今なら20％OFF◆OUTDOOR RESEARCH アウトドアリサーチ Ms フェロッシー フーデッドジャケット 19841792 メンズ ミリタリー アウトドア WIP-1 BLUEY Gravity 洗える【人気製品】

今なら20％OFF◆OUTDOOR RESEARCH アウトドアリサーチ Ms フェロッシー フーデッドジャケット 19841792 メンズ ミリタリー アウトドア WIP-1 BLUEY Gravity 洗える【良い品質】

道路運送法の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り 、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、住民、

、一般乗合旅客自動車運送事業者、学識経験者及び地方公共団体など関係者からなる「猪名川町地域公共交通会議」を平成22年度に設置しました。

地域の公共交通は、地域の経済社会活動の基盤であり、地域住民、来訪者の移動手段の確保は地域における重要課題の一つと言えます。さらに、高齢者等の外出機会や公共施設の利用促進を通じたまちの活性化は、本町においても大きな課題であります。

また、本町では平成12年度より公共施設循環バス「ふれあいバス」を運行しており、、ふれあいバスの利便性向上等に向けた検討、協議を当協議会で行うものであります。

今なら20％OFF◆OUTDOOR RESEARCH アウトドアリサーチ Ms フェロッシー フーデッドジャケット 19841792 メンズ ミリタリー アウトドア WIP-1 BLUEY Gravity 洗えるお買取しました

根拠法令等：

道路運送法施行規則第9条の3

道路運送法施行規則第9条の3 協議事項：

1.地域の実情に応じた適切な乗合運送の態様並びに運賃及び料金に関する事項

2.町運営有償輸送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

3.交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

1.地域の実情に応じた適切な乗合運送の態様並びに運賃及び料金に関する事項 2.町運営有償輸送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項 3.交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項 構成員：15名

1.一般旅客自動車運送事業者及びその関係団体の職員

2.住民又は利用者の代表

3.国土交通省神戸運輸監理部兵庫陸運部の職員

4.兵庫県阪神北県民局宝塚土木事務所の職員

5.兵庫県川西署の職員

6.町の職員

開催状況

平成24年度

第2回（平成24年10月19日）会議資料