6KB）

資料02（PDF：2.8MB）

資料03（PDF：780.6KB）

資料04（PDF：196.2KB）

資料05（PDF：203.1KB）

平成22年度

第3回（平成23年3月2日）会議資料

資料00（PDF：12.5KB）

資料01（PDF：82.9KB）

資料02（PDF：2.7MB）

資料03（PDF：1.2MB）

資料04（PDF：657.3KB）

資料05（PDF：17.4KB）

 

第2回（平成22年11月25日）会議資料 

資料00（PDF：12.6KB）

資料01（PDF：100.7KB）

資料02（PDF：911KB）

資料03（PDF：125KB）

資料04（PDF：30.5KB）

資料05（PDF：380.6KB）

資料06（PDF：33KB）

 

第1回（平成22年5月27日）会議資料

資料00（PDF：12.8KB）

資料01（PDF：81.9KB）

資料02-1（PDF：19.8KB）

資料02-2（PDF：16.1KB）

資料03（PDF：900KB）

資料04（PDF：115.1KB）

資料05（PDF：1.4MB）

関連ファイル

資料00_議事次第（PDF：12.8KB）

資料01_交通会議委員名簿（PDF：81.9KB）

資料02-1_猪名川町地域公共交通会議設置要綱（PDF：19.8KB）

資料02-2_傍聴規程（PDF：16.1KB）

資料03_ふれあいバスの現状と課題（PDF：900KB）

資料04_全体スケジュール（PDF：115.1KB）

資料05_川西病院バスの実証実験計画（案）（PDF：1.4MB）

資料00_議事次第（PDF：12.6KB）

資料01_交通会議委員名簿（PDF：100.7KB）

資料02_ふれあいバス利用実態調査結果概要（PDF：911KB）

資料03_住民アンケート結果概要（PDF：125KB）

資料04_ふれあいバス見直しの方向性（PDF：30.5KB）

資料05_川西病院行バス実証実験の実施状況（PDF：380.6KB）

資料06_全体スケジュール（PDF：33KB）

資料00_議事次第（PDF：12.5KB）

資料01_交通会議委員名簿（PDF：82.9KB）

資料02_川西病院行バスの実験結果と今後について（PDF：2.7MB）

資料03_ふれあいバスの見直しについて（PDF：1.2MB）

資料04_コミュニティバスの利用促進策の事例（PDF：657.3KB）

資料05_全体スケジュール（PDF：17.4KB）

23 資料00_議事次第ver2（PDF：87.2KB）

23 資料01_交通会議委員名簿（更新）ver2（PDF：144.6KB）

23 資料02_ふれあいバスの現状・課題及び今後の方向性についてver5（PDF：2.8MB）

23 資料03_ふれあいバス住民意見交換会企画ver3（PDF：780.6KB）

23 資料04_全体スケジュールver2（PDF：196.2KB）

23 資料05_猪名川町地域公共交通会議設置要綱（PDF：203.1KB）

24 資料00_議事次第（PDF：47.8KB）

24 資料01_交通会議委員名簿（PDF：98.4KB）

24 資料01_交通会議委員名簿（PDF：98.4KB）

24 資料02-1_猪名川町地域公共交通会議設置要綱（PDF：107.3KB）

24 資料02-2_傍聴規程（PDF：90.1KB）

24 資料03_ふれあいバス見直し検討のための意見交換会開催結果について（PDF：886.4KB）

24 資料04_ふれあいバス見直し案（PDF：1.8MB）

24 資料05_全体スケジュール（PDF：103.7KB）

議案書 ふれあいバスの見直し案について（PDF：56.4KB）

次第 ふれあいバスの見直し案について（PDF：241.6KB）

議案第1号 ふれあいバスの見直し案について（PDF：15.6MB）

見直し運行ルート図（PDF：434.3KB）

24 交通会議委員名簿（PDF：75.8KB）

関連情報

「ふれあいバス」をご利用ください！

企画総務部 企画財政課
業務時間：午前8時45分～午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話：072-766-8711
ファックス：072-766-8902
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