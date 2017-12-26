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GGD / 国産ロングベスト & メンズ 重松製作所を超特価購入！

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営業時間のご案内

GGD / 国産ロングベスト & メンズ 重松製作所限定入荷中

年中無休　※天災、保守、メンテナンス等により、

、臨時休業する場合がございます。

営業時間

9:00～21:00
※一部異なる店舗がございます。
9:00～22:00
※一部異なる店舗がございます。
9:00～21:00
※一部異なる店舗がございます。
9:00～21:00
※link garden HAREBARE-ハレ晴れ-(3番駐車場内コンテナモール)にて営業中
9:00～24:00
9:00～23:00
※「カフェ モリコーネ」は10:00～22:00
9:00～22:00
※「イオン専門店」は10:00～22:00
●水春　平日・土 9:00～25:00　日祝 6:00〜25:00

●B-fit　月～金　10:00～23:00、土10:00～21:00 Vineyard Vines ヴィニヤードヴァインズ シャツ Short Sleeve Floral Sketch Slim Murray アディダス アディダスアスレチックス adidas athletics zne 9010 full zip hoodie 90 10 フーディー パーカー メンズ トップス メンズファッション、日祝 10:00～20:00
　【休館日】5・15・25日

※季節により営業時間が変更になる場合がございます。

ATMの営業時間

ATMイオンモール側イオン側
肥後銀行 ■平日/9:00～21:00
■土日祝/9:00～19:00		 ■平日/9:00～21:00
■土・日・祝/9:00～19:00
熊本銀行 ■平日/9:00～21:00
■土日祝/9:00～21:00		 ■平日/9:00～22:00
■土日祝/9:00～21:00
ゆうちょ銀行 ■平日・土日祝/9:00～21:00 ■平日・土/9:00～22:00
■日・祝/9:00～21:00
イオン銀行 ■平日・土日祝/9:00～21:00
※WAONのチャージが可能です。		 ■平日・土日祝/9:00～22:00
日専連 ■平日・土日祝/9:00～21:00
JAバンク ■平日/10:00～21:00
■土・日・祝/10:00～17:00

※季節により休止する場合がございます。

サービスインフォメーション

新到着GGD / 国産ロングベスト & メンズ 重松製作所

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2017-12-26

GGD / 国産ロングベスト & メンズ 重松製作所

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、赤ちゃんのおむつ交換ができるベビーベッドを備えたトイレのほか、男性用のトイレにもベビーキープを設置しますので、小さなお子様連れのお客様も安心です。

※オストメイトとは： 大腸ガンや膀胱ガンの治療のため、手術で腹部にストーマ（排泄口）をつくった患者さん（人工肛門・人工膀胱所有者）のことを言います。
排泄物を受け止めるための袋（パウチ）の処理等のため、トイレに洗浄装置や汚物流しを必要とします。

赤ちゃんルーム

1F　1ヶ所／2F　2ヶ所

1F「レストラン」および2F「グルメステーション」と「イオン」に「赤ちゃんルーム」を設置しております。
ベビーベッド、オムツ替えシートや給湯設備を設置しておりますので、お気軽にご利用くださいませ。

喫煙所

1F／2F　各3ヶ所

健康増進法の施行により

商品説明

～日本人による日本人のためのサイジング～

GGDが得意とするスーツラインから、カジュアルにもキレイ目にも使えるセミロング丈のベストが新登場。全面はフックで留めて頂く仕様になっており、ラインをスマートに、シルエットをきれいにしてくれるデザイン。純国内生産で、「日本人による日本人のためのサイジング」を追求したモデルで、インポートブランドには出せないシルエットを作り出します。着こなし次第でアウターにもインナーにも大活躍間違いなしの一着です。また、同素材のパンツもご用意しております。

商品サイズ(cm)　┃　採寸方法について

サイズ 胸囲 着丈
FREE 96 80.5

スペック　┃　洗濯表示について

タイプ  MENS
素材  ウール100%
洗濯表示   洗濯表示
原産国  日本
問い合わせ番号  316010183
備考  -

商品詳細

モデル 身長：180cm / 着用サイズ：FREE

生地感 厚手 普通 薄手

伸縮 あり ややあり なし

裏地 あり なし

シルエット タイト スタンダード ルーズ
▼ 下記商品リストからご希望の商品をお選びください。
カラー × サイズ
  グレー
FREE
×・・・売り切れ

、イオンモール熊本は全館禁煙になっております。
各階数箇所に喫煙室を設けておりますので、喫煙される際は、喫煙室をご利用くださいませ。

インフォメーション

1F

お客さまがより快適に「イオンモール熊本」をお楽しみいただけるよう 送料無料　迷彩　スリムフィットMA-1 ジャケット　アルファインダストリーズ＜ALPHA INDUSTRIES INC ＞SlimFit　MA1、
さまざまなサービスをご案内しています。
ご不明な点はインフォメーションスタッフまでお気軽にお尋ねください。笑顔で対応いたします。

【サービス内容】
◎館内の各種お問い合わせ
◎周辺地理・観光のご案内
◎WAON POINTカードの受付　※個人情報登録のご案内は致しかねます
◎電子マネーWAONカードの販売
◎館内お呼び出し
◎車椅子の貸し出し
◎老眼鏡の貸し出し
◎簡単な手話でのご対応
◎英語・韓国語での簡単なご対応
◎宅急便の承り

※ その他、ご意見・ご要望・店内放送・落とし物や拾い物なども承ります。

ロッカー／冷蔵ロッカー／カートロッカー

ロッカー　1F　3ヶ所／冷蔵ロッカー　1F　1ヶ所／カートロッカー　1F・2F　各3ヶ所

身軽にゆっくりとショッピングをお楽しみいただけるよう、館内にロッカー、冷蔵ロッカー [sale40%]ARANアランF.BELT PANTS[メンズ&レディース][送料無料]、カートロッカーを設置しております。

※ ご利用後 ONLY & SONS オンリーアンドサンズ メンズ シャツ 送料無料 Maroon Striped shirt、代金は返却されます。

身障者用専用駐車場

幅の広い駐車場や、車椅子の出し入れに便利な屋根付き駐車場をご用意。

GGD / 国産ロングベスト & メンズ 重松製作所【安心の国内発送】

年中無休
※天災、保守、メンテナンス等により、臨時休業する場合がございます。

営業時間

イオンモール専門店街
9:00-21:00
※一部異なる店舗がございます。
レストラン
9:00～22:00
※一部異なる店舗がございます。
フードコート
9:00-21:00
※一部異なる店舗がございます。
楽市楽座
9:00～21:00
※link garden HAREBARE-ハレ晴れ-(3番駐車場内コンテナモール)にて営業中
イオンシネマ
9:00～24:00
蔦屋書店
9:00-23:00
※「カフェ モリコーネ」は10:00～22:00
イオン
9:00～22:00
※「イオン専門店」は10:00～22:00
水春、B-fit
平日・土 9:00～25:00　日祝 6:00〜25:00
月～金　10:00～23:00、土10:00～21:00、日祝 10:00～20:00
【休館日】5・15・25日

ATMの営業時間

肥後銀行
イオンモール側
平日 9:00-21:00
土・日・祝 9:00-19:00
イオン側
平日 9:00-21:00
土・日・祝 9:00-19:00
熊本銀行
イオンモール側
平日 9:00-21:00
土・日・祝 9:00-21:00
イオン側
平日 9:00-22:00
土・日・祝 9:00-21:00
ゆうちょ銀行
イオンモール側
平日・土日祝　9:00～21:00
イオン側
平日・土 9:00～22:00
日・祝 9:00～21:00
イオン銀行
イオンモール側
平日・土日祝　9:00～21:00
※WAONのチャージが可能です。
イオン側
平日・土日祝　9:00～22:00
日専連
イオン側
平日・土日祝 9:00-21:00
JAバンク
イオン側
平日 10:00-21:00
土・日・祝 10:00-17:00

※各専門店営業時間の詳細は各ショップページをご覧ください。
※年末年始･ゴールデンウィーク等、、、休業する場合がございますのでご了承下さい。
※ラストオーダーは店舗により異なります。
※天災･保守･メンテナンス等により臨時休業する場合がございます。
※季節等により営業時間が変更になる場合がございます。

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